https://crimea.ria.ru/20221115/v-sovfede-poyasnili-pochemu-rezolyutsiya-oon-o-reparatsiyakh-nichtozhna-1125373109.html

В Совфеде пояснили, почему резолюция ООН о "репарациях" ничтожна

В Совфеде пояснили, почему резолюция ООН о "репарациях" ничтожна - РИА Новости Крым, 15.11.2022

В Совфеде пояснили, почему резолюция ООН о "репарациях" ничтожна

Принятие резолюции о "репарациях" Украине выходит за пределы уставных полномочий Генассамблеи ООН и является ничтожным решением с правовой точки зрения. Такое... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T11:17

2022-11-15T11:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Принятие резолюции о "репарациях" Украине выходит за пределы уставных полномочий Генассамблеи ООН и является ничтожным решением с правовой точки зрения. Такое мнение выразил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Накануне генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Резолюцию поддержали 94 члена, против выступили Россия, Белоруссия, Китай, КНДР, Иран, Сирия, Зимбабве, Куба, Мали, Никарагуа, Содружество Багамских Островов, Центрально-Африканская Республика, Эритрея и Эфиопия. Еще 73 члена ООН воздержались.Сенатор напомнил о том, что инициаторы резолюции преподносят документ, как инициативу в сфере международного мира и безопасности, хотя такие вопросы относятся к исключительной компетенции Совета Безопасности. ГА ООН может только обратить внимание Совбеза на ту или иную ситуацию, принятие решений лежит вне ее уставных полномочий.При этом, по своей сути, вопрос является имущественным, а это, в соответствии с уставом самой ООН, - компетенция Международного Суда.Кроме того, резолюция закладывает основу для будущих арестов российских активов за рубежом, а это нарушает иммунитеты российского имущества, которыми оно наделено по международному праву и национальному законодательству, подчеркнул Косачев."Таким образом, принятая вчера резолюция ничтожна как по своей юридической силе. В том же, что касается перспектив ее практического осуществления, они тоже были бы ничтожны. Но увы - однополярный мир с его корчами продолжает рулить", - констатировал он.Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что резолюция о "репарациях" Украине является попыткой придать видимость законности воровству российских активов и может стать началом агонии ООН.

https://crimea.ria.ru/20221115/kto-i-kak-golosoval-v-oon-po-rezolyutsii-o-reparatsiyakh-ukraine-1125371554.html

https://crimea.ria.ru/20221115/medvedev-predrek-nachalo-agonii-oon-posle-rezolyutsii-o-reparatsiyakh-1125370376.html

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оон, совет федерации, в мире, политика