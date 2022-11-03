https://crimea.ria.ru/20221103/ataka-na-sevastopol-mid-rossii-vyzval-posla-britanii-1125227413.html
Атака на Севастополь: МИД России вызвал посла Британии
Атака на Севастополь: МИД России вызвал посла Британии - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Атака на Севастополь: МИД России вызвал посла Британии
Посол Великобритании Дебора Броннерт вызвана в российский МИД в связи с сообщениями Минобороны РФ о причастности Британии к террористической атаке на корабли... РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T16:06
2022-11-03T16:06
2022-11-03T16:06
министерство иностранных дел рф (мид рф)
украина
великобритания
крым
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124022803_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dab427f86735a3233f8f88787d33c626.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Посол Великобритании Дебора Броннерт вызвана в российский МИД в связи с сообщениями Минобороны РФ о причастности Британии к террористической атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе. Ей был заявлен решительный протест и приведены конкретные факты, подтверждающие участие Лондона в подготовке этой операции. Об этом в четверг сообщили в российском дипведомстве."Послу был заявлен решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины, в том числе с целью проведения диверсионных операций на море. При этом были приведены конкретные факты такой активности Лондона", — говорится в сообщении МИД РФ.В заявлении ведомства подчеркивалось, что подобные конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям.Кроме того, там опубликовали подробности участия Британии в подготовке их инструкторами украинских военных моряков-водолазов, которая началась в конце 2020 года.Так, в тексте указано, что укрепление британо-украинского военно-морского сотрудничества осуществляется в рамках программы "Объединенная многонациональная группа по подготовке – Украина". Работа ведется на базе отдельного центра спецопераций "Юг" им. атамана А.Головатого сил специальных операций ВСУ (в/ч A3199, бывший 73 морской центр спецопераций) в городе Очакове Николаевской области и включает подготовку подводных диверсантов для действий в акваториях Черного и Азовского морей. В Одессе на базе школы военных водолазов (входит в состав 198 учебного центра ВМСУ, в/ч A3163, города Николаев) проходит обучение специалистов по курсу "водолаз специального назначения" с отработкой навыков глубоководного подрывного дела.Тренировочные водолазные спуски и учебный подрыв объекта, по информации ведомства, были зафиксированы на побережье и в акватории Черного моря вблизи городов Одесса, Николаев и Очаков."В августе-сентябре этого года на острове Первомайском в акватории Днепровского лимана, в 3 км южнее города Очакова британскими военными инструкторами (около 15 чел.) проводилась подготовка военнослужащих ВСУ управлению беспилотными подводными аппаратами (БПА), предназначенными для поражения кораблей. В августе-сентябре с.г. британцы осуществляли подготовку экипажей передаваемых Украине тральщиков", — сообщили в министерстве.Там добавили, что также располагают информацией о передаче ВМС Великобритании украинской стороне определенного количества БПА.В конце октября, киевский режим совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
https://crimea.ria.ru/20221029/kievskiy-rezhim-atakoval-korabli-chernomorskogo-flota-v-sevastopole--mo-rf-1125152152.html
https://crimea.ria.ru/20221030/bespilotnyy-terror-sevastopolya-ekspert-otsenil-ugrozy-1125163337.html
украина
великобритания
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124022803_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d8637e2baa2fc72b77410a81c995e906.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, великобритания, крым, безопасность республики крым и севастополя
Атака на Севастополь: МИД России вызвал посла Британии
МИД выразил протест из-за участия Британии в подготовке военных ВСУ для диверсий в море
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Посол Великобритании Дебора Броннерт вызвана в российский МИД в связи с сообщениями Минобороны РФ о причастности Британии к террористической атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе. Ей был заявлен решительный протест и приведены конкретные факты, подтверждающие участие Лондона в подготовке этой операции. Об этом в четверг сообщили в российском дипведомстве.
"Послу был заявлен решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины, в том числе с целью проведения диверсионных операций на море. При этом были приведены конкретные факты такой активности Лондона", — говорится в сообщении МИД РФ.
В заявлении ведомства подчеркивалось, что подобные конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям.
"Было указано на недопустимость подобных враждебных провокаций и выдвинуто требование незамедлительно их прекратить. В случае продолжения таких актов агрессии, чреватых прямым втягиванием в конфликт, вся ответственность за их пагубные последствия и рост напряженности в отношениях между нашими государствами будет целиком лежать на британской стороне", — предупредили в министерстве.
Кроме того, там опубликовали подробности участия Британии в подготовке их инструкторами украинских военных моряков-водолазов, которая началась в конце 2020 года.
Так, в тексте указано, что укрепление британо-украинского военно-морского сотрудничества осуществляется в рамках программы "Объединенная многонациональная группа по подготовке – Украина". Работа ведется на базе отдельного центра спецопераций "Юг" им. атамана А.Головатого сил специальных операций ВСУ (в/ч A3199, бывший 73 морской центр спецопераций) в городе Очакове Николаевской области и включает подготовку подводных диверсантов для действий в акваториях Черного и Азовского морей. В Одессе на базе школы военных водолазов (входит в состав 198 учебного центра ВМСУ, в/ч A3163, города Николаев) проходит обучение специалистов по курсу "водолаз специального назначения" с отработкой навыков глубоководного подрывного дела.
Тренировочные водолазные спуски и учебный подрыв объекта, по информации ведомства, были зафиксированы на побережье и в акватории Черного моря вблизи городов Одесса, Николаев и Очаков.
"В августе-сентябре этого года на острове Первомайском в акватории Днепровского лимана, в 3 км южнее города Очакова британскими военными инструкторами (около 15 чел.) проводилась подготовка военнослужащих ВСУ управлению беспилотными подводными аппаратами (БПА), предназначенными для поражения кораблей. В августе-сентябре с.г. британцы осуществляли подготовку экипажей передаваемых Украине тральщиков", — сообщили в министерстве.
Там добавили, что также располагают информацией о передаче ВМС Великобритании украинской стороне определенного количества БПА.
В конце октября, киевский режим совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).