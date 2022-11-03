https://crimea.ria.ru/20221103/dvizhenie-po-obeim-polosam-krymskogo-mosta-vosstanovyat-20-dekabrya-1125230815.html

Движение по обеим полосам Крымского моста восстановят 20 декабря

Движение по обеим полосам Крымского моста восстановят 20 декабря - РИА Новости Крым, 03.11.2022

Движение по обеим полосам Крымского моста восстановят 20 декабря

Движение по обеим полосам правой стороны автомобильной части Крымского моста планируется открыть 20 декабря, далее начнется ремонт его левой части. Об этом в... РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T19:26

2022-11-03T19:26

2022-11-03T19:26

крымский мост

чп на крымском мосту

марат хуснуллин

крым

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125011970_0:101:1620:1012_1920x0_80_0_0_1ca16564ee617fec7b0664b0ea2537d1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Движение по обеим полосам правой стороны автомобильной части Крымского моста планируется открыть 20 декабря, далее начнется ремонт его левой части. Об этом в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.По его словам, сейчас рабочие приступают к монтажу новых пролетных строений."Мы начинаем с 5 по 10 ноября монтаж новых пролетных строений. Работы ведутся круглосуточно. Задействованы 500 человек, 50 единиц техники, а также два плавучих крана", —уточнил Хуснуллин.Он также отдельно отметил работу предприятий, в рекордные сроки подготовивших необходимые материалы для ремонтных мероприятий."Для правой разрушенной части в рекордные сроки изготовлено и поставлено 1218 тонн металлоконструкций с трех заводов по стране. Из них 925 тонн уже смонтированы на месте в виде пролетных изделий", — отметил он.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.

https://crimea.ria.ru/20221026/dvizhenie-gruzovykh-avto-po-krymskomu-mostu-otkroyut-ne-ranee-1-dekabrya-1125093137.html

крымский мост

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, чп на крымском мосту, марат хуснуллин, крым, транспорт