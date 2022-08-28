Рейтинг@Mail.ru
Греция атаковала турецкий самолет-разведчик - минобороны Турции - РИА Новости Крым, 28.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220828/gretsiya-atakovala-turetskiy-samolet-razvedchik---minoborony-turtsii-1124320528.html
Греция атаковала турецкий самолет-разведчик - минобороны Турции
Греция атаковала турецкий самолет-разведчик - минобороны Турции - РИА Новости Крым, 28.08.2022
Греция атаковала турецкий самолет-разведчик - минобороны Турции
РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T12:02
2022-08-28T12:02
турция
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/20/27/202702_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_5e78dde01a3a2c0af1f5b0dc3b3690b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Самолеты ВВС Турции, выполнявшие разведывательную миссию в международном воздушном пространстве, подверглись атаке из российской системы ПВО в Греции. Об этом со ссылкой на источники в минобороны Турецкой республики заявили в эфире телеканала CNN Türk, сообщает РИА Новости.Отмечается, что атака произошла в августе во время полетов F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. Уточняется, что сопровождавший цели радар зафиксировал ракету класса "земля – воздух" на самолет, выполнявший разведку "в 10 тысячах футов к западу от острова Родос".Произошедшее в турецком оборонном ведомстве назвали "крупным инцидентом, несовместимым с духом союзничества"."Несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задачи и благополучно вернулись на свои базы", – сообщил CNN Türk.
https://crimea.ria.ru/20220802/razvitie-situatsii-na-balkanakh---vzglyad-iz-serbii-1124029451.html
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/20/27/202702_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7b7c17c77d58d8c798328b1e8c3d8c29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, в мире, политика
Греция атаковала турецкий самолет-разведчик - минобороны Турции

Российские ПВО в Греции выпустили ракеты по турецким самолетам - минобороны Турции

12:02 28.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкФутбольные болельщики перед матчем Греция - Россия в Варшаве
Футбольные болельщики перед матчем Греция - Россия в Варшаве - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Самолеты ВВС Турции, выполнявшие разведывательную миссию в международном воздушном пространстве, подверглись атаке из российской системы ПВО в Греции. Об этом со ссылкой на источники в минобороны Турецкой республики заявили в эфире телеканала CNN Türk, сообщает РИА Новости.
"Дежурные турецкие самолеты подверглись нападению со стороны Греции из российской системы ПВО С-300, дислоцированной на острове Крит", – говорится в сообщении.
Отмечается, что атака произошла в августе во время полетов F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

Уточняется, что сопровождавший цели радар зафиксировал ракету класса "земля – воздух" на самолет, выполнявший разведку "в 10 тысячах футов к западу от острова Родос".

Произошедшее в турецком оборонном ведомстве назвали "крупным инцидентом, несовместимым с духом союзничества".

"Несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задачи и благополучно вернулись на свои базы", – сообщил CNN Türk.
Солдаты НАТО, несущие службу в Косово, возле города Зубин-Поток, 1 августа 2022 года. Фото Арменда НИМАНИ / AFP
2 августа, 07:59Радио "Спутник в Крыму"
Развитие ситуации на Балканах - взгляд из Сербии
 
ТурцияВ миреПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:27Маленькие Львята: в Крыму за четыре дня зарегистрировали четыре двойни
12:59Украинские боевики ведут массированные обстрелы Донецка и области
12:49Новые микрорайоны Симферополя ввели в схему теплоснабжения города
12:20В Севастополе вор вынес из кафе технику прямо под камерами - видео
12:02Греция атаковала турецкий самолет-разведчик - минобороны Турции
11:33Почти 50 тысяч случаев за сутки: коронавирус в России
10:56Еще шесть судов с зерном покинули Украину
10:47Вооруженные силы Китая приведены в боевую готовность из-за действий США
10:17В Крыму и Севастополе более 700 заболевших COVID-19 за сутки
10:04Меньше, да лучше: сколько должен весить портфель школьника
10:01Миссия МАГАТЭ готовится прибыть на ЗАЭС в ближайшие дни – СМИ
09:45Автобус с людьми перевернулся в Иркутской области: что известно
09:14Коварство Киева и обстрелы ЗАЭС: в Запорожской области готовы к эвакуации
09:03Живая проблема: как вылечить педикулез у детей - советы эксперта
08:27Донбасс может заменить ряд санкционной для РФ продукции — промышленник
08:01Что уместно дарить учителям в День знаний
03:31Как проверить готовность своего дома к отопительному сезону
00:01Прогноз погоды для Крыма на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 28 августа
23:41Сербия и Косово урегулировали спор о документах на въезд - Боррель
Лента новостейМолния