https://crimea.ria.ru/20221103/krym-prostilsya-so-svetlanoy-babaevoy-1125224729.html

Крым простился со Светланой Бабаевой

Крым простился со Светланой Бабаевой - РИА Новости Крым, 03.11.2022

Крым простился со Светланой Бабаевой

В Симферополе простились с руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" Светланой Бабаевой, которая трагически погибла в прошлую пятницу. РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T14:11

2022-11-03T14:11

2022-11-03T14:24

утраты

миа "россия сегодня"

симферополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе простились с руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" Светланой Бабаевой, которая трагически погибла в прошлую пятницу. В последний путь на крымской земле ее проводили коллеги, представители высшей исполнительной и законодательной власти Крыма, друзья, единомышленники, партнеры по занятиям спортом и турпоходам, которые Светлана очень любила, открывая для себя полуостров. Три года Светлана Бабаева работала и жила в Крыму, руководя подразделением крупнейшего медиахолдинга. Она сумела сплотить вокруг себя неравнодушных людей. На гражданской панихиде присутствующие отмечали профессионализм и человечность Светланы, ее чуткость и жизненный азарт, патриотизм и жажду справедливости. Луч Светы останется в каждом из нас >>Светлана Бабаева будет похоронена на Троекуровском кладбище в Москве на Аллее журналистов. Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики. С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в "Московских новостях", затем шеф-редактором журнала "Профиль". В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах — заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости". Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, были российская внутренняя и внешняя политика, экономика. В 2013-2016 годах — главный редактор интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.

https://crimea.ria.ru/20221029/vse-zovut-tebya-sveta-chinovniki-i-zhurnalisty-skorbyat-po-svetlane-babaevoy-1125148595.html

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утраты, миа "россия сегодня", симферополь, общество