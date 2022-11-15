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В ДНР сообщили об освобождении Опытного - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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В ДНР сообщили об освобождении Опытного
В ДНР сообщили об освобождении Опытного - РИА Новости Крым, 15.11.2022
В ДНР сообщили об освобождении Опытного
Населенный пункт Опытное на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике освобожден. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T09:02
2022-11-15T09:02
специальная военная операция рф на украине
донецкая народная республика (днр)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Населенный пункт Опытное на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике освобожден. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.Ранее заместитель командира 1-й Славянской бригады Олег Горленко в комментарии РИА Новости сообщил, что после осады ВСУ бежали из населенного пункта Опытное, прикрывавшего подходы к южной части авдеевского укрепрайона.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".
https://crimea.ria.ru/20221114/pavlovka-polnostyu-pereshla-pod-kontrol-rf-1125361405.html
https://crimea.ria.ru/20221114/v-krymu-prizvali-usilit-mery-bezopasnosti-posle-otkhoda-vs-rf-iz-khersona-1125357403.html
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специальная военная операция рф на украине, донецкая народная республика (днр), новости
В ДНР сообщили об освобождении Опытного

Штаб ДНР: населенный пункт Опытное на Авдеевском направлении освобожден

09:02 15.11.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы группировки "Бахмут" ЧВК "Вагнер"
Бойцы группировки Бахмут ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Населенный пункт Опытное на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике освобожден. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
"По состоянию на 15 ноября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Опытное", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ранее заместитель командира 1-й Славянской бригады Олег Горленко в комментарии РИА Новости сообщил, что после осады ВСУ бежали из населенного пункта Опытное, прикрывавшего подходы к южной части авдеевского укрепрайона.
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Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
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Специальная военная операция РФ на УкраинеДонецкая Народная Республика (ДНР)Новости
 
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