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Каховскую ГЭС могут законсервировать - власти - РИА Новости Крым, 13.11.2022
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Каховскую ГЭС могут законсервировать - власти
Каховскую ГЭС могут законсервировать - власти - РИА Новости Крым, 13.11.2022
Каховскую ГЭС могут законсервировать - власти
Из-за непрекращающихся ракетных ударов ВСУ по Каховской ГЭС власти не исключают возможной консервации гидроэлектростанции. Об этом заявил глава администрации... РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T13:55
2022-11-13T13:55
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Из-за непрекращающихся ракетных ударов ВСУ по Каховской ГЭС власти не исключают возможной консервации гидроэлектростанции. Об этом заявил глава администрации города Новая Каховка в Херсонской области Владимир Леонтьев, пишет РИА Новости."Очевидно, что в такой ситуации, под такими обстрелами, наверное, придется ее (Каховскую ГЭС) консервировать", - сказал Леонтьев в эфире канала "Россия 24".Ранее глава администрации сообщал, что ВСУ весь вечер субботы и ночь на воскресенье наносили удары по ГЭС и городу. В результате повреждения получили жилые дома, гостиница, муниципальные здания, сети. Он добавил, что, "судя по активности артиллерии и количеству ракетных ударов" киевский режим не оставил идею "разрушить ГЭС". При этом, по словам Леонтьева, Каховская ГЭС на данный момент продолжает работу.
https://crimea.ria.ru/20221113/udary-po-novoy-kakhovke-est-pogibshie-razrusheny-doma-i-gostinitsa-1125348394.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Каховскую ГЭС могут законсервировать - власти

Власти Новой Каховки не исключили консервацию ГЭС из-за обстрелов ВСУ

13:55 13.11.2022
 
© РИА Новости КрымКаховская ГЭС
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Из-за непрекращающихся ракетных ударов ВСУ по Каховской ГЭС власти не исключают возможной консервации гидроэлектростанции. Об этом заявил глава администрации города Новая Каховка в Херсонской области Владимир Леонтьев, пишет РИА Новости.
"Очевидно, что в такой ситуации, под такими обстрелами, наверное, придется ее (Каховскую ГЭС) консервировать", - сказал Леонтьев в эфире канала "Россия 24".
Водосливная плотина Каховской гидроэлектростанции - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
11:11
Удары по Новой Каховке: есть погибшие, разрушены дома и гостиница
Ранее глава администрации сообщал, что ВСУ весь вечер субботы и ночь на воскресенье наносили удары по ГЭС и городу. В результате повреждения получили жилые дома, гостиница, муниципальные здания, сети. Он добавил, что, "судя по активности артиллерии и количеству ракетных ударов" киевский режим не оставил идею "разрушить ГЭС". При этом, по словам Леонтьева, Каховская ГЭС на данный момент продолжает работу.
 
Херсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Специальная военная операция РФ на Украине
 
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