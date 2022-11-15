https://crimea.ria.ru/20221115/v-sovfede-poyasnili-pochemu-rezolyutsiya-oon-o-reparatsiyakh-nichtozhna-1125373109.html
В Совфеде пояснили, почему резолюция ООН о "репарациях" ничтожна
В Совфеде пояснили, почему резолюция ООН о "репарациях" ничтожна - РИА Новости Крым, 15.11.2022
В Совфеде пояснили, почему резолюция ООН о "репарациях" ничтожна
Принятие резолюции о "репарациях" Украине выходит за пределы уставных полномочий Генассамблеи ООН и является ничтожным решением с правовой точки зрения. Такое... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T11:17
2022-11-15T11:17
2022-11-15T11:17
оон
совет федерации
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0f/1125372993_0:0:2864:1610_1920x0_80_0_0_a39a623b9f85e83ef39e46114109d340.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Принятие резолюции о "репарациях" Украине выходит за пределы уставных полномочий Генассамблеи ООН и является ничтожным решением с правовой точки зрения. Такое мнение выразил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Накануне генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Резолюцию поддержали 94 члена, против выступили Россия, Белоруссия, Китай, КНДР, Иран, Сирия, Зимбабве, Куба, Мали, Никарагуа, Содружество Багамских Островов, Центрально-Африканская Республика, Эритрея и Эфиопия. Еще 73 члена ООН воздержались.Сенатор напомнил о том, что инициаторы резолюции преподносят документ, как инициативу в сфере международного мира и безопасности, хотя такие вопросы относятся к исключительной компетенции Совета Безопасности. ГА ООН может только обратить внимание Совбеза на ту или иную ситуацию, принятие решений лежит вне ее уставных полномочий.При этом, по своей сути, вопрос является имущественным, а это, в соответствии с уставом самой ООН, - компетенция Международного Суда.Кроме того, резолюция закладывает основу для будущих арестов российских активов за рубежом, а это нарушает иммунитеты российского имущества, которыми оно наделено по международному праву и национальному законодательству, подчеркнул Косачев."Таким образом, принятая вчера резолюция ничтожна как по своей юридической силе. В том же, что касается перспектив ее практического осуществления, они тоже были бы ничтожны. Но увы - однополярный мир с его корчами продолжает рулить", - констатировал он.Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что резолюция о "репарациях" Украине является попыткой придать видимость законности воровству российских активов и может стать началом агонии ООН.
https://crimea.ria.ru/20221115/kto-i-kak-golosoval-v-oon-po-rezolyutsii-o-reparatsiyakh-ukraine-1125371554.html
https://crimea.ria.ru/20221115/medvedev-predrek-nachalo-agonii-oon-posle-rezolyutsii-o-reparatsiyakh-1125370376.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0f/1125372993_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_8929dd2a9faac2c544495fac9434d93d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, совет федерации, в мире, политика
В Совфеде пояснили, почему резолюция ООН о "репарациях" ничтожна
Сенатор Косачев объяснил, как резолюция ГА ООН нарушает международное право
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Принятие резолюции о "репарациях" Украине выходит за пределы уставных полномочий Генассамблеи ООН и является ничтожным решением с правовой точки зрения. Такое мнение выразил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Накануне генассамблея ООН приняла
проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Резолюцию поддержали 94 члена, против выступили Россия, Белоруссия, Китай, КНДР, Иран, Сирия, Зимбабве, Куба, Мали, Никарагуа, Содружество Багамских Островов, Центрально-Африканская Республика, Эритрея и Эфиопия. Еще 73 члена ООН воздержались.
Сенатор напомнил о том, что инициаторы резолюции преподносят документ, как инициативу в сфере международного мира и безопасности, хотя такие вопросы относятся к исключительной компетенции Совета Безопасности. ГА ООН может только обратить внимание Совбеза на ту или иную ситуацию, принятие решений лежит вне ее уставных полномочий.
При этом, по своей сути, вопрос является имущественным, а это, в соответствии с уставом самой ООН, - компетенция Международного Суда.
"Почему резолюция принята именно Генеральной Ассамблеей ООН? Ответ: потому что только в этом органе ООН у коллективного Запада есть, пусть и сманипулированное, но все же большинство, а у России нет права вето", - поясняет Косачев в своем Telegram-канале.
Кроме того, резолюция закладывает основу для будущих арестов российских активов за рубежом, а это нарушает иммунитеты российского имущества, которыми оно наделено по международному праву и национальному законодательству, подчеркнул Косачев.
"Таким образом, принятая вчера резолюция ничтожна как по своей юридической силе. В том же, что касается перспектив ее практического осуществления, они тоже были бы ничтожны. Но увы - однополярный мир с его корчами продолжает рулить", - констатировал он.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил
, что резолюция о "репарациях" Украине является попыткой придать видимость законности воровству российских активов и может стать началом агонии ООН.