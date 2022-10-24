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Заявления Минобороны о подготовке Киевом "грязной бомбы": главные тезисы - РИА Новости Крым, 24.10.2022
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Заявления Минобороны о подготовке Киевом "грязной бомбы": главные тезисы
Заявления Минобороны о подготовке Киевом "грязной бомбы": главные тезисы - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Заявления Минобороны о подготовке Киевом "грязной бомбы": главные тезисы
Работы по созданию Украиной "грязной бомбы" находятся на завершающей стадии, Киев планирует осуществить провокацию и обвинить в этом Россию. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T14:54
2022-10-24T14:54
министерство обороны рф
украина
специальная военная операция рф на украине
в мире
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Работы по созданию Украиной "грязной бомбы" находятся на завершающей стадии, Киев планирует осуществить провокацию и обвинить в этом Россию. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских войск Игорь Кириллов.Он напомнил о сложной радиационной обстановке, которая может сложиться вокруг Запорожской атомной электростанции. С 24 февраля территория ЗАЭС подверглась 39 огневым ударам со стороны ВСУ, 10 из которых с применением беспилотников и 29 с использованием артиллерийских систем. Обстрелы станции со стороны ВСУ не вызывали поначалу опасения у мирового сообщества, подчеркнул Кириллов, поскольку, по оценкам американских специалистов, "риск распространения радиации при попадании крупнокалиберных артиллерийских снарядов в контейнеры отработанного ядерного топлива будет незначителен, а ядерные реакторы выдерживают падение гражданского самолета". Однако российские специалисты пришли к другому выводу.Минобороны располагает сведениями о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия. Для этого на Украине имеется соответствующая производственная база, подчеркнул Кириллов. Это три действующие атомных электростанции - Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровненская с 9 бассейнами выдержки отработанного ядерного топлива, в которых содержатся до полутора тысяч тонн обогащенного до 1,5 % оксида урана."На выведенной из эксплуатации Чернобыльской АЭС с хранилищами радиоактивных отходов хранятся содержащие уран-238 отработавшие тепловыделяющие сборки в количестве 22 тысяч штук, а также продукты, связанные с эксплуатацией – это уран-235 и плутоний-239, являющиеся основным компонентом ядерного заряда", - добавил он.Также Кириллов подчеркнул, что для создания "грязной бомбы" на Украине имеется соответствующая научная база."По планам киевского режима, подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран. Наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано впоследствии датчиками Международной системы мониторинга, установленными в Европе с последующим обвинением РФ в применении тактического ядерного оружия. В результате проведения провокации с применением "грязной бомбы" Украина рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить РФ как ядерного террориста", - заключил он.Ранее РИА Новости со ссылкой на собственные источники сообщило, что киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" с целью обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения на украинской территории и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможном применением Киевом "грязной бомбы". А спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин выразил мнение, что поддерживая киевский режим, США становятся спонсорами ядерного терроризма, при этом методы Киева аналогичны методам "Аль-Каиды"*.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://crimea.ria.ru/20221024/magate-otpravit-v-kiev-ekspertov-posle-zayavleniya-rf-o-gryaznoy-bombe-1125054476.html
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министерство обороны рф, украина, специальная военная операция рф на украине, в мире, российская федерация (россия, рф)
Заявления Минобороны о подготовке Киевом "грязной бомбы": главные тезисы

Минобороны: Киев завершает работы по созданию "грязной бомбы"

14:54 24.10.2022
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗона отчуждения вокруг ЧАЭС
Зона отчуждения вокруг ЧАЭС - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости . Иван Руднев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Работы по созданию Украиной "грязной бомбы" находятся на завершающей стадии, Киев планирует осуществить провокацию и обвинить в этом Россию. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских войск Игорь Кириллов.
"По имеющейся у нас информации, две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой "грязной бомбы". Работы находятся на завершающей стадии", — сказал он.
Он напомнил о сложной радиационной обстановке, которая может сложиться вокруг Запорожской атомной электростанции. С 24 февраля территория ЗАЭС подверглась 39 огневым ударам со стороны ВСУ, 10 из которых с применением беспилотников и 29 с использованием артиллерийских систем.
Обстрелы станции со стороны ВСУ не вызывали поначалу опасения у мирового сообщества, подчеркнул Кириллов, поскольку, по оценкам американских специалистов, "риск распространения радиации при попадании крупнокалиберных артиллерийских снарядов в контейнеры отработанного ядерного топлива будет незначителен, а ядерные реакторы выдерживают падение гражданского самолета". Однако российские специалисты пришли к другому выводу.
"Проведенный нашими специалистами прогноз развития радиационной обстановки, впоследствии подтвержденный профильными европейскими научными организациями, показал, что выброс радиоактивных веществ затронет практически всю Европу", - подчеркнул он.
Минобороны располагает сведениями о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия. Для этого на Украине имеется соответствующая производственная база, подчеркнул Кириллов. Это три действующие атомных электростанции - Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровненская с 9 бассейнами выдержки отработанного ядерного топлива, в которых содержатся до полутора тысяч тонн обогащенного до 1,5 % оксида урана.
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
13:13
МАГАТЭ отправит в Киев экспертов после заявления РФ о "грязной бомбе"
"На выведенной из эксплуатации Чернобыльской АЭС с хранилищами радиоактивных отходов хранятся содержащие уран-238 отработавшие тепловыделяющие сборки в количестве 22 тысяч штук, а также продукты, связанные с эксплуатацией – это уран-235 и плутоний-239, являющиеся основным компонентом ядерного заряда", - добавил он.
Также Кириллов подчеркнул, что для создания "грязной бомбы" на Украине имеется соответствующая научная база.
"По планам киевского режима, подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран. Наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано впоследствии датчиками Международной системы мониторинга, установленными в Европе с последующим обвинением РФ в применении тактического ядерного оружия. В результате проведения провокации с применением "грязной бомбы" Украина рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить РФ как ядерного террориста", - заключил он.
Ранее РИА Новости со ссылкой на собственные источники сообщило, что киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" с целью обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения на украинской территории и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможном применением Киевом "грязной бомбы". А спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин выразил мнение, что поддерживая киевский режим, США становятся спонсорами ядерного терроризма, при этом методы Киева аналогичны методам "Аль-Каиды"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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11:06Радио "Спутник в Крыму"
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