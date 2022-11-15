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Нас 8 миллиардов: число людей на планете достигло новой отметки — ООН - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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Нас 8 миллиардов: число людей на планете достигло новой отметки — ООН
Нас 8 миллиардов: число людей на планете достигло новой отметки — ООН - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Нас 8 миллиардов: число людей на планете достигло новой отметки — ООН
По состоянию на 15 ноября численность населения Земли достигла 8 миллиардов человек, сообщается на официальном сайте Организации объединенных наций. РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T11:59
2022-11-15T11:59
в мире
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. По состоянию на 15 ноября численность населения Земли достигла 8 миллиардов человек, сообщается на официальном сайте Организации объединенных наций.Отмечается, что для роста численности населения мира с 7 до 8 миллиардов человек потребовалось 12 лет. Чтобы достигнуть 9 -миллиардной отметки понадобится еще около 15 лет. При этом рост населения все больше концентрируется в беднейших странах мира, в том числе в Африке.
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в мире, общество
Нас 8 миллиардов: число людей на планете достигло новой отметки — ООН

ООН: число людей на планете достигло 8 млрд

11:59 15.11.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВ День Космонавтики на ВДНХ
В День Космонавтики на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. По состоянию на 15 ноября численность населения Земли достигла 8 миллиардов человек, сообщается на официальном сайте Организации объединенных наций.
"Этот беспрецедентный рост обусловлен постепенным увеличением продолжительности жизни людей благодаря улучшению здравоохранения, питания, личной гигиены и медицины. Он также является результатом высокого и устойчивого уровня рождаемости в некоторых странах", - констатируют в ООН.
Отмечается, что для роста численности населения мира с 7 до 8 миллиардов человек потребовалось 12 лет.
Чтобы достигнуть 9 -миллиардной отметки понадобится еще около 15 лет. При этом рост населения все больше концентрируется в беднейших странах мира, в том числе в Африке.
Города России. Феодосия - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 03:30Радио "Спутник в Крыму"
Почему рождаемость ежегодно падает – крымский врач
 
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