https://crimea.ria.ru/20221023/shoygu-provel-peregovory-s-ministrami-oborony-stran-nato-1125049648.html

Шойгу провел переговоры с министрами обороны стран НАТО

Шойгу провел переговоры с министрами обороны стран НАТО - РИА Новости Крым, 23.10.2022

Шойгу провел переговоры с министрами обороны стран НАТО

Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главами военных ведомств четырех стран НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости Крым, 23.10.2022

2022-10-23T19:24

2022-10-23T19:24

2022-10-23T19:24

сергей шойгу

министерство обороны рф

нато

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главами военных ведомств четырех стран НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. Темой обсуждения стала ситуация на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей неконтролируемой эскалации. "Генерал армии Сергей Шойгу довел до коллег свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", – сказано в сообщении. В течение дня глава оборонного ведомства обсудил этот вопрос с главой Пентагона Ллойдом Остином, аи также министрами обороны Франции, Турции и Великобритании. Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что "Киев не будет принимать действий по эскалации конфликта", а также выразил готовность оказать помощь "в разрешении этой войны".Ранее проверенные источники сообщили, что Зеленский отдал распоряжение руководству Восточного горно-обогатительного комбината и Киевского Института ядерных исследований задачу изготовить "грязную бомбу". Одновременно с этим представители Офиса президента по его поручению проводят переговоры с Великобританией о возможности передачи Киеву компонентов ядерного оружия для чудовищной провокации. Уточняется, что организаторы рассчитывают, что в случае успеха мировое сообщество жестко отреагирует на "ядерный инцидент" на Украине. После этого планируется вновь поднять вопрос лишения России статуса постоянного члена Совбеза ООН.

https://crimea.ria.ru/20221023/kiev-gotovit-gryaznuyu-bombu-dlya-provokatsii-na-ukraine--istochnik-1125044716.html

сша

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сергей шойгу, министерство обороны рф, нато, сша