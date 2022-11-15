https://crimea.ria.ru/20221115/na-ukraine-zayavili-o-povrezhdenii-energoobektov-vo-vsekh-regionakh-1125385862.html

На Украине заявили о повреждении энергообъектов во всех регионах страны

На Украине заявили о повреждении энергообъектов во всех регионах страны - РИА Новости Крым, 15.11.2022

На Украине заявили о повреждении энергообъектов во всех регионах страны

Во вторник во всех регионах Украины зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры, самая сложная ситуация с электричеством сложилась в... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T18:08

2022-11-15T18:08

2022-11-15T18:25

украина

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник во всех регионах Украины зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры, самая сложная ситуация с электричеством сложилась в центральных и северных областях. Об этом сообщают в "Укрэнерго"."Во время новой масштабной ракетной атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры… Мы не можем назвать масштабы последствия, прилеты есть по инфраструктуре во всех регионах страны. Наиболее сложная ситуация в северных и центральных областях", — заявили в Telegram-канале украинского ведомства.В "Укрэнерго" заявили о введении в этих областях аварийных отключений всех категорий потребителей в полном объеме. В Киеве же введены специальные графики аварийных отключений.На Украине уничтожен снабжающий две области крупный энергообъект >>Заместитель главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко подчеркнул, что ситуация является критической и попросил умеренно потреблять электроэнергию. "Ситуация критическая... Графики стабилизационных отключений сейчас не действуют. Используйте электроэнергию умеренно", - написал он в своем Telegram-канале.Во вторник вечером взрывы прогремели в Киеве и еще десятке городов Украины, в регионах повреждены объекты инфраструктуры, возникли перебои со светом и остановлен электротранспорт. На данный момент известно о взрывах в столице страны, Житомире, Львове, Харькове, Сумской и Одесской областях, Кривом Роге, Черкасской и Хмельницкой областях.ВС России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

https://crimea.ria.ru/20221115/udary-po-kievu-krivomu-rogu-odesse-vzryvy-v-desyatkakh-gorodov-ukrainy-1125384558.html

https://crimea.ria.ru/20221114/kiev-i-tret-ukrainy-ostalis-bez-sveta-na-nedelyu--ukrenergo-1125365914.html

украина

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, специальная военная операция рф на украине