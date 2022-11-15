https://crimea.ria.ru/20221115/na-ukraine-zayavili-o-povrezhdenii-energoobektov-vo-vsekh-regionakh-1125385862.html
На Украине заявили о повреждении энергообъектов во всех регионах страны
На Украине заявили о повреждении энергообъектов во всех регионах страны - РИА Новости Крым, 15.11.2022
На Украине заявили о повреждении энергообъектов во всех регионах страны
Во вторник во всех регионах Украины зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры, самая сложная ситуация с электричеством сложилась в... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T18:08
2022-11-15T18:08
2022-11-15T18:25
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник во всех регионах Украины зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры, самая сложная ситуация с электричеством сложилась в центральных и северных областях. Об этом сообщают в "Укрэнерго"."Во время новой масштабной ракетной атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры… Мы не можем назвать масштабы последствия, прилеты есть по инфраструктуре во всех регионах страны. Наиболее сложная ситуация в северных и центральных областях", — заявили в Telegram-канале украинского ведомства.В "Укрэнерго" заявили о введении в этих областях аварийных отключений всех категорий потребителей в полном объеме. В Киеве же введены специальные графики аварийных отключений.На Украине уничтожен снабжающий две области крупный энергообъект >>Заместитель главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко подчеркнул, что ситуация является критической и попросил умеренно потреблять электроэнергию. "Ситуация критическая... Графики стабилизационных отключений сейчас не действуют. Используйте электроэнергию умеренно", - написал он в своем Telegram-канале.Во вторник вечером взрывы прогремели в Киеве и еще десятке городов Украины, в регионах повреждены объекты инфраструктуры, возникли перебои со светом и остановлен электротранспорт. На данный момент известно о взрывах в столице страны, Житомире, Львове, Харькове, Сумской и Одесской областях, Кривом Роге, Черкасской и Хмельницкой областях.ВС России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
https://crimea.ria.ru/20221115/udary-po-kievu-krivomu-rogu-odesse-vzryvy-v-desyatkakh-gorodov-ukrainy-1125384558.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, специальная военная операция рф на украине
На Украине заявили о повреждении энергообъектов во всех регионах страны
На Украине повреждены энергообъекты во всех регионах страны - "Укрэнерго"
18:08 15.11.2022 (обновлено: 18:25 15.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник во всех регионах Украины зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры, самая сложная ситуация с электричеством сложилась в центральных и северных областях. Об этом сообщают в "Укрэнерго".
"Во время новой масштабной ракетной атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры… Мы не можем назвать масштабы последствия, прилеты есть по инфраструктуре во всех регионах страны. Наиболее сложная ситуация в северных и центральных областях", — заявили в Telegram-канале украинского ведомства.
В "Укрэнерго" заявили о введении в этих областях аварийных отключений всех категорий потребителей в полном объеме. В Киеве же введены специальные графики аварийных отключений.
Заместитель главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко подчеркнул, что ситуация является критической и попросил умеренно потреблять электроэнергию.
"Ситуация критическая... Графики стабилизационных отключений сейчас не действуют. Используйте электроэнергию умеренно", - написал он в своем Telegram-канале.
Во вторник вечером взрывы прогремели
в Киеве и еще десятке городов Украины, в регионах повреждены объекты инфраструктуры, возникли перебои со светом и остановлен электротранспорт. На данный момент известно о взрывах в столице страны, Житомире, Львове, Харькове, Сумской и Одесской областях, Кривом Роге, Черкасской и Хмельницкой областях.
ВС России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.