https://crimea.ria.ru/20221115/na-kakhovskoy-ges-prekraschena-vyrabotka-elektroenergii--vlasti-1125378526.html
На Каховской ГЭС прекращена выработка электроэнергии
На Каховской ГЭС прекращена выработка электроэнергии - РИА Новости Крым, 15.11.2022
На Каховской ГЭС прекращена выработка электроэнергии
Выработка электроэнергии на Каховской ГЭС в Херсонской области прекращена, сообщил врио главы администрации региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T14:19
2022-11-15T14:19
2022-11-15T14:42
каховская гэс
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Выработка электроэнергии на Каховской ГЭС в Херсонской области прекращена, сообщил врио главы администрации региона Владимир Сальдо.По его словам, на данный момент более опасна ситуация не с выработкой электроэнергии, а с самой плотиной, которая "в случае подрыва грозит затоплением большой территории левобережной части"."Но подорвать ее без ракет очень сложно, ракетами ее тоже не разобьешь. Надеемся на то, что Каховская ГЭС будет стоять долго. Специалисты говорят, если не удосужатся ее подорвать, ее можно будет восстановить достаточно быстро, в течение года", - добавил Сальдо.Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что из-за непрекращающихся ракетных ударов ВСУ по Каховской ГЭС власти не исключают возможной консервации гидроэлектростанции.
https://crimea.ria.ru/20221113/kakhovskuyu-ges-mogut-zakonservirovat---vlasti-1125350388.html
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каховская гэс, херсонская область
На Каховской ГЭС прекращена выработка электроэнергии
Сальдо: Каховская ГЭС прекратила выработку электроэнергии
14:19 15.11.2022 (обновлено: 14:42 15.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Выработка электроэнергии на Каховской ГЭС в Херсонской области прекращена, сообщил врио главы администрации региона Владимир Сальдо.
"На сегодняшний день турбины не выдают электроэнергию, потребности в этом нет. Электроэнергия, которую вырабатывала Каховская ГЭС, служила для балансировки в системе общего энергообеспечения, она не играет существенной роли в энергообеспечении", – сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, на данный момент более опасна ситуация не с выработкой электроэнергии, а с самой плотиной, которая "в случае подрыва грозит затоплением большой территории левобережной части".
"Но подорвать ее без ракет очень сложно, ракетами ее тоже не разобьешь. Надеемся на то, что Каховская ГЭС будет стоять долго. Специалисты говорят, если не удосужатся ее подорвать, ее можно будет восстановить достаточно быстро, в течение года", - добавил Сальдо.
Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что из-за непрекращающихся ракетных ударов ВСУ по Каховской ГЭС власти не исключают
возможной консервации гидроэлектростанции.