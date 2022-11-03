https://crimea.ria.ru/20221103/iz-ukrainskogo-plena-vernulis-107-voennykh---minoborony-1125227996.html

Из украинского плена вернулись 107 военных - Минобороны

Из украинского плена вернулись 107 военных - Минобороны - РИА Новости Крым, 03.11.2022

Из украинского плена вернулись 107 военных - Минобороны

В результате переговоров из украинского плена вернулись 107 российских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T16:46

2022-11-03T16:46

2022-11-03T16:46

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В результате переговоров из украинского плена вернулись 107 российских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.Самолетами военно-транспортной авиации они будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России."Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - добавили в ведомстве.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что из общего количества освобожденных 65 человек - из Донецкой и Луганской народных республик.

https://crimea.ria.ru/20221017/voennosluzhaschie-lnr-vernulis-domoy-iz-ukrainskogo-plena-1124923748.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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