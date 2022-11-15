https://crimea.ria.ru/20221115/kogda-vosstanovyat-ostavshiesya-dva-proleta-krymskogo-mosta--khusnullin-1125384691.html
Когда восстановят оставшиеся два пролета Крымского моста – Хуснуллин
Когда восстановят оставшиеся два пролета Крымского моста – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Когда восстановят оставшиеся два пролета Крымского моста – Хуснуллин
Оставшиеся два из четырех пролетов автодорожной части Крымского моста будут восстановлены в ближайшие две недели, сообщил журналистам зампредседателя... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T17:32
2022-11-15T17:32
2022-11-15T17:35
крымский мост
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Оставшиеся два из четырех пролетов автодорожной части Крымского моста будут восстановлены в ближайшие две недели, сообщил журналистам зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.По его словам, несмотря на частые шторма в Керченском проливе, которые не позволяют использовать плавучий кран, работы идут по графику.Открыть движение транспорта по одной полосе планируется 5 декабря, возобновление движения по обеим полосам запланировано на 20 декабря.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.В субботу, 12 ноября, был успешно установлен второй по счету пролет на поврежденной части Крымского моста. Всего нужно восстановить четыре пролетных строения. Работы планируется завершить в декабре.На ж/д части Крымского моста движение поездов на данный момент осуществляется в реверсивном режиме по одному пути. Восстановить второй путь планируется в течение шести-семи месяцев.
https://crimea.ria.ru/20221114/kak-organizovano-dvizhenie-na-krymskom-mostu-v-nochnoe-vremya--video-1125362387.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымский мост, марат хуснуллин, транспорт, крым
Когда восстановят оставшиеся два пролета Крымского моста – Хуснуллин
Хуснуллин: еще два пролета Крымского моста восстановят в ближайшие две недели
17:32 15.11.2022 (обновлено: 17:35 15.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Оставшиеся два из четырех пролетов автодорожной части Крымского моста будут восстановлены в ближайшие две недели, сообщил журналистам зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.
"У нас задача – надвинуть четыре пролетных строения, каждое пролетное строение по 300 тонн. Они все уже изготовлены, находятся на месте. Два пролетных строения мы надвинули, два надвинем в ближайшие две недели, и уже приступим к асфальтированию правой части моста", - сказал вице-премьер.
По его словам, несмотря на частые шторма в Керченском проливе, которые не позволяют использовать плавучий кран, работы идут по графику.
Открыть движение транспорта по одной полосе планируется 5 декабря, возобновление движения по обеим полосам запланировано на 20 декабря.
8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.
В субботу, 12 ноября, был успешно установлен второй по счету пролет на поврежденной части Крымского моста. Всего нужно восстановить четыре пролетных строения. Работы планируется завершить в декабре.
На ж/д части Крымского моста движение поездов на данный момент осуществляется в реверсивном режиме по одному пути. Восстановить второй путь планируется в течение шести-семи месяцев.