https://crimea.ria.ru/20221115/na-kakhovskoy-ges-prekraschena-vyrabotka-elektroenergii--vlasti-1125378526.html

На Каховской ГЭС прекращена выработка электроэнергии

На Каховской ГЭС прекращена выработка электроэнергии - РИА Новости Крым, 15.11.2022

На Каховской ГЭС прекращена выработка электроэнергии

Выработка электроэнергии на Каховской ГЭС в Херсонской области прекращена, сообщил врио главы администрации региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T14:19

2022-11-15T14:19

2022-11-15T14:42

каховская гэс

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125025776_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_449dce12e44cf2db5367e87a28b6afba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Выработка электроэнергии на Каховской ГЭС в Херсонской области прекращена, сообщил врио главы администрации региона Владимир Сальдо.По его словам, на данный момент более опасна ситуация не с выработкой электроэнергии, а с самой плотиной, которая "в случае подрыва грозит затоплением большой территории левобережной части"."Но подорвать ее без ракет очень сложно, ракетами ее тоже не разобьешь. Надеемся на то, что Каховская ГЭС будет стоять долго. Специалисты говорят, если не удосужатся ее подорвать, ее можно будет восстановить достаточно быстро, в течение года", - добавил Сальдо.Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что из-за непрекращающихся ракетных ударов ВСУ по Каховской ГЭС власти не исключают возможной консервации гидроэлектростанции.

https://crimea.ria.ru/20221113/kakhovskuyu-ges-mogut-zakonservirovat---vlasti-1125350388.html

https://crimea.ria.ru/20221024/chto-budet-esli-vzorvut-kakhovskuyu-ges-1125057848.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каховская гэс, херсонская область