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Главные события и заявления дня: 15 ноября - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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Главные события и заявления дня: 15 ноября
Главные события и заявления дня: 15 ноября - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Главные события и заявления дня: 15 ноября
Взрывы прогремели в Киеве и еще десятке городов Украины. На Украине уничтожен снабжающий две области крупный энергообъект. В ДНР сообщили об освобождении... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T22:05
2022-11-15T22:05
главное за день
украина
в мире
крымский мост
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Киеве и еще десятке городов Украины. На Украине уничтожен снабжающий две области крупный энергообъект. В ДНР сообщили об освобождении Опытного. В ООН приняли резолюцию о "репарациях" Украине. Число людей на планете достигло 8 миллиардов. На Каховской ГЭС прекращена выработка электроэнергии. Президент России Владимир Путин присвоил звания "Городов воинской славы" Мариуполю и Мелитополю. Стало известно, когда восстановят еще два пролета Крымского моста.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удары по УкраинеВ Киеве и еще десятке городов Украины во вторник вечером прогремели взрывы. Во всех регионах повреждены объекты энергетической инфраструктуры, возникли перебои со светом и остановлен электротранспорт.По оценкам замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, всего было выпущено порядка 90 ракет, повреждено 15 объектов инфраструктуры, обесточено около 18 областей. Так, электроэнергию отключили в Киеве, Винницкой, Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновецкой и Черниговской областях.Также перебои в электроснабжении Украины привели к временному отключению света в Молдавии.Крупный энергообъект на Украине уничтоженКрупный энергетический объект, снабжавший электроэнергией левобережье Херсонской и часть Николаевской области, уничтожен. Теперь обеспечивать переток электричества планируют из соседних регионов страны.В ДНР освободили еще один поселокНаселенный пункт Опытное на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике полностью освобожден Вооруженными силами России.ООН приняла резолюцию о "репарациях" УкраинеВ понедельник Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, содержащую пункт о "возмещении" Россией "ущерба" Украине за счет конфискации замороженных активов РФ на Западе. За принятие документа проголосовали 94 государства из 181.Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал принятую резолюцию "юридически ничтожной", отметив, что она грубо нарушает международное право.А заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что резолюция о "репарациях" Украине является попыткой придать видимость законности воровству российских активов и может стать началом агонии ООН.Число людей на планете достигло 8 млрдПо состоянию на 15 ноября численность населения Земли достигла 8 миллиардов человек. Уточняется, что для роста численности населения мира с 7 до 8 миллиардов человек потребовалось 12 лет.На Каховской ГЭС прекращена выработка электроэнергииЭлектроэнергия, которую вырабатывала Каховская ГЭС, служила для балансировки в системе общего энергообеспечения. Теперь выработка остановлена. Об этом заявил врио главы администрации региона Владимир Сальдо.По его словам, на данный момент более опасна ситуация не с выработкой электроэнергии, а с самой плотиной, которая "в случае подрыва грозит затоплением большой территории левобережной части".Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю почетные званияРасположенный в Донецкой Народной Республике Мариуполь и Мелитополь в Запорожской области Российской Федерации получили почетное звание "Город воинской славы".Соответствующие указы подписал президент России Владимир Путин.Когда восстановят Крымский мостОставшиеся два из четырех пролетов автодорожной части Крымского моста будут восстановлены в ближайшие две недели. А второй путь на железнодорожной части Крымского моста будет восстановлен в течение шести-семи месяцев. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Открыть движение транспорта по одной полосе планируется 5 декабря, возобновление движения по обеим полосам запланировано на 20 декабря.
https://crimea.ria.ru/20221115/v-kieve-otsenili-posledstviya-raketnykh-udarov-dlya-energosistemy-strany-1125387507.html
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крымский мост
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главное за день, украина, в мире, крымский мост, специальная военная операция рф на украине
Главные события и заявления дня: 15 ноября

Главные события и заявления вторника, 15 ноября

22:05 15.11.2022
 
© AP Photo Andrew KravchenkoКиев во время отключения электричества
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo Andrew Kravchenko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Киеве и еще десятке городов Украины. На Украине уничтожен снабжающий две области крупный энергообъект. В ДНР сообщили об освобождении Опытного. В ООН приняли резолюцию о "репарациях" Украине. Число людей на планете достигло 8 миллиардов. На Каховской ГЭС прекращена выработка электроэнергии. Президент России Владимир Путин присвоил звания "Городов воинской славы" Мариуполю и Мелитополю. Стало известно, когда восстановят еще два пролета Крымского моста.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Удары по Украине
В Киеве и еще десятке городов Украины во вторник вечером прогремели взрывы. Во всех регионах повреждены объекты энергетической инфраструктуры, возникли перебои со светом и остановлен электротранспорт.
По оценкам замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, всего было выпущено порядка 90 ракет, повреждено 15 объектов инфраструктуры, обесточено около 18 областей. Так, электроэнергию отключили в Киеве, Винницкой, Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновецкой и Черниговской областях.
Также перебои в электроснабжении Украины привели к временному отключению света в Молдавии.
Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске.
21:01
В Киеве оценили последствия ракетных ударов для энергосистемы страны
Крупный энергообъект на Украине уничтожен
Крупный энергетический объект, снабжавший электроэнергией левобережье Херсонской и часть Николаевской области, уничтожен. Теперь обеспечивать переток электричества планируют из соседних регионов страны.
В ДНР освободили еще один поселок
Населенный пункт Опытное на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике полностью освобожден Вооруженными силами России.
ООН приняла резолюцию о "репарациях" Украине
В понедельник Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, содержащую пункт о "возмещении" Россией "ущерба" Украине за счет конфискации замороженных активов РФ на Западе. За принятие документа проголосовали 94 государства из 181.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал принятую резолюцию "юридически ничтожной", отметив, что она грубо нарушает международное право.
А заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что резолюция о "репарациях" Украине является попыткой придать видимость законности воровству российских активов и может стать началом агонии ООН.
Василий Небензя, посол в России, выступает на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
10:04
Кто и как голосовал в ООН по резолюции о "репарациях" Украине
Число людей на планете достигло 8 млрд
По состоянию на 15 ноября численность населения Земли достигла 8 миллиардов человек. Уточняется, что для роста численности населения мира с 7 до 8 миллиардов человек потребовалось 12 лет.
На Каховской ГЭС прекращена выработка электроэнергии
Электроэнергия, которую вырабатывала Каховская ГЭС, служила для балансировки в системе общего энергообеспечения. Теперь выработка остановлена. Об этом заявил врио главы администрации региона Владимир Сальдо.
По его словам, на данный момент более опасна ситуация не с выработкой электроэнергии, а с самой плотиной, которая "в случае подрыва грозит затоплением большой территории левобережной части".
Каховская ГЭС в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
14:19
На Каховской ГЭС прекращена выработка электроэнергии
Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю почетные звания
Расположенный в Донецкой Народной Республике Мариуполь и Мелитополь в Запорожской области Российской Федерации получили почетное звание "Город воинской славы".
Соответствующие указы подписал президент России Владимир Путин.
Когда восстановят Крымский мост
Оставшиеся два из четырех пролетов автодорожной части Крымского моста будут восстановлены в ближайшие две недели. А второй путь на железнодорожной части Крымского моста будет восстановлен в течение шести-семи месяцев. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Открыть движение транспорта по одной полосе планируется 5 декабря, возобновление движения по обеим полосам запланировано на 20 декабря.
Восстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
16:29
Названы сроки ремонта второго пути на ж/д части Крымского моста
 
Главное за деньУкраинаВ миреКрымский мостСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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