https://crimea.ria.ru/20221115/na-ukraine-unichtozhen-snabzhayuschiy-dve-oblasti-krupnyy-energoobekt-1125369890.html

На Украине уничтожен снабжающий две области крупный энергообъект

На Украине уничтожен снабжающий две области крупный энергообъект - РИА Новости Крым, 15.11.2022

На Украине уничтожен снабжающий две области крупный энергообъект

Еще один крупный энергетический объект, снабжавший электроэнергией левобережье Херсонской и часть Николаевской области, уничтожен. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T08:53

2022-11-15T08:53

2022-11-15T08:54

украина

специальная военная операция рф на украине

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости Крым. Еще один крупный энергетический объект, снабжавший электроэнергией левобережье Херсонской и часть Николаевской области, уничтожен. Об этом заявил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнего" Владимир Кудрицкий.По словам Кудрицкого, обеспечивать переток электричества планируют из соседних регионов страны. Также направлен запрос о поставках необходимого оборудования из-за рубежа, на который уже откликнулись Польша и Франция.Кроме того, в Telegram-канале "Укрэнерго" сообщается о плановых отключения электроэнергии в Киеве и семи областях Украины.Ранее в понедельник "Укрэнерго" заявило о повреждении одного из ключевых энергообъектов, из-за чего в Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях сложилась тяжелая обстановка с энергообеспечением.ВС России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://crimea.ria.ru/20221114/kiev-i-tret-ukrainy-ostalis-bez-sveta-na-nedelyu--ukrenergo-1125365914.html

https://crimea.ria.ru/20221107/na-ukraine-zayavili-o-bolshom-defitsite-elektroenergii-1125267660.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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