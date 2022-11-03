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МАГАТЭ отчиталось о проверке трех объектов на Украине
МАГАТЭ отчиталось о проверке трех объектов на Украине - РИА Новости Крым, 03.11.2022
МАГАТЭ отчиталось о проверке трех объектов на Украине
Инспекторы МАГАТЭ завершили проверку на трех украинских объектах, они не выявили там какой-либо незаявленной деятельности. Об этом со ссылкой на заявление... РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T17:47
2022-11-03T17:47
2022-11-03T17:47
магатэ
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Инспекторы МАГАТЭ завершили проверку на трех украинских объектах, они не выявили там какой-либо незаявленной деятельности. Об этом со ссылкой на заявление агентства сообщает РИА Новости.Ранее в Минобороны России сообщили, что располагают информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. На этой неделе после запроса Киева эксперты МАГАТЭ начали проверку на украинских объектах.По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, специалисты агентства готовы и дальше проводить проверки на Украине, чтобы удостовериться в отсутствии незаявленной деятельности.Идею создания "грязной" ядерной бомбы Киев вынашивал еще до СВО – эксперт >>"Генеральный директор Гросси отметил, что МАГАТЭ по-прежнему готово проводить и дальше такую верификационную деятельность на Украине, чтобы проверить отсутствие незаявленной деятельности и материалов и тем самым предотвратить любое неправомерное использование таких материалов", - добавляется в заявлении.В конце октября стало известно, что эксперты МАГАТЭ начали проверку деятельности на украинских объектах после запроса Киева на фоне заявлений России о подготовке провокации с "грязной бомбой"."Грязная" бомба – маломощный ядерный боеприпас, содержащий в себе радиоактивные изотопы и заряд обычного взрывчатого вещества. При подрыве такой бомбы ущерб происходит не от взрыва, а от распыления радиоактивных веществ на большой площади.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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магатэ, украина
МАГАТЭ отчиталось о проверке трех объектов на Украине
МАГАТЭ в ходе проверки на трех объектах Украины не выявило незаявленной деятельности
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Инспекторы МАГАТЭ завершили проверку на трех украинских объектах, они не выявили там какой-либо незаявленной деятельности. Об этом со ссылкой на заявление агентства сообщает РИА Новости.
Ранее в Минобороны России сообщили, что располагают информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. На этой неделе после запроса Киева эксперты МАГАТЭ начали проверку на украинских объектах.
"Инспекторы МАГАТЭ провели проверку деятельности на месте на трех объектах на Украине по запросу украинского правительства. Не обнаружили незаявленных ядерной деятельности или материалов", - говорится в заявлении организации.
По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, специалисты агентства готовы и дальше проводить проверки на Украине, чтобы удостовериться в отсутствии незаявленной деятельности.
"Генеральный директор Гросси отметил, что МАГАТЭ по-прежнему готово проводить и дальше такую верификационную деятельность на Украине, чтобы проверить отсутствие незаявленной деятельности и материалов и тем самым предотвратить любое неправомерное использование таких материалов", - добавляется в заявлении.
В конце октября стало известно, что эксперты МАГАТЭ начали проверку деятельности на украинских объектах после запроса Киева на фоне заявлений России о подготовке провокации с "грязной бомбой".
"Грязная" бомба – маломощный ядерный боеприпас, содержащий в себе радиоактивные изотопы и заряд обычного взрывчатого вещества. При подрыве такой бомбы ущерб происходит не от взрыва, а от распыления радиоактивных веществ на большой площади.