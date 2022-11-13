https://crimea.ria.ru/20221113/kakhovskuyu-ges-mogut-zakonservirovat---vlasti-1125350388.html

Каховскую ГЭС могут законсервировать - власти

Каховскую ГЭС могут законсервировать - власти - РИА Новости Крым, 13.11.2022

Каховскую ГЭС могут законсервировать - власти

Из-за непрекращающихся ракетных ударов ВСУ по Каховской ГЭС власти не исключают возможной консервации гидроэлектростанции. Об этом заявил глава администрации... РИА Новости Крым, 13.11.2022

2022-11-13T13:55

2022-11-13T13:55

2022-11-13T13:55

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Из-за непрекращающихся ракетных ударов ВСУ по Каховской ГЭС власти не исключают возможной консервации гидроэлектростанции. Об этом заявил глава администрации города Новая Каховка в Херсонской области Владимир Леонтьев, пишет РИА Новости."Очевидно, что в такой ситуации, под такими обстрелами, наверное, придется ее (Каховскую ГЭС) консервировать", - сказал Леонтьев в эфире канала "Россия 24".Ранее глава администрации сообщал, что ВСУ весь вечер субботы и ночь на воскресенье наносили удары по ГЭС и городу. В результате повреждения получили жилые дома, гостиница, муниципальные здания, сети. Он добавил, что, "судя по активности артиллерии и количеству ракетных ударов" киевский режим не оставил идею "разрушить ГЭС". При этом, по словам Леонтьева, Каховская ГЭС на данный момент продолжает работу.

https://crimea.ria.ru/20221113/udary-po-novoy-kakhovke-est-pogibshie-razrusheny-doma-i-gostinitsa-1125348394.html

херсонская область

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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине