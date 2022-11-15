https://crimea.ria.ru/20221115/v-kieve-otsenili-posledstviya-raketnykh-udarov-dlya-energosistemy-strany-1125387507.html

В Киеве оценили последствия ракетных ударов для энергосистемы страны

В Киеве оценили последствия ракетных ударов для энергосистемы страны - РИА Новости Крым, 15.11.2022

В Киеве оценили последствия ракетных ударов для энергосистемы страны

В результате ракетных ударов по энергосистеме Украины во вторник повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры страны в разных регионах. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T21:01

2022-11-15T21:01

2022-11-15T21:01

украина

специальная военная операция рф на украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В результате ракетных ударов по энергосистеме Украины во вторник повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры страны в разных регионах. Об этом заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.По его словам, по территории Украины было выпущено около 90 ракет, 18 регионов остались без света."Было выпущено более 90 ракет по территории Украины... были попадания, около 15 энергетических объектов пострадали, 15 объектов в разных областях. Из-за этого у нас есть сейчас отключения в следующих областях и городах: в городе Киев, Винницкой области, Волынской области, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновецкой и Черниговской областях", - сказал он в комментарии местным телеканалам, который опубликован в его Telegram-канале.Взрывы во вторник вечером зафиксированы в Киеве и еще десятке городов Украины, повреждены энергообъекты во всех регионах, возникли перебои со светом, остановлен электротранспорт. Также перебои в электроснабжении Украины привели к временному отключению света в Молдавии.

https://crimea.ria.ru/20221115/na-ukraine-zayavili-o-povrezhdenii-energoobektov-vo-vsekh-regionakh-1125385862.html

https://crimea.ria.ru/20221115/po-ukraine-vypuscheno-85-raket--zelenskiy-1125386311.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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