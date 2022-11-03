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Крым простился со Светланой Бабаевой - РИА Новости Крым, 03.11.2022
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Крым простился со Светланой Бабаевой
Крым простился со Светланой Бабаевой - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Крым простился со Светланой Бабаевой
В Симферополе простились с руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" Светланой Бабаевой, которая трагически погибла в прошлую пятницу. РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T14:11
2022-11-03T14:24
утраты
миа "россия сегодня"
симферополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе простились с руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" Светланой Бабаевой, которая трагически погибла в прошлую пятницу. В последний путь на крымской земле ее проводили коллеги, представители высшей исполнительной и законодательной власти Крыма, друзья, единомышленники, партнеры по занятиям спортом и турпоходам, которые Светлана очень любила, открывая для себя полуостров. Три года Светлана Бабаева работала и жила в Крыму, руководя подразделением крупнейшего медиахолдинга. Она сумела сплотить вокруг себя неравнодушных людей. На гражданской панихиде присутствующие отмечали профессионализм и человечность Светланы, ее чуткость и жизненный азарт, патриотизм и жажду справедливости. Луч Светы останется в каждом из нас &gt;&gt;Светлана Бабаева будет похоронена на Троекуровском кладбище в Москве на Аллее журналистов. Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики. С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в "Московских новостях", затем шеф-редактором журнала "Профиль". В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах — заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости". Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, были российская внутренняя и внешняя политика, экономика. В 2013-2016 годах — главный редактор интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
https://crimea.ria.ru/20221029/vse-zovut-tebya-sveta-chinovniki-i-zhurnalisty-skorbyat-po-svetlane-babaevoy-1125148595.html
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утраты, миа "россия сегодня", симферополь, общество
Крым простился со Светланой Бабаевой

В Симферополе простились с журналистом Светланой Бабаевой

14:11 03.11.2022 (обновлено: 14:24 03.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрощание со Светланой Бабаевой
Прощание со Светланой Бабаевой - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе простились с руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" Светланой Бабаевой, которая трагически погибла в прошлую пятницу.
В последний путь на крымской земле ее проводили коллеги, представители высшей исполнительной и законодательной власти Крыма, друзья, единомышленники, партнеры по занятиям спортом и турпоходам, которые Светлана очень любила, открывая для себя полуостров.
Три года Светлана Бабаева работала и жила в Крыму, руководя подразделением крупнейшего медиахолдинга. Она сумела сплотить вокруг себя неравнодушных людей. На гражданской панихиде присутствующие отмечали профессионализм и человечность Светланы, ее чуткость и жизненный азарт, патриотизм и жажду справедливости.
Луч Светы останется в каждом из нас >>
Светлана Бабаева будет похоронена на Троекуровском кладбище в Москве на Аллее журналистов.
Светлана Бабаева - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики. С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в "Московских новостях", затем шеф-редактором журнала "Профиль".
В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах — заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости". Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, были российская внутренняя и внешняя политика, экономика. В 2013-2016 годах — главный редактор интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
УтратыМИА "Россия сегодня"СимферопольОбщество
 
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