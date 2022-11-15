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В Киеве оценили последствия ракетных ударов для энергосистемы страны - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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В Киеве оценили последствия ракетных ударов для энергосистемы страны
В Киеве оценили последствия ракетных ударов для энергосистемы страны - РИА Новости Крым, 15.11.2022
В Киеве оценили последствия ракетных ударов для энергосистемы страны
В результате ракетных ударов по энергосистеме Украины во вторник повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры страны в разных регионах. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T21:01
2022-11-15T21:01
украина
специальная военная операция рф на украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В результате ракетных ударов по энергосистеме Украины во вторник повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры страны в разных регионах. Об этом заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.По его словам, по территории Украины было выпущено около 90 ракет, 18 регионов остались без света."Было выпущено более 90 ракет по территории Украины... были попадания, около 15 энергетических объектов пострадали, 15 объектов в разных областях. Из-за этого у нас есть сейчас отключения в следующих областях и городах: в городе Киев, Винницкой области, Волынской области, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновецкой и Черниговской областях", - сказал он в комментарии местным телеканалам, который опубликован в его Telegram-канале.Взрывы во вторник вечером зафиксированы в Киеве и еще десятке городов Украины, повреждены энергообъекты во всех регионах, возникли перебои со светом, остановлен электротранспорт. Также перебои в электроснабжении Украины привели к временному отключению света в Молдавии.
https://crimea.ria.ru/20221115/na-ukraine-zayavili-o-povrezhdenii-energoobektov-vo-vsekh-regionakh-1125385862.html
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РИА Новости Крым
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украина, специальная военная операция рф на украине, новости
В Киеве оценили последствия ракетных ударов для энергосистемы страны

Последствия ударов по Украине: 18 регионов без света, повреждены 15 энергообъектов

21:01 15.11.2022
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкРовенская атомная электростанция в Кузнецовске.
Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске.
© Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В результате ракетных ударов по энергосистеме Украины во вторник повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры страны в разных регионах. Об этом заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
По его словам, по территории Украины было выпущено около 90 ракет, 18 регионов остались без света.
Пожар
18:08
На Украине заявили о повреждении энергообъектов во всех регионах страны
"Было выпущено более 90 ракет по территории Украины... были попадания, около 15 энергетических объектов пострадали, 15 объектов в разных областях. Из-за этого у нас есть сейчас отключения в следующих областях и городах: в городе Киев, Винницкой области, Волынской области, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновецкой и Черниговской областях", - сказал он в комментарии местным телеканалам, который опубликован в его Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский
19:17
По Украине выпущено 85 ракет — Зеленский
Взрывы во вторник вечером зафиксированы в Киеве и еще десятке городов Украины, повреждены энергообъекты во всех регионах, возникли перебои со светом, остановлен электротранспорт. Также перебои в электроснабжении Украины привели к временному отключению света в Молдавии.
 
УкраинаСпециальная военная операция РФ на УкраинеНовости
 
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