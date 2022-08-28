Греция атаковала турецкий самолет-разведчик - минобороны Турции
Российские ПВО в Греции выпустили ракеты по турецким самолетам - минобороны Турции
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкФутбольные болельщики перед матчем Греция - Россия в Варшаве
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Самолеты ВВС Турции, выполнявшие разведывательную миссию в международном воздушном пространстве, подверглись атаке из российской системы ПВО в Греции. Об этом со ссылкой на источники в минобороны Турецкой республики заявили в эфире телеканала CNN Türk, сообщает РИА Новости.
"Дежурные турецкие самолеты подверглись нападению со стороны Греции из российской системы ПВО С-300, дислоцированной на острове Крит", – говорится в сообщении.
Отмечается, что атака произошла в августе во время полетов F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.
Уточняется, что сопровождавший цели радар зафиксировал ракету класса "земля – воздух" на самолет, выполнявший разведку "в 10 тысячах футов к западу от острова Родос".
Произошедшее в турецком оборонном ведомстве назвали "крупным инцидентом, несовместимым с духом союзничества".
"Несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задачи и благополучно вернулись на свои базы", – сообщил CNN Türk.
Уточняется, что сопровождавший цели радар зафиксировал ракету класса "земля – воздух" на самолет, выполнявший разведку "в 10 тысячах футов к западу от острова Родос".
Произошедшее в турецком оборонном ведомстве назвали "крупным инцидентом, несовместимым с духом союзничества".
"Несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задачи и благополучно вернулись на свои базы", – сообщил CNN Türk.