https://crimea.ria.ru/20221103/iz-ukrainskogo-plena-vernulis-107-voennykh---minoborony-1125227996.html
Из украинского плена вернулись 107 военных - Минобороны
Из украинского плена вернулись 107 военных - Минобороны - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Из украинского плена вернулись 107 военных - Минобороны
В результате переговоров из украинского плена вернулись 107 российских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T16:46
2022-11-03T16:46
2022-11-03T16:46
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В результате переговоров из украинского плена вернулись 107 российских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.Самолетами военно-транспортной авиации они будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России."Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - добавили в ведомстве.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что из общего количества освобожденных 65 человек - из Донецкой и Луганской народных республик.
https://crimea.ria.ru/20221017/voennosluzhaschie-lnr-vernulis-domoy-iz-ukrainskogo-plena-1124923748.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, украина
Из украинского плена вернулись 107 военных - Минобороны
Минобороны: из украинского плена после переговоров вернулись 107 военных
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В результате переговоров из украинского плена вернулись 107 российских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"3 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - говорится в сообщении.
Самолетами военно-транспортной авиации они будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
"Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - добавили в ведомстве.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что из общего количества освобожденных 65 человек - из Донецкой и Луганской народных республик.