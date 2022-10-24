https://crimea.ria.ru/20221024/gryaznaya-bomba-ekspert-otsenil-namereniya-ukrainy-ustroit-terror-1125052362.html

"Грязная бомба": эксперт оценил возможность Киева устроить террор

"Грязная бомба": эксперт оценил возможность Киева устроить террор - РИА Новости Крым, 24.10.2022

"Грязная бомба": эксперт оценил возможность Киева устроить террор

При поддержке со стороны Запада от Украины можно ожидать чего угодно, в том числе провокаций и терактов с катастрофическими последствиями. Такое мнение выразил... РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T11:06

2022-10-24T11:06

2022-10-24T11:15

радио "спутник в крыму"

украина

специальная военная операция рф на украине

мнения

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. При поддержке со стороны Запада от Украины можно ожидать чего угодно, в том числе провокаций и терактов с катастрофическими последствиями. Такое мнение выразил политолог и историк, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров, комментируя вероятность создания "грязной бомбы"."Сейчас можно от Украины ожидать любого. Пользуясь безоговорочной поддержкой стран Запада, Киев в состоянии организовать и провести любую провокацию, теракт, который будет иметь катастрофические последствия. Речь может идти не только о "грязной бомбе", но и о подрыве плотины Каховской ГЭС, что чревато наводнением значительной площади Херсонской области", — предположил Петров в эфире радио "Спутник в Крыму".По его словам, сейчас противник действует жестоко и хитро, его провокации могут привести к мировой войне."Ситуация достаточно сложная. Мы ведь тоже в течение длительного времени сомневались, а Запад тем более, что Украина решится на подрыв Крымского моста. А она решилась. Эти попытки, которые сопровождаются действиями террористического характера, позволяют считать, что сегодня и Запад, и Украина как его орудие, будут способны на любую провокацию, включая ту, что способна повлечь за собой мировую войну", — сказал политолог.Чтобы предотвратить катастрофические последствия, по его мнению, Россия должна действовать более решительно. При этом эксперт предложил не рассчитывать на достижение мира с помощью дипломатии и переговоров.Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее заявил, что США становятся спонсорами ядерного терроризма, поддерживая киевский режим, при этом методы Киева аналогичны методам "Аль-Каиды"*.Аналогичную точку зрения выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, коллективный Запад, отрицая достоверность информации РФ о подготовке Киевом ядерной провокации с использованием "грязной бомбы", фактически поддерживает преступные действия Зеленского.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://crimea.ria.ru/20221024/gryaznaya-bomba-kievskogo-rezhima---v-rf-podcherkivayut-rol-ssha-1125051529.html

https://crimea.ria.ru/20221023/kiev-gotovit-gryaznuyu-bombu-dlya-provokatsii-na-ukraine--istochnik-1125044716.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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