https://crimea.ria.ru/20221115/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-15-noyabrya-1125387787.html

Главные события и заявления дня: 15 ноября

Главные события и заявления дня: 15 ноября - РИА Новости Крым, 15.11.2022

Главные события и заявления дня: 15 ноября

Взрывы прогремели в Киеве и еще десятке городов Украины. На Украине уничтожен снабжающий две области крупный энергообъект. В ДНР сообщили об освобождении... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T22:05

2022-11-15T22:05

2022-11-15T22:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Киеве и еще десятке городов Украины. На Украине уничтожен снабжающий две области крупный энергообъект. В ДНР сообщили об освобождении Опытного. В ООН приняли резолюцию о "репарациях" Украине. Число людей на планете достигло 8 миллиардов. На Каховской ГЭС прекращена выработка электроэнергии. Президент России Владимир Путин присвоил звания "Городов воинской славы" Мариуполю и Мелитополю. Стало известно, когда восстановят еще два пролета Крымского моста.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удары по УкраинеВ Киеве и еще десятке городов Украины во вторник вечером прогремели взрывы. Во всех регионах повреждены объекты энергетической инфраструктуры, возникли перебои со светом и остановлен электротранспорт.По оценкам замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, всего было выпущено порядка 90 ракет, повреждено 15 объектов инфраструктуры, обесточено около 18 областей. Так, электроэнергию отключили в Киеве, Винницкой, Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновецкой и Черниговской областях.Также перебои в электроснабжении Украины привели к временному отключению света в Молдавии.Крупный энергообъект на Украине уничтоженКрупный энергетический объект, снабжавший электроэнергией левобережье Херсонской и часть Николаевской области, уничтожен. Теперь обеспечивать переток электричества планируют из соседних регионов страны.В ДНР освободили еще один поселокНаселенный пункт Опытное на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике полностью освобожден Вооруженными силами России.ООН приняла резолюцию о "репарациях" УкраинеВ понедельник Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, содержащую пункт о "возмещении" Россией "ущерба" Украине за счет конфискации замороженных активов РФ на Западе. За принятие документа проголосовали 94 государства из 181.Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал принятую резолюцию "юридически ничтожной", отметив, что она грубо нарушает международное право.А заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что резолюция о "репарациях" Украине является попыткой придать видимость законности воровству российских активов и может стать началом агонии ООН.Число людей на планете достигло 8 млрдПо состоянию на 15 ноября численность населения Земли достигла 8 миллиардов человек. Уточняется, что для роста численности населения мира с 7 до 8 миллиардов человек потребовалось 12 лет.На Каховской ГЭС прекращена выработка электроэнергииЭлектроэнергия, которую вырабатывала Каховская ГЭС, служила для балансировки в системе общего энергообеспечения. Теперь выработка остановлена. Об этом заявил врио главы администрации региона Владимир Сальдо.По его словам, на данный момент более опасна ситуация не с выработкой электроэнергии, а с самой плотиной, которая "в случае подрыва грозит затоплением большой территории левобережной части".Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю почетные званияРасположенный в Донецкой Народной Республике Мариуполь и Мелитополь в Запорожской области Российской Федерации получили почетное звание "Город воинской славы".Соответствующие указы подписал президент России Владимир Путин.Когда восстановят Крымский мостОставшиеся два из четырех пролетов автодорожной части Крымского моста будут восстановлены в ближайшие две недели. А второй путь на железнодорожной части Крымского моста будет восстановлен в течение шести-семи месяцев. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Открыть движение транспорта по одной полосе планируется 5 декабря, возобновление движения по обеим полосам запланировано на 20 декабря.

https://crimea.ria.ru/20221115/v-kieve-otsenili-posledstviya-raketnykh-udarov-dlya-energosistemy-strany-1125387507.html

https://crimea.ria.ru/20221115/kto-i-kak-golosoval-v-oon-po-rezolyutsii-o-reparatsiyakh-ukraine-1125371554.html

https://crimea.ria.ru/20221115/na-kakhovskoy-ges-prekraschena-vyrabotka-elektroenergii--vlasti-1125378526.html

https://crimea.ria.ru/20221115/nazvany-sroki-remonta-vtorogo-puti-na-zhd-chasti-krymskogo-mosta-1125383407.html

украина

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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