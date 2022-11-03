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Из украинского плена вернулись 107 военных - Минобороны - РИА Новости Крым, 03.11.2022
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Из украинского плена вернулись 107 военных - Минобороны
Из украинского плена вернулись 107 военных - Минобороны - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Из украинского плена вернулись 107 военных - Минобороны
В результате переговоров из украинского плена вернулись 107 российских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T16:46
2022-11-03T16:46
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В результате переговоров из украинского плена вернулись 107 российских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.Самолетами военно-транспортной авиации они будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России."Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - добавили в ведомстве.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что из общего количества освобожденных 65 человек - из Донецкой и Луганской народных республик.
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, украина
Из украинского плена вернулись 107 военных - Минобороны

Минобороны: из украинского плена после переговоров вернулись 107 военных

16:46 03.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанквоеннослужащий
военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В результате переговоров из украинского плена вернулись 107 российских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"3 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - говорится в сообщении.
Самолетами военно-транспортной авиации они будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
"Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - добавили в ведомстве.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что из общего количества освобожденных 65 человек - из Донецкой и Луганской народных республик.
11 военнослужащих Народной милиции ЛНР вернулись домой из украинского плена. Скриншот
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Военнослужащие ЛНР вернулись домой из украинского плена
 
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