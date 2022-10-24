Рейтинг@Mail.ru
"Грязная бомба": эксперт оценил возможность Киева устроить террор - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20221024/gryaznaya-bomba-ekspert-otsenil-namereniya-ukrainy-ustroit-terror-1125052362.html
"Грязная бомба": эксперт оценил возможность Киева устроить террор
"Грязная бомба": эксперт оценил возможность Киева устроить террор - РИА Новости Крым, 24.10.2022
"Грязная бомба": эксперт оценил возможность Киева устроить террор
При поддержке со стороны Запада от Украины можно ожидать чего угодно, в том числе провокаций и терактов с катастрофическими последствиями. Такое мнение выразил... РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T11:06
2022-10-24T11:15
радио "спутник в крыму"
украина
специальная военная операция рф на украине
мнения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/11/1121443899_0:100:960:640_1920x0_80_0_0_5fa3d92b9c27ac30926a42f34e6ce563.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. При поддержке со стороны Запада от Украины можно ожидать чего угодно, в том числе провокаций и терактов с катастрофическими последствиями. Такое мнение выразил политолог и историк, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров, комментируя вероятность создания "грязной бомбы"."Сейчас можно от Украины ожидать любого. Пользуясь безоговорочной поддержкой стран Запада, Киев в состоянии организовать и провести любую провокацию, теракт, который будет иметь катастрофические последствия. Речь может идти не только о "грязной бомбе", но и о подрыве плотины Каховской ГЭС, что чревато наводнением значительной площади Херсонской области", — предположил Петров в эфире радио "Спутник в Крыму".По его словам, сейчас противник действует жестоко и хитро, его провокации могут привести к мировой войне."Ситуация достаточно сложная. Мы ведь тоже в течение длительного времени сомневались, а Запад тем более, что Украина решится на подрыв Крымского моста. А она решилась. Эти попытки, которые сопровождаются действиями террористического характера, позволяют считать, что сегодня и Запад, и Украина как его орудие, будут способны на любую провокацию, включая ту, что способна повлечь за собой мировую войну", — сказал политолог.Чтобы предотвратить катастрофические последствия, по его мнению, Россия должна действовать более решительно. При этом эксперт предложил не рассчитывать на достижение мира с помощью дипломатии и переговоров.Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее заявил, что США становятся спонсорами ядерного терроризма, поддерживая киевский режим, при этом методы Киева аналогичны методам "Аль-Каиды"*.Аналогичную точку зрения выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, коллективный Запад, отрицая достоверность информации РФ о подготовке Киевом ядерной провокации с использованием "грязной бомбы", фактически поддерживает преступные действия Зеленского.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://crimea.ria.ru/20221024/gryaznaya-bomba-kievskogo-rezhima---v-rf-podcherkivayut-rol-ssha-1125051529.html
https://crimea.ria.ru/20221023/kiev-gotovit-gryaznuyu-bombu-dlya-provokatsii-na-ukraine--istochnik-1125044716.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/11/1121443899_0:0:854:640_1920x0_80_0_0_7ab8d1de772628cf490ab42679971268.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, специальная военная операция рф на украине, мнения, в мире
"Грязная бомба": эксперт оценил возможность Киева устроить террор

Эксперт оценил вероятность создания "грязной бомбы": Киев способен на любые провокации

11:06 24.10.2022 (обновлено: 11:15 24.10.2022)
 
© jakub314-14023130/pixabayПротивогаз
Противогаз
© jakub314-14023130/pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. При поддержке со стороны Запада от Украины можно ожидать чего угодно, в том числе провокаций и терактов с катастрофическими последствиями. Такое мнение выразил политолог и историк, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров, комментируя вероятность создания "грязной бомбы".
"Сейчас можно от Украины ожидать любого. Пользуясь безоговорочной поддержкой стран Запада, Киев в состоянии организовать и провести любую провокацию, теракт, который будет иметь катастрофические последствия. Речь может идти не только о "грязной бомбе", но и о подрыве плотины Каховской ГЭС, что чревато наводнением значительной площади Херсонской области", — предположил Петров в эфире радио "Спутник в Крыму".
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
10:37
"Грязная бомба" киевского режима - в РФ подчеркивают роль США
По его словам, сейчас противник действует жестоко и хитро, его провокации могут привести к мировой войне.
"Ситуация достаточно сложная. Мы ведь тоже в течение длительного времени сомневались, а Запад тем более, что Украина решится на подрыв Крымского моста. А она решилась. Эти попытки, которые сопровождаются действиями террористического характера, позволяют считать, что сегодня и Запад, и Украина как его орудие, будут способны на любую провокацию, включая ту, что способна повлечь за собой мировую войну", — сказал политолог.
Чтобы предотвратить катастрофические последствия, по его мнению, Россия должна действовать более решительно. При этом эксперт предложил не рассчитывать на достижение мира с помощью дипломатии и переговоров.
Мужчина на заброшенной Крымской атомной электростанции вблизи города Щелкино в Крыму. В 1990-е годы заброшенная АЭС стала площадкой фестиваля Республика КаZантип - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
Вчера, 11:16
Киев готовит "грязную бомбу" для провокации на Украине – источник
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее заявил, что США становятся спонсорами ядерного терроризма, поддерживая киевский режим, при этом методы Киева аналогичны методам "Аль-Каиды"*.
Аналогичную точку зрения выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, коллективный Запад, отрицая достоверность информации РФ о подготовке Киевом ядерной провокации с использованием "грязной бомбы", фактически поддерживает преступные действия Зеленского.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
Радио "Спутник в Крыму"УкраинаСпециальная военная операция РФ на УкраинеМненияВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:16Экс-премьер Джонсон не будет бороться за кресло премьера Британии
11:06"Грязная бомба": эксперт оценил возможность Киева устроить террор
10:56В Керчи эвакуируют школы, больницы и ТЦ
10:47В ФСБ возбудили дело против создателя "Исламского батальона "Крым"
10:43СК назвал две главные версии крушения Су-30 в Иркутске
10:37"Грязная бомба" киевского режима - в РФ подчеркивают роль США
10:34Более 353 млн рублей выделят на профосмотры детей в новых регионах России
10:06В Крыму и Севастополе выросло число заболевших COVID-19
09:34В Херсоне формируют отряды теробороны
09:29Три поисковых операции в горах Крыма – четверо спасенных
08:55СМИ сообщили причину крушения Су-34 в Ейске
08:53Киев готовит провокацию с обстрелом мирных граждан – Минобороны
08:47Как уберечь себя от негативных новостей – психологи
08:33Долой канцеляризмы: от чиновников потребовали говорить по-человечьи
08:11Ваш смартфон прослужит дольше: эксперт о главных "убийцах" гаджетов
07:23Опасности и возможности: что принесет людям солнечное затмение
07:01Хуже 1970-х: экономист предсказал миру стагфляционный долговой кризис
03:36Сколько заплатит ипотечный заемщик за кредитные каникулы по мобилизации
00:01Прогноз погоды в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 24 октября
Лента новостейМолния