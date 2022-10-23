Рейтинг@Mail.ru
Шойгу провел переговоры с министрами обороны стран НАТО - РИА Новости Крым, 23.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221023/shoygu-provel-peregovory-s-ministrami-oborony-stran-nato-1125049648.html
Шойгу провел переговоры с министрами обороны стран НАТО
Шойгу провел переговоры с министрами обороны стран НАТО - РИА Новости Крым, 23.10.2022
Шойгу провел переговоры с министрами обороны стран НАТО
Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главами военных ведомств четырех стран НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости Крым, 23.10.2022
2022-10-23T19:24
2022-10-23T19:24
сергей шойгу
министерство обороны рф
нато
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0b/1124829913_0:0:945:532_1920x0_80_0_0_c1f654e2650da23e62b537c83b8489f7.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главами военных ведомств четырех стран НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. Темой обсуждения стала ситуация на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей неконтролируемой эскалации. "Генерал армии Сергей Шойгу довел до коллег свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", – сказано в сообщении. В течение дня глава оборонного ведомства обсудил этот вопрос с главой Пентагона Ллойдом Остином, аи также министрами обороны Франции, Турции и Великобритании. Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что "Киев не будет принимать действий по эскалации конфликта", а также выразил готовность оказать помощь "в разрешении этой войны".Ранее проверенные источники сообщили, что Зеленский отдал распоряжение руководству Восточного горно-обогатительного комбината и Киевского Института ядерных исследований задачу изготовить "грязную бомбу". Одновременно с этим представители Офиса президента по его поручению проводят переговоры с Великобританией о возможности передачи Киеву компонентов ядерного оружия для чудовищной провокации. Уточняется, что организаторы рассчитывают, что в случае успеха мировое сообщество жестко отреагирует на "ядерный инцидент" на Украине. После этого планируется вновь поднять вопрос лишения России статуса постоянного члена Совбеза ООН.
https://crimea.ria.ru/20221023/kiev-gotovit-gryaznuyu-bombu-dlya-provokatsii-na-ukraine--istochnik-1125044716.html
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0b/1124829913_0:0:1114:835_1920x0_80_0_0_dc53227d2df00abec53381e547060ab1.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей шойгу, министерство обороны рф, нато, сша
Шойгу провел переговоры с министрами обороны стран НАТО

Глава Минобороны РФ обсудил опасность "грязной бомбы" с военными министрами стран НАТО

19:24 23.10.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ С. Шойгу провел селекторное совещание
Министр обороны РФ С. Шойгу провел селекторное совещание
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главами военных ведомств четырех стран НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Темой обсуждения стала ситуация на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей неконтролируемой эскалации.
"Генерал армии Сергей Шойгу довел до коллег свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", – сказано в сообщении.
В течение дня глава оборонного ведомства обсудил этот вопрос с главой Пентагона Ллойдом Остином, аи также министрами обороны Франции, Турции и Великобритании.
Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что "Киев не будет принимать действий по эскалации конфликта", а также выразил готовность оказать помощь "в разрешении этой войны".
Ранее проверенные источники сообщили, что Зеленский отдал распоряжение руководству Восточного горно-обогатительного комбината и Киевского Института ядерных исследований задачу изготовить "грязную бомбу".
Одновременно с этим представители Офиса президента по его поручению проводят переговоры с Великобританией о возможности передачи Киеву компонентов ядерного оружия для чудовищной провокации.
Уточняется, что организаторы рассчитывают, что в случае успеха мировое сообщество жестко отреагирует на "ядерный инцидент" на Украине. После этого планируется вновь поднять вопрос лишения России статуса постоянного члена Совбеза ООН.
Мужчина на заброшенной Крымской атомной электростанции вблизи города Щелкино в Крыму. В 1990-е годы заброшенная АЭС стала площадкой фестиваля Республика КаZантип - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
11:16
Киев готовит "грязную бомбу" для провокации на Украине – источник
Сергей ШойгуМинистерство обороны РФНАТОСША
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:55Без кота и жизнь не та: как и почему кошки влияют на людей - психолог
19:24Шойгу провел переговоры с министрами обороны стран НАТО
19:17Мы не чувствуем себя ущемленными: как живут греки в Крыму
18:45Когда домашняя консервация становится опасной - эксперты
18:23Какая погода ждет Крым на следующей неделе - ФОБОС
17:46В обществе растет запрос на психологическую помощь – эксперты
16:52Глава Иркутской области Кобзев прокомментировал крушение Су-30
16:36Половина крымских гостиниц не получили ни одной звезды
15:53Теракт в Херсоне: один погибший и трое раненых
15:46ВС России нанесли сокрушительный удар по запасам оружия и топлива ВСУ
15:20Российские военные в очередной раз отбили атаку по ЗАЭС и Энергодару
15:03СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в Иркутске
14:43На переправу Керчь-Тамань вышел шестой паром – минтранс
14:07Военный самолет упал на жилой дом в Иркутске – власти
13:42В части Кубани продлили "желтый" уровень террористической опасности
13:09Стала известна причина "громких звуков" в Севастополе
12:56На строительство газового хаба в Турции надеются многие страны – Эрдоган
12:43Крымские ученые нашли способ защиты винограда
11:35Хуснуллин сделал заявление по ремонту ж/д ветки Крымского моста
11:30Ситуация улучшается: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Лента новостейМолния