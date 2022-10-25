https://crimea.ria.ru/20221025/eksperty-magate-edut-v-kiev-iz-za-soobscheniy-o-gryaznoy-bombe-1125081539.html

Эксперты МАГАТЭ едут в Киев из-за сообщений о "грязной бомбе"

Эксперты МАГАТЭ едут в Киев из-за сообщений о "грязной бомбе" - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Эксперты МАГАТЭ едут в Киев из-за сообщений о "грязной бомбе"

Эксперты МАГАТЭ направятся в Киев и Желтые воды после сообщений о подготовке режимом Зеленского "грязной бомбы", пишет РИА Новости со ссылкой на российского... РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T16:40

2022-10-25T16:40

2022-10-25T16:40

магатэ

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Эксперты МАГАТЭ направятся в Киев и Желтые воды после сообщений о подготовке режимом Зеленского "грязной бомбы", пишет РИА Новости со ссылкой на российского постпреда в Вене Михаила Ульянова.По словам Ульянова, инспекторы посетят киевский институт ядерных исследований и государственный горно-обогатительном комбинат в днепропетровском населенном пункте Желтые воды. При этом визит пройдет по приглашению украинского Госатомрегулирования: "Думаю, в ближайшие дни несколько инспекторов отправятся в Киев и Желтые воды", - сказал он.Ульянов подчеркнул, что предварительные выезда станут известны примерно через неделю, но окончательные появятся не скоро:В понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских войск Игорь Кириллов заявил, что работы по созданию Украиной "грязной" бомбы находятся на завершающей стадии, Киев планирует осуществить провокацию и обвинить в этом Россию."Грязная" бомба – маломощный ядерный боеприпас, содержащий в себе радиоактивные изотопы и заряд обычного взрывчатого вещества. При подрыве такой бомбы ущерб происходит не от взрыва, а от распыления радиоактивных веществ на большой площади.

https://crimea.ria.ru/20221025/gryaznaya-bomba-chto-eto-i-chem-grozit-1125075297.html

украина

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магатэ, украина