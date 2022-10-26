https://crimea.ria.ru/20221026/ssha-ispolzuyut-ukrainu-kak-taran-protiv-rossii--putin-1125095903.html

США используют Украину как таран против России – Путин

США используют Украину как таран против России – Путин - РИА Новости Крым, 26.10.2022

США используют Украину как таран против России – Путин

Украина стала инструментом внешней политики США, Запад продолжает накачивать ее вооружением. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами... РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T15:07

2022-10-26T15:07

2022-10-26T15:07

владимир путин (политик)

в мире

политика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0a/1124803396_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_505babf15b97b69323006e344f4c2ed7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Украина стала инструментом внешней политики США, Запад продолжает накачивать ее вооружением. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами делегаций заседания совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.Украинскую территорию превратили в полигон для биологических экспериментов, а теперь накачивают оружием, добавил президент."Наглядно видно подлинное отношение Штатов к своим сателлитам. Практически сразу же украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов, а сейчас накачивают вооружением, в том числе тяжелым, оставляют без внимания заявления киевского режима о желании заполучить ядерное оружие. Ведь сказано было публично со стороны киевских властей об этом – нет, все помалкивают. Известно и о планах использовать для провокаций так называемую грязную бомбу", - отметил Путин.Он назвал совместное противодействие попыткам вмешательства во внутренние дела стран Содружества одной из приоритетных задач.

https://crimea.ria.ru/20221026/zachem-shtaynmayer-priezzhal-na-ukrainu--mnenie-eksperta-1125090260.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), в мире, политика, украина