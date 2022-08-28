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Главные события и заявления дня: 28 августа - РИА Новости Крым, 28.08.2022
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Главные события и заявления дня: 28 августа
Главные события и заявления дня: 28 августа - РИА Новости Крым, 28.08.2022
Главные события и заявления дня: 28 августа
Турция обвинила Грецию в обстреле своих самолетов-разведчиков. Вооруженные силы Китая приведены в боевую готовность из-за действий США. Австрийское издание... РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T21:13
2022-08-28T21:13
турция
украина
специальная военная операция рф на украине
севастополь
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Турция обвинила Грецию в обстреле своих самолетов-разведчиков. Вооруженные силы Китая приведены в боевую готовность из-за действий США. Австрийское издание сообщило о гибели убийцы Дугиной – Натальи Вовк. ВСУ продолжают обстрел ЗАЭС – власти области заявили о готовности к эвакуации людей. Миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС на следующей неделе. В городе Волжский пожар на рынке охватил площадь 7 тысяч кв. метров. Россия поможет Симферополю придумать логотип города. В Севастополе ПВО продолжают сбивать беспилотники.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Турция обвинила Грецию в обстреле своих самолетов-разведчиковТелеканал CNN Türk со ссылкой на источники в минобороны Турции сообщил об атаке Греции по самолетам ВВС Турции F-16, выполнявшим разведывательную миссию в международном воздушном пространстве.Отмечалось, что дежурные турецкие самолеты "подверглись нападению со стороны Греции из российской системы ПВО С-300, дислоцированной на острове Крит".Позже источники в оборонном ведомстве Греции это заявление назвали очередным мифом, аргументировав свою позицию. Вооруженные силы Китая приведены в боевую готовность из-за действий СШАВооруженные силы КНР приведены в режим повышенной боевой готовности в связи с прохождением в Тайваньском проливе крейсеров США. Об этом сообщили в Восточной зоне боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК)"Подразделения командования находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы своевременно пресечь любые провокации", – заявил представитель ведомства Ши И.Он также прокомментировал действия китайской армии во время передвижения американских крейсеров в проливе. Австрийское издание сообщило о гибели убийцы Дугиной – Натальи ВовкАвстрийское агентство Exxpress со ссылкой на источники сообщило о ликвидации убийцы российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Издание отмечало, что по сообщениям, подозреваемой преступлении на территории России грожданке украины Наталье Вовк нанесено 17 ножевых ранений.Позже в МВД Австрии прокомментировали эту информацию. ВСУ продолжают обстрел ЗАЭС – власти области заявили о готовности к эвакуации людейГлава администрации Запорожской области сообщил о готовности плана эвакуации населения в связи на случай крайней опасности из-за непрекращающихся обстрелов Запорожской атомной станции со стороны Украины. В Минобороны заявили о нескольких обстрелах ЗАЭС силами ВСУ в течение дня. Вечером член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об ударе украинских боевиков по спецкорпусу атомной станции с ядерным топливом. Информацию подтвердили в пресс-службе Энергодара, уточнив информацию о последствиях.Миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС на следующей неделеThe New York Times сообщил о формировании состава миссии МАГАТЭ и ее готовности прибыть на Запорожсккую АЭС в ближайшие дни, со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издания документы."Ядерный наблюдатель ООН собрал группу экспертов для посещения Запорожской атомной электростанции на юго-востоке Украины — крупнейшей атомной электростанции в Европе — уже на следующей неделе", – говорится в сообщении.В штаб-квартире МАГАТЭ в ответ на запрос журналистов прокомментировали эту информацию. В городе Волжский пожар на рынке охватил площадь 7 тысяч кв. метровСообщение о возгорании на территории рынка в городе Волжский Волгоградской области на улице 40 лет Победы поступило оперативному дежурному в 17.05. В первых сообщениях указывалось, что огонь охватил 100 кв. метров, после чего перекинулся на другие павильоны и припаркованные автомобили.Позже в областном ГУ МЧС сообщили об увеличении площади пожара до 7 тысяч квадратных метров. В МЧС России, комментируя ЧП, указали на неверную информацию относительно пожара, возникшего в многоквартирном доме, расположенном рядом с рынком. В Севастополе ПВО продолжают сбивать беспилотникиГубернатор города Михаил Развожаев сообщил о ликвидации ПВО очередной цели над морем."По предварительным данным, сбили БПЛА", – сообщил он.
https://crimea.ria.ru/20220828/v-shkolakh-rossii-12-sentyabrya-rasskazhut-o-voennoy-spetsoperatsii-1124323685.html
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турция, украина, специальная военная операция рф на украине, севастополь, запорожская область
Главные события и заявления дня: 28 августа

Главные события и заявления воскресенья, 28 августа

21:13 28.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Турция обвинила Грецию в обстреле своих самолетов-разведчиков. Вооруженные силы Китая приведены в боевую готовность из-за действий США. Австрийское издание сообщило о гибели убийцы Дугиной – Натальи Вовк. ВСУ продолжают обстрел ЗАЭС – власти области заявили о готовности к эвакуации людей. Миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС на следующей неделе. В городе Волжский пожар на рынке охватил площадь 7 тысяч кв. метров. Россия поможет Симферополю придумать логотип города. В Севастополе ПВО продолжают сбивать беспилотники.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Школьная линейка - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
18:22
В школах России 12 сентября расскажут о военной спецоперации

Турция обвинила Грецию в обстреле своих самолетов-разведчиков

Телеканал CNN Türk со ссылкой на источники в минобороны Турции сообщил об атаке Греции по самолетам ВВС Турции F-16, выполнявшим разведывательную миссию в международном воздушном пространстве.
Отмечалось, что дежурные турецкие самолеты "подверглись нападению со стороны Греции из российской системы ПВО С-300, дислоцированной на острове Крит".

