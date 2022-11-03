https://crimea.ria.ru/20221103/ataka-na-sevastopol-mid-rossii-vyzval-posla-britanii-1125227413.html

Атака на Севастополь: МИД России вызвал посла Британии

Атака на Севастополь: МИД России вызвал посла Британии - РИА Новости Крым, 03.11.2022

Атака на Севастополь: МИД России вызвал посла Британии

Посол Великобритании Дебора Броннерт вызвана в российский МИД в связи с сообщениями Минобороны РФ о причастности Британии к террористической атаке на корабли... РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T16:06

2022-11-03T16:06

2022-11-03T16:06

министерство иностранных дел рф (мид рф)

украина

великобритания

крым

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Посол Великобритании Дебора Броннерт вызвана в российский МИД в связи с сообщениями Минобороны РФ о причастности Британии к террористической атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе. Ей был заявлен решительный протест и приведены конкретные факты, подтверждающие участие Лондона в подготовке этой операции. Об этом в четверг сообщили в российском дипведомстве."Послу был заявлен решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины, в том числе с целью проведения диверсионных операций на море. При этом были приведены конкретные факты такой активности Лондона", — говорится в сообщении МИД РФ.В заявлении ведомства подчеркивалось, что подобные конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям.Кроме того, там опубликовали подробности участия Британии в подготовке их инструкторами украинских военных моряков-водолазов, которая началась в конце 2020 года.Так, в тексте указано, что укрепление британо-украинского военно-морского сотрудничества осуществляется в рамках программы "Объединенная многонациональная группа по подготовке – Украина". Работа ведется на базе отдельного центра спецопераций "Юг" им. атамана А.Головатого сил специальных операций ВСУ (в/ч A3199, бывший 73 морской центр спецопераций) в городе Очакове Николаевской области и включает подготовку подводных диверсантов для действий в акваториях Черного и Азовского морей. В Одессе на базе школы военных водолазов (входит в состав 198 учебного центра ВМСУ, в/ч A3163, города Николаев) проходит обучение специалистов по курсу "водолаз специального назначения" с отработкой навыков глубоководного подрывного дела.Тренировочные водолазные спуски и учебный подрыв объекта, по информации ведомства, были зафиксированы на побережье и в акватории Черного моря вблизи городов Одесса, Николаев и Очаков."В августе-сентябре этого года на острове Первомайском в акватории Днепровского лимана, в 3 км южнее города Очакова британскими военными инструкторами (около 15 чел.) проводилась подготовка военнослужащих ВСУ управлению беспилотными подводными аппаратами (БПА), предназначенными для поражения кораблей. В августе-сентябре с.г. британцы осуществляли подготовку экипажей передаваемых Украине тральщиков", — сообщили в министерстве.Там добавили, что также располагают информацией о передаче ВМС Великобритании украинской стороне определенного количества БПА.В конце октября, киевский режим совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

https://crimea.ria.ru/20221029/kievskiy-rezhim-atakoval-korabli-chernomorskogo-flota-v-sevastopole--mo-rf-1125152152.html

https://crimea.ria.ru/20221030/bespilotnyy-terror-sevastopolya-ekspert-otsenil-ugrozy-1125163337.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, великобритания, крым, безопасность республики крым и севастополя