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Движение по обеим полосам Крымского моста восстановят 20 декабря - РИА Новости Крым, 03.11.2022
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Движение по обеим полосам Крымского моста восстановят 20 декабря
Движение по обеим полосам Крымского моста восстановят 20 декабря - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Движение по обеим полосам Крымского моста восстановят 20 декабря
Движение по обеим полосам правой стороны автомобильной части Крымского моста планируется открыть 20 декабря, далее начнется ремонт его левой части. Об этом в... РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T19:26
2022-11-03T19:26
крымский мост
чп на крымском мосту
марат хуснуллин
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Движение по обеим полосам правой стороны автомобильной части Крымского моста планируется открыть 20 декабря, далее начнется ремонт его левой части. Об этом в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.По его словам, сейчас рабочие приступают к монтажу новых пролетных строений."Мы начинаем с 5 по 10 ноября монтаж новых пролетных строений. Работы ведутся круглосуточно. Задействованы 500 человек, 50 единиц техники, а также два плавучих крана", —уточнил Хуснуллин.Он также отдельно отметил работу предприятий, в рекордные сроки подготовивших необходимые материалы для ремонтных мероприятий."Для правой разрушенной части в рекордные сроки изготовлено и поставлено 1218 тонн металлоконструкций с трех заводов по стране. Из них 925 тонн уже смонтированы на месте в виде пролетных изделий", — отметил он.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.
https://crimea.ria.ru/20221026/dvizhenie-gruzovykh-avto-po-krymskomu-mostu-otkroyut-ne-ranee-1-dekabrya-1125093137.html
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крымский мост, чп на крымском мосту, марат хуснуллин, крым, транспорт
Движение по обеим полосам Крымского моста восстановят 20 декабря

Хуснуллин озвучил даты запуска движения по двум полосам Крымского моста

19:26 03.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года
Восстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Движение по обеим полосам правой стороны автомобильной части Крымского моста планируется открыть 20 декабря, далее начнется ремонт его левой части. Об этом в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Запустить движение по обеим полосам правой стороны моста планируем 5 декабря по одной полосе, 20 декабря — полностью по другой. Далее приступим к разборке пролетов левой, менее пострадавшей стороны моста. Планируем (ремонт — ред.) также завершить уже до 30 марта", — доложил вице-премьер.
По его словам, сейчас рабочие приступают к монтажу новых пролетных строений.
"Мы начинаем с 5 по 10 ноября монтаж новых пролетных строений. Работы ведутся круглосуточно. Задействованы 500 человек, 50 единиц техники, а также два плавучих крана", —уточнил Хуснуллин.
Он также отдельно отметил работу предприятий, в рекордные сроки подготовивших необходимые материалы для ремонтных мероприятий.
"Для правой разрушенной части в рекордные сроки изготовлено и поставлено 1218 тонн металлоконструкций с трех заводов по стране. Из них 925 тонн уже смонтированы на месте в виде пролетных изделий", — отметил он.
Восстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 13:02
Движение грузовых авто по Крымскому мосту откроют не ранее 1 декабря
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.
Крымский мостЧП на Крымском мостуМарат ХуснуллинКрымТранспорт
 
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