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Главные события и заявления дня: 3 ноября - РИА Новости Крым, 03.11.2022
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Главные события и заявления дня: 3 ноября
Главные события и заявления дня: 3 ноября - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Главные события и заявления дня: 3 ноября
В Севастополе дельфинов выбросили в море. В Крыму в память о погибших героях СВО откроют Аллеи Славы. МИД России вызвал посла Британии, тема: атака на... РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T22:02
2022-11-03T21:27
главное за день
крым
севастополь
украина
специальная военная операция рф на украине
политика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе дельфинов выбросили в море. В Крыму в память о погибших героях СВО откроют Аллеи Славы. МИД России вызвал посла Британии, тема: атака на Севастополь. Из украинского плена вернулись 107 военных. МАГАТЭ проверило ядерные объекты Украины. Озвучены даты запуска движения по новым полосам Крымского моста. Крым простился со Светланой Бабаевой.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Симферополе простились со Светланой БабаевойВ Симферополе простились с руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" Светланой Бабаевой, которая трагически погибла в прошлую пятницу.В последний путь на крымской земле ее проводили коллеги, представители власти Крыма, друзья, единомышленники, партнеры по занятиям спортом и турпоходам, которые Светлана очень любила, открывая для себя полуостров.Светлана Бабаева будет похоронена на Троекуровском кладбище в Москве на Аллее журналистов.Инцидент с дельфинами в Севастополе - что известноВ Севастополе накануне вечером неизвестные выбросили в море дельфинов. Рано утром началась операция по их спасению - на поиски афалин вышло судно со специалистами. Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что спасательную операцию по поиску дельфинов приостановили, но мониторинг с берега продолжается. Найти афалин пока не удалось.В прокуратуре Севастополя сообщили, что человек, который привез и выбросил четырех дельфинов в море, – директор дельфинария Flipper. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.МИД России вызвал посла БританииПосол Великобритании Дебора Броннерт вызвана в российский МИД в связи с сообщениями Минобороны РФ о причастности Британии к террористической атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе. Ей был заявлен решительный протест и приведены конкретные факты, подтверждающие участие Лондона в подготовке этой операции.Из украинского плена вернулись 107 военныхВ результате переговоров из украинского плена вернулись 107 российских военных. Самолетами военно-транспортной авиации они будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.МАГАТЭ проверило ядерные объекты УкраиныИнспекторы МАГАТЭ завершили проверку на трех украинских объектах, они не выявили там какой-либо незаявленной деятельности.Хуснуллин доложил Путину о ходе ремонта Крымского мостаДвижение по обеим полосам правой стороны автомобильной части Крымского моста планируется открыть 20 декабря, далее начнется ремонт его левой части.Второй железнодорожный путь Крымского моста требует замены двух пролетных строений, запуск поездов по нему предварительно запланирован на 15 сентября 2023 года.Аксенов высказался о праздновании Нового года в отелях КрымаКрым не будет тратить бюджетные деньги на масштабные новогодние мероприятия, но власти региона не намерены ограничивать праздничные программы в отелях и гостиницах и запрещать выступления артистов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
https://crimea.ria.ru/20221103/v-krymu-v-pamyat-o-pogibshikh-geroyakh-svo-otkroyut-allei-slavy-1125221486.html
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главное за день, крым, севастополь, украина, специальная военная операция рф на украине, политика, общество
Главные события и заявления дня: 3 ноября

Главные события и заявления четверга, 3 ноября

22:02 03.11.2022
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Alexey Malgavko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе дельфинов выбросили в море. В Крыму в память о погибших героях СВО откроют Аллеи Славы. МИД России вызвал посла Британии, тема: атака на Севастополь. Из украинского плена вернулись 107 военных. МАГАТЭ проверило ядерные объекты Украины. Озвучены даты запуска движения по новым полосам Крымского моста. Крым простился со Светланой Бабаевой.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В Симферополе простились со Светланой Бабаевой

В Симферополе простились с руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" Светланой Бабаевой, которая трагически погибла в прошлую пятницу.
В последний путь на крымской земле ее проводили коллеги, представители власти Крыма, друзья, единомышленники, партнеры по занятиям спортом и турпоходам, которые Светлана очень любила, открывая для себя полуостров.
Светлана Бабаева будет похоронена на Троекуровском кладбище в Москве на Аллее журналистов.
Акции памяти погибших при нападении на керченский колледж - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
12:20
В Крыму в память о погибших героях СВО откроют Аллеи славы

Инцидент с дельфинами в Севастополе - что известно

В Севастополе накануне вечером неизвестные выбросили в море дельфинов. Рано утром началась операция по их спасению - на поиски афалин вышло судно со специалистами. Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что спасательную операцию по поиску дельфинов приостановили, но мониторинг с берега продолжается. Найти афалин пока не удалось.
В прокуратуре Севастополя сообщили, что человек, который привез и выбросил четырех дельфинов в море, – директор дельфинария Flipper. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.
Дельфины в Черном море
17:03
Биолог оценил шансы севастопольских дельфинов на выживание в море

МИД России вызвал посла Британии

Посол Великобритании Дебора Броннерт вызвана в российский МИД в связи с сообщениями Минобороны РФ о причастности Британии к террористической атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе. Ей был заявлен решительный протест и приведены конкретные факты, подтверждающие участие Лондона в подготовке этой операции.

Из украинского плена вернулись 107 военных

В результате переговоров из украинского плена вернулись 107 российских военных. Самолетами военно-транспортной авиации они будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

МАГАТЭ проверило ядерные объекты Украины

Инспекторы МАГАТЭ завершили проверку на трех украинских объектах, они не выявили там какой-либо незаявленной деятельности.
Арсен Аваков. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
19:21
Аваков рассказал о кризисе власти на Украине

Хуснуллин доложил Путину о ходе ремонта Крымского моста

Движение по обеим полосам правой стороны автомобильной части Крымского моста планируется открыть 20 декабря, далее начнется ремонт его левой части.
Второй железнодорожный путь Крымского моста требует замены двух пролетных строений, запуск поездов по нему предварительно запланирован на 15 сентября 2023 года.

Аксенов высказался о праздновании Нового года в отелях Крыма

Крым не будет тратить бюджетные деньги на масштабные новогодние мероприятия, но власти региона не намерены ограничивать праздничные программы в отелях и гостиницах и запрещать выступления артистов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
Севастопольская бухта - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
08:25
Радиоактивный плутоний в Севастопольской бухте оказался полезен
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19:38Когда заработает второй путь железнодорожной части Крымского моста
19:26Движение по обеим полосам Крымского моста восстановят 20 декабря
19:21Аваков рассказал о кризисе власти на Украине
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18:34Аксенов высказался о праздновании Нового года в отелях Крыма
18:27В Севастополе осудят экс-полицейских за мошенничество с жильем
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