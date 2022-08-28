https://crimea.ria.ru/20220828/gretsiya-atakovala-turetskiy-samolet-razvedchik---minoborony-turtsii-1124320528.html

Греция атаковала турецкий самолет-разведчик - минобороны Турции

Греция атаковала турецкий самолет-разведчик - минобороны Турции - РИА Новости Крым, 28.08.2022

Греция атаковала турецкий самолет-разведчик - минобороны Турции

РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T12:02

2022-08-28T12:02

2022-08-28T12:02

турция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Самолеты ВВС Турции, выполнявшие разведывательную миссию в международном воздушном пространстве, подверглись атаке из российской системы ПВО в Греции. Об этом со ссылкой на источники в минобороны Турецкой республики заявили в эфире телеканала CNN Türk, сообщает РИА Новости.Отмечается, что атака произошла в августе во время полетов F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. Уточняется, что сопровождавший цели радар зафиксировал ракету класса "земля – воздух" на самолет, выполнявший разведку "в 10 тысячах футов к западу от острова Родос".Произошедшее в турецком оборонном ведомстве назвали "крупным инцидентом, несовместимым с духом союзничества"."Несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задачи и благополучно вернулись на свои базы", – сообщил CNN Türk.

https://crimea.ria.ru/20220802/razvitie-situatsii-na-balkanakh---vzglyad-iz-serbii-1124029451.html

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