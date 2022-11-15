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На Украине уничтожен снабжающий две области крупный энергообъект - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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На Украине уничтожен снабжающий две области крупный энергообъект
На Украине уничтожен снабжающий две области крупный энергообъект - РИА Новости Крым, 15.11.2022
На Украине уничтожен снабжающий две области крупный энергообъект
Еще один крупный энергетический объект, снабжавший электроэнергией левобережье Херсонской и часть Николаевской области, уничтожен. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T08:53
2022-11-15T08:54
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости Крым. Еще один крупный энергетический объект, снабжавший электроэнергией левобережье Херсонской и часть Николаевской области, уничтожен. Об этом заявил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнего" Владимир Кудрицкий.По словам Кудрицкого, обеспечивать переток электричества планируют из соседних регионов страны. Также направлен запрос о поставках необходимого оборудования из-за рубежа, на который уже откликнулись Польша и Франция.Кроме того, в Telegram-канале "Укрэнерго" сообщается о плановых отключения электроэнергии в Киеве и семи областях Украины.Ранее в понедельник "Укрэнерго" заявило о повреждении одного из ключевых энергообъектов, из-за чего в Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях сложилась тяжелая обстановка с энергообеспечением.ВС России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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украина, специальная военная операция рф на украине, в мире
На Украине уничтожен снабжающий две области крупный энергообъект

"Укрэнерго": уничтожен объект, снабжавший энергией Херсонскую и Николаевскую области

08:53 15.11.2022 (обновлено: 08:54 15.11.2022)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЭлектроэнергетика
Электроэнергетика - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости Крым. Еще один крупный энергетический объект, снабжавший электроэнергией левобережье Херсонской и часть Николаевской области, уничтожен. Об этом заявил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнего" Владимир Кудрицкий.
"Он больше не существует. Два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн, взорваны. Зал релейной защиты, компрессорная, аккумуляторная дополнительно расстреляно и сокрушено", — написал он на своей странице в Facebook*.
По словам Кудрицкого, обеспечивать переток электричества планируют из соседних регионов страны. Также направлен запрос о поставках необходимого оборудования из-за рубежа, на который уже откликнулись Польша и Франция.
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Кроме того, в Telegram-канале "Укрэнерго" сообщается о плановых отключения электроэнергии в Киеве и семи областях Украины.
"С 05.00 (6.00 мск - ред.) до 24.00 (01.00 мск - ред.) плановые отключения будут действовать в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях", - уточнили в компании график отключений на вторник.
Ранее в понедельник "Укрэнерго" заявило о повреждении одного из ключевых энергообъектов, из-за чего в Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях сложилась тяжелая обстановка с энергообеспечением.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
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