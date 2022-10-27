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Идею создания "грязной" ядерной бомбы Киев вынашивал еще до СВО – эксперт
Идею создания "грязной" ядерной бомбы Киев вынашивал еще до СВО – эксперт - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Идею создания "грязной" ядерной бомбы Киев вынашивал еще до СВО – эксперт
Киевский режим вынашивал планы по созданию "грязных" ядерных бомб и размещении их вдоль границ с Россией еще до специальной военной операции (СВО), чтобы под... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T09:41
2022-10-27T09:41
2022-10-27T09:43
украина
специальная военная операция рф на украине
мнения
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим вынашивал планы по созданию "грязных" ядерных бомб и размещении их вдоль границ с Россией еще до специальной военной операции (СВО), чтобы под прикрытием этого оружия осуществить наступление на республики Донбасса и Крым, считает политолог Марат Баширов.США используют Украину как таран против России – Путин >>По словам эксперта, эту версию косвенно подтверждает тот факт, что в первый день спецоперации подразделения Воздушно-десантных войск ВС РФ взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской атомной электростанции. При этом с украинскими военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага станции."То есть, сразу помчались туда. Зачем? Что там искали или забрали?" – задается вопросом политолог.Сегодня история повторяется, считает Баширов и ссылается на данные РИА Новости о том, что киевский режим уже завершил техническую подготовку к провокации с "грязной" бомбой. Согласно этой информации, на заводе "Южмаш" подготовлен муляж ракеты комплекса "Искандер", который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС силами украинской ПВО и заявить о пуске ядерного заряда российскими вооруженными силами. После того, как муляж "собьют", киевские власти намерены показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники якобы ракеты "Искандер", чтобы убедить западную общественность в виновности России".Эксперты МАГАТЭ едут в Киев из-за сообщений о "грязной бомбе" >>Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в телефонных разговоров с министрами обороны США, Великобритании, Франции, Турции, Китая и Индии сообщил о намерении киевского режима взорвать "грязную" бомбу, обвинив в этой провокации Россию. Минобороны РФ привело в готовность силы и средства на случай применения Украиной такого оружия."Грязная" бомба – маломощный ядерный боеприпас, содержащий в себе радиоактивные изотопы и заряд обычного взрывчатого вещества. При подрыве такой бомбы ущерб происходит не от взрыва, а от распыления радиоактивных веществ на большой площади.
https://crimea.ria.ru/20221025/gryaznaya-bomba-chto-eto-i-chem-grozit-1125075297.html
https://crimea.ria.ru/20221025/reshitsya-li-kiev-na-provokatsiyu-s-gryaznoy-yadernoy-bomboy--ekspert-1125071480.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, специальная военная операция рф на украине, мнения, в мире
Идею создания "грязной" ядерной бомбы Киев вынашивал еще до СВО – эксперт
Политолог: Киев хотел создать грязную бомбу еще до СВО, чтобы наступать на ЛДНР и Крым
09:41 27.10.2022 (обновлено: 09:43 27.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим вынашивал планы по созданию "грязных" ядерных бомб и размещении их вдоль границ с Россией еще до специальной военной операции (СВО), чтобы под прикрытием этого оружия осуществить наступление на республики Донбасса и Крым, считает политолог Марат Баширов.
"Идея размещения "грязных" ядерных бомб вдоль границ с Россией вынашивали еще до СВО в Киеве. Это должно было стать сдерживающим фактором, когда они начали бы военные наступления на ЛДНР и Крым. Возможно, что именно это стало триггером СВО", - написал Баширов в своем Telegram-канале.
По словам эксперта, эту версию косвенно подтверждает тот факт, что в первый день спецоперации подразделения Воздушно-десантных войск ВС РФ взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской атомной электростанции. При этом с украинскими военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага станции.
"То есть, сразу помчались туда. Зачем? Что там искали или забрали?" – задается вопросом политолог.
Сегодня история повторяется, считает Баширов и ссылается на данные РИА Новости о том, что киевский режим уже завершил техническую подготовку к провокации с "грязной" бомбой. Согласно этой информации, на заводе "Южмаш" подготовлен муляж ракеты комплекса "Искандер", который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС силами украинской ПВО и заявить о пуске ядерного заряда российскими вооруженными силами. После того, как муляж "собьют", киевские власти намерены показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники якобы ракеты "Искандер", чтобы убедить западную общественность в виновности России".
"То есть, опять Чернобыльская зона отчуждения, опять ядерная бомба, только цель уже другая – обвинить нас. Именно это, очевидно, рассказывает наш министр обороны Шойгу, последовательно обзванивая уже два дня министров обороны Франции, США, Британии, Турции, Китая и Индии", - заключил аналитик.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в телефонных разговоров с министрами обороны США, Великобритании, Франции, Турции, Китая и Индии сообщил о намерении киевского режима взорвать "грязную" бомбу, обвинив в этой провокации Россию. Минобороны РФ привело в готовность силы и средства на случай применения Украиной такого оружия.
"Грязная" бомба – маломощный ядерный боеприпас, содержащий в себе радиоактивные изотопы и заряд обычного взрывчатого вещества. При подрыве такой бомбы ущерб происходит не от взрыва, а от распыления радиоактивных веществ на большой площади.