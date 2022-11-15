https://crimea.ria.ru/20221115/kogda-vosstanovyat-ostavshiesya-dva-proleta-krymskogo-mosta--khusnullin-1125384691.html

Когда восстановят оставшиеся два пролета Крымского моста – Хуснуллин

Когда восстановят оставшиеся два пролета Крымского моста – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 15.11.2022

Когда восстановят оставшиеся два пролета Крымского моста – Хуснуллин

Оставшиеся два из четырех пролетов автодорожной части Крымского моста будут восстановлены в ближайшие две недели, сообщил журналистам зампредседателя... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T17:32

2022-11-15T17:32

2022-11-15T17:35

крымский мост

марат хуснуллин

транспорт

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Оставшиеся два из четырех пролетов автодорожной части Крымского моста будут восстановлены в ближайшие две недели, сообщил журналистам зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.По его словам, несмотря на частые шторма в Керченском проливе, которые не позволяют использовать плавучий кран, работы идут по графику.Открыть движение транспорта по одной полосе планируется 5 декабря, возобновление движения по обеим полосам запланировано на 20 декабря.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.В субботу, 12 ноября, был успешно установлен второй по счету пролет на поврежденной части Крымского моста. Всего нужно восстановить четыре пролетных строения. Работы планируется завершить в декабре.На ж/д части Крымского моста движение поездов на данный момент осуществляется в реверсивном режиме по одному пути. Восстановить второй путь планируется в течение шести-семи месяцев.

https://crimea.ria.ru/20221114/kak-organizovano-dvizhenie-na-krymskom-mostu-v-nochnoe-vremya--video-1125362387.html

крымский мост

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, марат хуснуллин, транспорт, крым