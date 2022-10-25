https://crimea.ria.ru/20221025/gryaznaya-bomba-chto-eto-i-chem-grozit-1125075297.html

"Грязная" бомба: что это и чем грозит

"Грязная" бомба: что это и чем грозит - РИА Новости Крым, 25.10.2022

"Грязная" бомба: что это и чем грозит

"Грязная" бомба – маломощный ядерный боеприпас, содержащий в себе радиоактивные изотопы и заряд обычного взрывчатого вещества. При подрыве такой бомбы ущерб... РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T14:55

2022-10-25T14:55

2022-10-25T14:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. "Грязная" бомба – маломощный ядерный боеприпас, содержащий в себе радиоактивные изотопы и заряд обычного взрывчатого вещества. При подрыве такой бомбы ущерб происходит не от взрыва, а от распыления радиоактивных веществ на большой площади. В понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских войск Игорь Кириллов заявил, что работы по созданию Украиной "грязной" бомбы находятся на завершающей стадии, Киев планирует осуществить провокацию и обвинить в этом Россию. Заявления Минобороны о подготовке Киевом "грязной бомбы": главные тезисы >>Что из себя представляет самодельное ядерное оружие и чем грозит – в материале РИА Новости Крым.Почему бомба "грязная""Когда мы говорим о "грязной" бомбе, то речь идет не о взрывном устройстве ядерного характера, а об обычном взрывном конвенциональном устройстве, вокруг которого расположены радиоактивные отходы. Таким образом радиоактивное вещество взрывом разбрасывается по периметру, и территория становится непригодной для жизни. Это способ организовать радиоактивное загрязнение, как сейчас, допустим, в Чернобыле", — пояснил РИА Новости Крым профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.Такой метод исключает фактор ядерного взрыва и не дает такой же взрывной волны, как при ударе ядерной бомбой. Но загрязняет все вокруг. Радиоактивное заражение и лучевая болезнь будут угрожать всем, находящимся в зоне поражения после взрыва.Поражающая "начинка" для бомбыВ качестве "начинки" для "грязной" бомбы Украина может использовать что угодно, у чего есть хоть немного радиации. От элементов медтехники до хранилища ядерных отходов.По его словам, материала для создания самодельной ядерной бомбы на Украине предостаточно: три действующие АЭС, которые имеют девять бассейнов отработанного топлива, плюс Чернобыльская АЭС, где можно найти и уран и плутоний. Также недавно было создано предприятие "Вектор", которое занимается переработкой радиоактивных отходов. И, конечно, три пункта захоронения — "Буряковка", "Россоха" и "Подлесный", которые могут вместить более 50 тыс. куб. м. радиоактивных отходов."Грязная бомба": эксперт оценил возможность Киева устроить террор >>"Необязательно этот взрыв организовывать в хранилище радиационных отходов. Возьмем, например, обычные твэлы (главный элемент активной части реактора — ред.), их обычно захоранивают, а можно использовать для создания "грязной" бомбы. Закладывается мощный заряд обычного взрывного вещества, это может быть все что угодно, и обкладывается этими таблетками-твэлами, которые разлетаются и образуют радиоактивное облако, которое ветер будет разносить по территории. И таким образом возникнет зона, непригодная для жизни людей", — рассказал профессор.Безжалостная провокацияВ Министерства обороны России указали, что в нынешней ситуации сам взрыв и даже просто работа над "грязной" бомбой могут быть использованы как провокация, чтобы обвинить Россию в использовании радиоактивного оружия. Эта провокация обойдется загрязнением какой-то части территории Украины, возможно гибелью украинцев. Все это ради одного — привлечение внимания. Шоумены нуждаются в зрителях. Киевский режим не стыдится жертвовать людьми ради просмотров и эфиров на зарубежных телеканалах. Новый эфир — новый транш помощи от сочувствующей Европы."Интерес к событиям на Украине в мире падает, и теоретически это способ его освежить. Потому что фразы "радиоактивность" и "ядерная угроза", всегда в мире вызывает серьезнейшую тревогу", — поделился Козюлин.Хорошая новость в том, что по словам эксперта, даже загрязненную территорию можно очистить. Это дорогостоящая, но решаемая проблема.Сымитировать инцидентПопытка заранее обвинить Россию в уже спланированной провокации имеет и ряд недочетов. К примеру, киевские режиссеры театра военных действий не учли тот факт, что у России достаточно своего ядерного оружия, чтобы не пользоваться самодельными "грязными" бомбами. Поэтому, по мнению профессора, они могут разыграть сценарий якобы удара по ядерному объекту."У России есть ядерное оружие, и ей не нужно применять "грязную" бомбу, это было бы странно. Другое дело, что можно сымитировать инцидент. Мы как раз вспоминали о хранилищах отходов, что якобы Россия могла бы нанести удар по ним и облако создалось от этого удара. Иначе странно обвинять Россию в применении "грязной" бомбы у которой достаточно любых видов ядерного оружия", — пояснил Козюлин.По мнению политолога Андрея Никифорова, западные хозяева нынешнего киевского режима не дадут ему осуществить провокацию с использованием "грязной" ядерной бомбы.

https://crimea.ria.ru/20221025/reshitsya-li-kiev-na-provokatsiyu-s-gryaznoy-yadernoy-bomboy--ekspert-1125071480.html

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https://crimea.ria.ru/20221024/v-oon-otreagirovali-na-ugrozu-primeneniya-gryaznoy-bomby-na-ukraine-1125065756.html

https://crimea.ria.ru/20221024/magate-otpravit-v-kiev-ekspertov-posle-zayavleniya-rf-o-gryaznoy-bombe-1125054476.html

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украина, мнения, в мире, происшествия