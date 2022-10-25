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Эксперты МАГАТЭ едут в Киев из-за сообщений о "грязной бомбе" - РИА Новости Крым, 25.10.2022
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Эксперты МАГАТЭ едут в Киев из-за сообщений о "грязной бомбе"
Эксперты МАГАТЭ едут в Киев из-за сообщений о "грязной бомбе" - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Эксперты МАГАТЭ едут в Киев из-за сообщений о "грязной бомбе"
Эксперты МАГАТЭ направятся в Киев и Желтые воды после сообщений о подготовке режимом Зеленского "грязной бомбы", пишет РИА Новости со ссылкой на российского... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T16:40
2022-10-25T16:40
магатэ
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Эксперты МАГАТЭ направятся в Киев и Желтые воды после сообщений о подготовке режимом Зеленского "грязной бомбы", пишет РИА Новости со ссылкой на российского постпреда в Вене Михаила Ульянова.По словам Ульянова, инспекторы посетят киевский институт ядерных исследований и государственный горно-обогатительном комбинат в днепропетровском населенном пункте Желтые воды. При этом визит пройдет по приглашению украинского Госатомрегулирования: "Думаю, в ближайшие дни несколько инспекторов отправятся в Киев и Желтые воды", - сказал он.Ульянов подчеркнул, что предварительные выезда станут известны примерно через неделю, но окончательные появятся не скоро:В понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских войск Игорь Кириллов заявил, что работы по созданию Украиной "грязной" бомбы находятся на завершающей стадии, Киев планирует осуществить провокацию и обвинить в этом Россию."Грязная" бомба – маломощный ядерный боеприпас, содержащий в себе радиоактивные изотопы и заряд обычного взрывчатого вещества. При подрыве такой бомбы ущерб происходит не от взрыва, а от распыления радиоактивных веществ на большой площади.
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магатэ, украина
Эксперты МАГАТЭ едут в Киев из-за сообщений о "грязной бомбе"

Эксперты МАГАТЭ направятся в Киев проверять сообщение о подготовке "грязной бомбы"

16:40 25.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Эксперты МАГАТЭ направятся в Киев и Желтые воды после сообщений о подготовке режимом Зеленского "грязной бомбы", пишет РИА Новости со ссылкой на российского постпреда в Вене Михаила Ульянова.
По словам Ульянова, инспекторы посетят киевский институт ядерных исследований и государственный горно-обогатительном комбинат в днепропетровском населенном пункте Желтые воды. При этом визит пройдет по приглашению украинского Госатомрегулирования: "Думаю, в ближайшие дни несколько инспекторов отправятся в Киев и Желтые воды", - сказал он.
Ульянов подчеркнул, что предварительные выезда станут известны примерно через неделю, но окончательные появятся не скоро:
"Обычно такого рода инспекции сопряжены с отбором проб, а на их анализ уходит довольно много времени, месяца два", — цитирует ресурс заявление Ульянова, прозвучавшее в эфире телеканала "Россия 24".
В понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских войск Игорь Кириллов заявил, что работы по созданию Украиной "грязной" бомбы находятся на завершающей стадии, Киев планирует осуществить провокацию и обвинить в этом Россию.
"Грязная" бомба – маломощный ядерный боеприпас, содержащий в себе радиоактивные изотопы и заряд обычного взрывчатого вещества. При подрыве такой бомбы ущерб происходит не от взрыва, а от распыления радиоактивных веществ на большой площади.
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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"Грязная" бомба: что это и чем грозит
 
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