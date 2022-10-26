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США используют Украину как таран против России – Путин - РИА Новости Крым, 26.10.2022
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США используют Украину как таран против России – Путин
США используют Украину как таран против России – Путин - РИА Новости Крым, 26.10.2022
США используют Украину как таран против России – Путин
Украина стала инструментом внешней политики США, Запад продолжает накачивать ее вооружением. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T15:07
2022-10-26T15:07
владимир путин (политик)
в мире
политика
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Украина стала инструментом внешней политики США, Запад продолжает накачивать ее вооружением. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами делегаций заседания совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.Украинскую территорию превратили в полигон для биологических экспериментов, а теперь накачивают оружием, добавил президент."Наглядно видно подлинное отношение Штатов к своим сателлитам. Практически сразу же украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов, а сейчас накачивают вооружением, в том числе тяжелым, оставляют без внимания заявления киевского режима о желании заполучить ядерное оружие. Ведь сказано было публично со стороны киевских властей об этом – нет, все помалкивают. Известно и о планах использовать для провокаций так называемую грязную бомбу", - отметил Путин.Он назвал совместное противодействие попыткам вмешательства во внутренние дела стран Содружества одной из приоритетных задач.
https://crimea.ria.ru/20221026/zachem-shtaynmayer-priezzhal-na-ukrainu--mnenie-eksperta-1125090260.html
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владимир путин (политик), в мире, политика, украина
США используют Украину как таран против России – Путин

Украина стала инструментом внешней политики США, заявил Путин

15:07 26.10.2022
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Украина стала инструментом внешней политики США, Запад продолжает накачивать ее вооружением. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами делегаций заседания совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
"Украина стала инструментом внешней политики США, страна практически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России, нашего Союзного государства с республикой Беларусь, да и против ОДКБ и СНГ в целом", - сказал Путин.
Украинскую территорию превратили в полигон для биологических экспериментов, а теперь накачивают оружием, добавил президент.
"Наглядно видно подлинное отношение Штатов к своим сателлитам. Практически сразу же украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов, а сейчас накачивают вооружением, в том числе тяжелым, оставляют без внимания заявления киевского режима о желании заполучить ядерное оружие. Ведь сказано было публично со стороны киевских властей об этом – нет, все помалкивают. Известно и о планах использовать для провокаций так называемую грязную бомбу", - отметил Путин.
Он назвал совместное противодействие попыткам вмешательства во внутренние дела стран Содружества одной из приоритетных задач.
"Для этого – чтобы противостоять этому – нужно активнее вскрывать и пресекать работу зарубежных спецслужб, нацеленную на дестабилизацию обстановки в каждом отдельном государстве – участнике СНГ", - добавил он.
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