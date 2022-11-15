https://crimea.ria.ru/20221115/nas-8-milliardov-chislo-lyudey-na-planete-dostiglo-novoy-otmetki--oon-1125374034.html

Нас 8 миллиардов: число людей на планете достигло новой отметки — ООН

Нас 8 миллиардов: число людей на планете достигло новой отметки — ООН - РИА Новости Крым, 15.11.2022

Нас 8 миллиардов: число людей на планете достигло новой отметки — ООН

По состоянию на 15 ноября численность населения Земли достигла 8 миллиардов человек, сообщается на официальном сайте Организации объединенных наций. РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T11:59

2022-11-15T11:59

2022-11-15T11:59

в мире

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. По состоянию на 15 ноября численность населения Земли достигла 8 миллиардов человек, сообщается на официальном сайте Организации объединенных наций.Отмечается, что для роста численности населения мира с 7 до 8 миллиардов человек потребовалось 12 лет. Чтобы достигнуть 9 -миллиардной отметки понадобится еще около 15 лет. При этом рост населения все больше концентрируется в беднейших странах мира, в том числе в Африке.

https://crimea.ria.ru/20220718/pochemu-rozhdaemost-ezhegodno-padaet--krymskiy-vrach-1123867947.html

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2022

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