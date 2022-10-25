https://crimea.ria.ru/20221025/reshitsya-li-kiev-na-provokatsiyu-s-gryaznoy-yadernoy-bomboy--ekspert-1125071480.html

Решится ли Киев на провокацию с "грязной" ядерной бомбой – эксперт

Решится ли Киев на провокацию с "грязной" ядерной бомбой – эксперт - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Решится ли Киев на провокацию с "грязной" ядерной бомбой – эксперт

Есть основания полагать, что западные хозяева нынешнего киевского режима не дадут ему осуществить провокацию с использованием "грязной" ядерной бомбы, считает... РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T12:14

2022-10-25T12:14

2022-10-25T12:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Есть основания полагать, что западные хозяева нынешнего киевского режима не дадут ему осуществить провокацию с использованием "грязной" ядерной бомбы, считает политолог Андрей Никифоров.Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в телефонных разговоров с министрами обороны США, Великобритании, Франции и Турции сообщил о намерении киевского режима взорвать "грязную" ядерную бомбу, обвинив в этой провокации Россию."Грязная бомба" киевского режима - в РФ подчеркивают роль США >>Минобороны РФ привело в готовность силы и средства на случай подрыва "грязной" бомбы Украиной.Кроме того, по словам политолога, Россия предпринимает масштабные шаги, чтобы и предупредить такую провокацию, и подготовить человечество к тому, что может произойти."Также есть надежда, что определенные службы отслеживают эту ситуацию, и в случае непосредственной подготовки такой провокации там одними словами и предупреждениями мы не ограничимся", - добавил эксперт."Грязная бомба": эксперт оценил возможность Киева устроить террор >>"Грязная" бомба – маломощный ядерный боеприпас, содержащий в себе радиоактивные изотопы и заряд обычного взрывчатого вещества. При подрыве такой бомбы ущерб происходит не от взрыва, а от распыления радиоактивных веществ на большой площади.

https://crimea.ria.ru/20221024/v-oon-otreagirovali-na-ugrozu-primeneniya-gryaznoy-bomby-na-ukraine-1125065756.html

https://crimea.ria.ru/20221024/zayavleniya-minoborony-o-podgotovke-kievom-gryaznoy-bomby-glavnye-tezisy-1125057627.html

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