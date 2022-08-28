https://crimea.ria.ru/20220828/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-28-avgusta-1124325958.html

Главные события и заявления дня: 28 августа

Главные события и заявления дня: 28 августа - РИА Новости Крым, 28.08.2022

Главные события и заявления дня: 28 августа

Турция обвинила Грецию в обстреле своих самолетов-разведчиков. Вооруженные силы Китая приведены в боевую готовность из-за действий США. Австрийское издание... РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T21:13

2022-08-28T21:13

2022-08-28T21:13

турция

украина

специальная военная операция рф на украине

севастополь

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Турция обвинила Грецию в обстреле своих самолетов-разведчиков. Вооруженные силы Китая приведены в боевую готовность из-за действий США. Австрийское издание сообщило о гибели убийцы Дугиной – Натальи Вовк. ВСУ продолжают обстрел ЗАЭС – власти области заявили о готовности к эвакуации людей. Миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС на следующей неделе. В городе Волжский пожар на рынке охватил площадь 7 тысяч кв. метров. Россия поможет Симферополю придумать логотип города. В Севастополе ПВО продолжают сбивать беспилотники.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Турция обвинила Грецию в обстреле своих самолетов-разведчиковТелеканал CNN Türk со ссылкой на источники в минобороны Турции сообщил об атаке Греции по самолетам ВВС Турции F-16, выполнявшим разведывательную миссию в международном воздушном пространстве.Отмечалось, что дежурные турецкие самолеты "подверглись нападению со стороны Греции из российской системы ПВО С-300, дислоцированной на острове Крит".Позже источники в оборонном ведомстве Греции это заявление назвали очередным мифом, аргументировав свою позицию. Вооруженные силы Китая приведены в боевую готовность из-за действий СШАВооруженные силы КНР приведены в режим повышенной боевой готовности в связи с прохождением в Тайваньском проливе крейсеров США. Об этом сообщили в Восточной зоне боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК)"Подразделения командования находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы своевременно пресечь любые провокации", – заявил представитель ведомства Ши И.Он также прокомментировал действия китайской армии во время передвижения американских крейсеров в проливе. Австрийское издание сообщило о гибели убийцы Дугиной – Натальи ВовкАвстрийское агентство Exxpress со ссылкой на источники сообщило о ликвидации убийцы российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Издание отмечало, что по сообщениям, подозреваемой преступлении на территории России грожданке украины Наталье Вовк нанесено 17 ножевых ранений.Позже в МВД Австрии прокомментировали эту информацию. ВСУ продолжают обстрел ЗАЭС – власти области заявили о готовности к эвакуации людейГлава администрации Запорожской области сообщил о готовности плана эвакуации населения в связи на случай крайней опасности из-за непрекращающихся обстрелов Запорожской атомной станции со стороны Украины. В Минобороны заявили о нескольких обстрелах ЗАЭС силами ВСУ в течение дня. Вечером член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об ударе украинских боевиков по спецкорпусу атомной станции с ядерным топливом. Информацию подтвердили в пресс-службе Энергодара, уточнив информацию о последствиях.Миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС на следующей неделеThe New York Times сообщил о формировании состава миссии МАГАТЭ и ее готовности прибыть на Запорожсккую АЭС в ближайшие дни, со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издания документы."Ядерный наблюдатель ООН собрал группу экспертов для посещения Запорожской атомной электростанции на юго-востоке Украины — крупнейшей атомной электростанции в Европе — уже на следующей неделе", – говорится в сообщении.В штаб-квартире МАГАТЭ в ответ на запрос журналистов прокомментировали эту информацию. В городе Волжский пожар на рынке охватил площадь 7 тысяч кв. метровСообщение о возгорании на территории рынка в городе Волжский Волгоградской области на улице 40 лет Победы поступило оперативному дежурному в 17.05. В первых сообщениях указывалось, что огонь охватил 100 кв. метров, после чего перекинулся на другие павильоны и припаркованные автомобили.Позже в областном ГУ МЧС сообщили об увеличении площади пожара до 7 тысяч квадратных метров. В МЧС России, комментируя ЧП, указали на неверную информацию относительно пожара, возникшего в многоквартирном доме, расположенном рядом с рынком. В Севастополе ПВО продолжают сбивать беспилотникиГубернатор города Михаил Развожаев сообщил о ликвидации ПВО очередной цели над морем."По предварительным данным, сбили БПЛА", – сообщил он.

https://crimea.ria.ru/20220828/v-shkolakh-rossii-12-sentyabrya-rasskazhut-o-voennoy-spetsoperatsii-1124323685.html

https://crimea.ria.ru/20220825/krizis-na-ukraine--vremya-vozmozhnostey-dlya-erdogana-1124282871.html

https://crimea.ria.ru/20220824/senator-prizvala-obyavit-ukrainu-stranoy-terroristom-1124272385.html

https://crimea.ria.ru/20220826/vsu-obstrelyali-khranilische-radioaktivnykh-izotopov-na-zaes-1124309615.html

https://crimea.ria.ru/20220827/london-peredast-kievu-podvodnye-bespilotniki--minoborony-korolevstva-1124314623.html

турция

украина

севастополь

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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