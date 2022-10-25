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Решится ли Киев на провокацию с "грязной" ядерной бомбой – эксперт - РИА Новости Крым, 25.10.2022
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Решится ли Киев на провокацию с "грязной" ядерной бомбой – эксперт
Решится ли Киев на провокацию с "грязной" ядерной бомбой – эксперт - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Решится ли Киев на провокацию с "грязной" ядерной бомбой – эксперт
Есть основания полагать, что западные хозяева нынешнего киевского режима не дадут ему осуществить провокацию с использованием "грязной" ядерной бомбы, считает... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T12:14
2022-10-25T12:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Есть основания полагать, что западные хозяева нынешнего киевского режима не дадут ему осуществить провокацию с использованием "грязной" ядерной бомбы, считает политолог Андрей Никифоров.Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в телефонных разговоров с министрами обороны США, Великобритании, Франции и Турции сообщил о намерении киевского режима взорвать "грязную" ядерную бомбу, обвинив в этой провокации Россию."Грязная бомба" киевского режима - в РФ подчеркивают роль США &gt;&gt;Минобороны РФ привело в готовность силы и средства на случай подрыва "грязной" бомбы Украиной.Кроме того, по словам политолога, Россия предпринимает масштабные шаги, чтобы и предупредить такую провокацию, и подготовить человечество к тому, что может произойти."Также есть надежда, что определенные службы отслеживают эту ситуацию, и в случае непосредственной подготовки такой провокации там одними словами и предупреждениями мы не ограничимся", - добавил эксперт."Грязная бомба": эксперт оценил возможность Киева устроить террор &gt;&gt;"Грязная" бомба – маломощный ядерный боеприпас, содержащий в себе радиоактивные изотопы и заряд обычного взрывчатого вещества. При подрыве такой бомбы ущерб происходит не от взрыва, а от распыления радиоактивных веществ на большой площади.
https://crimea.ria.ru/20221024/v-oon-otreagirovali-na-ugrozu-primeneniya-gryaznoy-bomby-na-ukraine-1125065756.html
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украина, в мире, мнения, специальная военная операция рф на украине
Решится ли Киев на провокацию с "грязной" ядерной бомбой – эксперт

Политолог: есть основания надеяться, что Запад удержит Киев от применения "грязной" бомбы

12:14 25.10.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗащитный костюм
Защитный костюм
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Есть основания полагать, что западные хозяева нынешнего киевского режима не дадут ему осуществить провокацию с использованием "грязной" ядерной бомбы, считает политолог Андрей Никифоров.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в телефонных разговоров с министрами обороны США, Великобритании, Франции и Турции сообщил о намерении киевского режима взорвать "грязную" ядерную бомбу, обвинив в этой провокации Россию.
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"Судя по всему, на Западе не до конца понимают последствия такой провокации, но, видимо, все-таки чего-то опасаются. Есть основания на это надеяться. Не исключено, что и в данном случае, как уже бывало не раз, все-таки какой-то отворот киевскому режиму дадут его хозяева", – сказал Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".
Кроме того, по словам политолога, Россия предпринимает масштабные шаги, чтобы и предупредить такую провокацию, и подготовить человечество к тому, что может произойти.
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"Также есть надежда, что определенные службы отслеживают эту ситуацию, и в случае непосредственной подготовки такой провокации там одними словами и предупреждениями мы не ограничимся", - добавил эксперт.
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"Грязная" бомба – маломощный ядерный боеприпас, содержащий в себе радиоактивные изотопы и заряд обычного взрывчатого вещества. При подрыве такой бомбы ущерб происходит не от взрыва, а от распыления радиоактивных веществ на большой площади.
 
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