https://crimea.ria.ru/20221103/magate-otchitalos-o-proverke-trekh-obektov-na-ukraine-1125229233.html

МАГАТЭ отчиталось о проверке трех объектов на Украине

МАГАТЭ отчиталось о проверке трех объектов на Украине - РИА Новости Крым, 03.11.2022

МАГАТЭ отчиталось о проверке трех объектов на Украине

Инспекторы МАГАТЭ завершили проверку на трех украинских объектах, они не выявили там какой-либо незаявленной деятельности. Об этом со ссылкой на заявление... РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T17:47

2022-11-03T17:47

2022-11-03T17:47

магатэ

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Инспекторы МАГАТЭ завершили проверку на трех украинских объектах, они не выявили там какой-либо незаявленной деятельности. Об этом со ссылкой на заявление агентства сообщает РИА Новости.Ранее в Минобороны России сообщили, что располагают информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. На этой неделе после запроса Киева эксперты МАГАТЭ начали проверку на украинских объектах.По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, специалисты агентства готовы и дальше проводить проверки на Украине, чтобы удостовериться в отсутствии незаявленной деятельности.Идею создания "грязной" ядерной бомбы Киев вынашивал еще до СВО – эксперт >>"Генеральный директор Гросси отметил, что МАГАТЭ по-прежнему готово проводить и дальше такую верификационную деятельность на Украине, чтобы проверить отсутствие незаявленной деятельности и материалов и тем самым предотвратить любое неправомерное использование таких материалов", - добавляется в заявлении.В конце октября стало известно, что эксперты МАГАТЭ начали проверку деятельности на украинских объектах после запроса Киева на фоне заявлений России о подготовке провокации с "грязной бомбой"."Грязная" бомба – маломощный ядерный боеприпас, содержащий в себе радиоактивные изотопы и заряд обычного взрывчатого вещества. При подрыве такой бомбы ущерб происходит не от взрыва, а от распыления радиоактивных веществ на большой площади.

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магатэ, украина