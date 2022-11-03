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Когда заработает второй путь железнодорожной части Крымского моста - РИА Новости Крым, 03.11.2022
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Когда заработает второй путь железнодорожной части Крымского моста
Когда заработает второй путь железнодорожной части Крымского моста - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Когда заработает второй путь железнодорожной части Крымского моста
Второй железнодорожный путь Крымского моста требует замены двух пролетных строений, запуск поездов по нему предварительно запланирован на 15 сентября 2023 года. РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T19:38
2022-11-03T19:38
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чп на крымском мосту
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Второй железнодорожный путь Крымского моста требует замены двух пролетных строений, запуск поездов по нему предварительно запланирован на 15 сентября 2023 года. Об этом в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Что касается железнодорожной части моста, по ней осуществляется реверсивное движение по первому пути. Все поезда следуют согласно расписанию. Задержек никаких нет. В настоящее время утверждено техническое задание на проектирование восстановления второго железнодорожного пути. Потребуется также замена двух пролетных строений", — доложил вице-премьер.Также Хуснуллин отметил, что вся необходимая сумма для восстановления правительством выделена и поставщик по проектированию восстановления железнодорожной части уже определен.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.
https://crimea.ria.ru/20221014/kak-lokomotivnaya-brigada-spasala-poezd-i-krymskiy-most-1124878978.html
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марат хуснуллин, чп на крымском мосту, крымский мост, транспорт, крым
Когда заработает второй путь железнодорожной части Крымского моста

Власти рассказали о состоянии железнодорожной части Крымского моста

19:38 03.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост после теракта
Крымский мост после теракта - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Второй железнодорожный путь Крымского моста требует замены двух пролетных строений, запуск поездов по нему предварительно запланирован на 15 сентября 2023 года. Об этом в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Что касается железнодорожной части моста, по ней осуществляется реверсивное движение по первому пути. Все поезда следуют согласно расписанию. Задержек никаких нет. В настоящее время утверждено техническое задание на проектирование восстановления второго железнодорожного пути. Потребуется также замена двух пролетных строений", — доложил вице-премьер.
Согласно предварительно заявленному графику, запуск движения по второму пути анонсирован на 15 сентября 2023 года, но вице-премьер отметил, что изучит возможность ускорить сроки восстановления.
Также Хуснуллин отметил, что вся необходимая сумма для восстановления правительством выделена и поставщик по проектированию восстановления железнодорожной части уже определен.
Юрий Квашнин и Виктор Прошин
14 октября, 21:21
Как локомотивная бригада спасала поезд и Крымский мост
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.
Марат ХуснуллинЧП на Крымском мостуКрымский мостТранспортКрым
 
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