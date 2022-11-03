https://crimea.ria.ru/20221103/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-3-noyabrya-1125231655.html

Главные события и заявления дня: 3 ноября

Главные события и заявления дня: 3 ноября - РИА Новости Крым, 03.11.2022

Главные события и заявления дня: 3 ноября

В Севастополе дельфинов выбросили в море. В Крыму в память о погибших героях СВО откроют Аллеи Славы. МИД России вызвал посла Британии, тема: атака на... РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T22:02

2022-11-03T22:02

2022-11-03T21:27

главное за день

крым

севастополь

украина

специальная военная операция рф на украине

политика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111681/93/1116819382_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35029ac8201fa3738df297ac5c701d12.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе дельфинов выбросили в море. В Крыму в память о погибших героях СВО откроют Аллеи Славы. МИД России вызвал посла Британии, тема: атака на Севастополь. Из украинского плена вернулись 107 военных. МАГАТЭ проверило ядерные объекты Украины. Озвучены даты запуска движения по новым полосам Крымского моста. Крым простился со Светланой Бабаевой.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Симферополе простились со Светланой БабаевойВ Симферополе простились с руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" Светланой Бабаевой, которая трагически погибла в прошлую пятницу.В последний путь на крымской земле ее проводили коллеги, представители власти Крыма, друзья, единомышленники, партнеры по занятиям спортом и турпоходам, которые Светлана очень любила, открывая для себя полуостров.Светлана Бабаева будет похоронена на Троекуровском кладбище в Москве на Аллее журналистов.Инцидент с дельфинами в Севастополе - что известноВ Севастополе накануне вечером неизвестные выбросили в море дельфинов. Рано утром началась операция по их спасению - на поиски афалин вышло судно со специалистами. Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что спасательную операцию по поиску дельфинов приостановили, но мониторинг с берега продолжается. Найти афалин пока не удалось.В прокуратуре Севастополя сообщили, что человек, который привез и выбросил четырех дельфинов в море, – директор дельфинария Flipper. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.МИД России вызвал посла БританииПосол Великобритании Дебора Броннерт вызвана в российский МИД в связи с сообщениями Минобороны РФ о причастности Британии к террористической атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе. Ей был заявлен решительный протест и приведены конкретные факты, подтверждающие участие Лондона в подготовке этой операции.Из украинского плена вернулись 107 военныхВ результате переговоров из украинского плена вернулись 107 российских военных. Самолетами военно-транспортной авиации они будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.МАГАТЭ проверило ядерные объекты УкраиныИнспекторы МАГАТЭ завершили проверку на трех украинских объектах, они не выявили там какой-либо незаявленной деятельности.Хуснуллин доложил Путину о ходе ремонта Крымского мостаДвижение по обеим полосам правой стороны автомобильной части Крымского моста планируется открыть 20 декабря, далее начнется ремонт его левой части.Второй железнодорожный путь Крымского моста требует замены двух пролетных строений, запуск поездов по нему предварительно запланирован на 15 сентября 2023 года.Аксенов высказался о праздновании Нового года в отелях КрымаКрым не будет тратить бюджетные деньги на масштабные новогодние мероприятия, но власти региона не намерены ограничивать праздничные программы в отелях и гостиницах и запрещать выступления артистов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

https://crimea.ria.ru/20221103/v-krymu-v-pamyat-o-pogibshikh-geroyakh-svo-otkroyut-allei-slavy-1125221486.html

https://crimea.ria.ru/20221103/biolog-otsenil-shansy-sevastopolskikh-delfinov-na-vyzhivanie-v-more-1125228253.html

https://crimea.ria.ru/20221103/avakov-rasskazal-o-krizise-vlasti-na-ukraine--1125230317.html

https://crimea.ria.ru/20221103/radioaktivnyy-plutoniy-v-sevastopolskoy-bukhte-okazalsya-polezen-1125218530.html

крым

севастополь

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, севастополь, украина, специальная военная операция рф на украине, политика, общество