Позже источники в оборонном ведомстве Греции это заявление назвали очередным мифом, аргументировав свою позицию.
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
25 августа, 03:04
Кризис на Украине – время возможностей для Эрдогана

Вооруженные силы Китая приведены в боевую готовность из-за действий США

Вооруженные силы КНР приведены в режим повышенной боевой готовности в связи с прохождением в Тайваньском проливе крейсеров США. Об этом сообщили в Восточной зоне боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК)
"Подразделения командования находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы своевременно пресечь любые провокации", – заявил представитель ведомства Ши И.
Он также прокомментировал действия китайской армии во время передвижения американских крейсеров в проливе.
Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 11:57
Сенатор призвала объявить Украину страной-террористом

Австрийское издание сообщило о гибели убийцы Дугиной – Натальи Вовк

Австрийское агентство Exxpress со ссылкой на источники сообщило о ликвидации убийцы российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Издание отмечало, что по сообщениям, подозреваемой преступлении на территории России грожданке украины Наталье Вовк нанесено 17 ножевых ранений.

Позже в МВД Австрии прокомментировали эту информацию.

ВСУ продолжают обстрел ЗАЭС – власти области заявили о готовности к эвакуации людей

Глава администрации Запорожской области сообщил о готовности плана эвакуации населения в связи на случай крайней опасности из-за непрекращающихся обстрелов Запорожской атомной станции со стороны Украины.
"Зная коварство, безрассудность и безжалостность киевского режима к людям, которых он в публичной риторике называет своими гражданами, мы, разумеется, подготовились к любому развитию ситуации", – заявил Евгений Балицкий.
В Минобороны заявили о нескольких обстрелах ЗАЭС силами ВСУ в течение дня. Вечером член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об ударе украинских боевиков по спецкорпусу атомной станции с ядерным топливом. Информацию подтвердили в пресс-службе Энергодара, уточнив информацию о последствиях.
Сухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 17:34
ВСУ обстреляли хранилище радиоактивных изотопов на ЗАЭС

Миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС на следующей неделе

The New York Times сообщил о формировании состава миссии МАГАТЭ и ее готовности прибыть на Запорожсккую АЭС в ближайшие дни, со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издания документы.
"Ядерный наблюдатель ООН собрал группу экспертов для посещения Запорожской атомной электростанции на юго-востоке Украины — крупнейшей атомной электростанции в Европе — уже на следующей неделе", – говорится в сообщении.
В штаб-квартире МАГАТЭ в ответ на запрос журналистов прокомментировали эту информацию.

В городе Волжский пожар на рынке охватил площадь 7 тысяч кв. метров

Сообщение о возгорании на территории рынка в городе Волжский Волгоградской области на улице 40 лет Победы поступило оперативному дежурному в 17.05. В первых сообщениях указывалось, что огонь охватил 100 кв. метров, после чего перекинулся на другие павильоны и припаркованные автомобили.
Позже в областном ГУ МЧС сообщили об увеличении площади пожара до 7 тысяч квадратных метров. В МЧС России, комментируя ЧП, указали на неверную информацию относительно пожара, возникшего в многоквартирном доме, расположенном рядом с рынком.

В Севастополе ПВО продолжают сбивать беспилотники

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил о ликвидации ПВО очередной цели над морем.
"По предварительным данным, сбили БПЛА", – сообщил он.
Море и волны
Вчера, 13:03
Лондон передаст Киеву подводные беспилотники — Минобороны королевства
 
ТурцияУкраинаСпециальная военная операция РФ на УкраинеСевастопольЗапорожская область
 
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Заголовок открываемого материала
21:13Главные события и заявления дня: 28 августа
20:04ВСУ нанесли удар по спецкорпусу ЗАЭС с ядерным топливом
20:02Пожар на рынке в Волжском локализован
20:01Такие же рыжие и пушистые: кот Мостик побывал в персиковом саду
19:47Логотип столицы Крыма будут придумывать всей Россией
19:32Пожар в Волжском разросся до 7 тысяч кв. метров – людей эвакуируют
19:26Как стать уверенным человеком – рекомендации бизнес-тренера
19:21В Севастополе системы ПВО сбили беспилотник– губернатор
18:57В Крыму назвали самые популярные туристические объекты
18:40Сколько раз сердечники вызывали "скорую" на этой жаркой неделе
18:22Полиция Австрии не подтвердила информацию об убийстве Натальи Вовк
18:22В школах России 12 сентября расскажут о военной спецоперации
18:21Крупный пожар на рынке в Волжском: что известно
18:01Лето в Крыму сменится жарким бархатным сезоном - ФОБОС
17:42Что думают о красоте военнослужащих в России – опрос
17:16ВСУ стреляли по Каховке HIMARS и из "Точки-У"
17:12Что с долларом: россияне перестают интересоваться курсами валют
16:44Сколько школ и детсадов будут работать на Херсонщине с 1 сентября
16:30Австрийское издание сообщает о гибели убийцы Дарьи Дугиной – Натальи Вовк
16:03Беженцы из Украины в Великобритании лишатся поддержки и жилья
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