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Киев обстрелял ЗАЭС: снаряды упали у хранилища ядерного топлива - РИА Новости Крым, 28.08.2022
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Киев обстрелял ЗАЭС: снаряды упали у хранилища ядерного топлива
Киев обстрелял ЗАЭС: снаряды упали у хранилища ядерного топлива - РИА Новости Крым, 28.08.2022
Киев обстрелял ЗАЭС: снаряды упали у хранилища ядерного топлива
Украинская артиллерия в очередной раз обстреляла Запорожскую АЭС – некоторые снаряды упали у хранилища ядерного топлива и радиоактивных отходов, сообщили в... РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T14:03
2022-08-28T14:03
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
украина
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Украинская артиллерия в очередной раз обстреляла Запорожскую АЭС – некоторые снаряды упали у хранилища ядерного топлива и радиоактивных отходов, сообщили в МинобороныРФ . Кроме того, осколками поражены линии трубопроводов, уточнили в ведомстве. Отмечается, что это уже второй обстрел ЗАЭС за сутки."В результате второго обстрела один снаряд упал в районе 6-го энергоблока, а пять других – напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение данного реактора", – рассказали в МО.Миссия МАГАТЭ готовится прибыть на ЗАЭС в ближайшие дни – СМИ&gt;&gt;Сообщается, что обстрел атомной станции украинская артиллерией ведет со стороны села Марьевка Днепропетровской области.Ранее власти Запорожской области сообщили о готовности эвакуировать население в случае появления угроз, спровоцированных обстрелами ВСУ атомной электростанции.Еще по теме: Миссия МАГАТЭ готовится прибыть на ЗАЭС в ближайшие дни https://crimea.ria.ru/20220828/missiya-magate-gotovitsya-pribyt-na-zaes-v-blizhayshie-dni--smi-1124319623.html
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запорожская область, украина, происшествия
Киев обстрелял ЗАЭС: снаряды упали у хранилища ядерного топлива

Артиллерия ВСУ обстреляла ЗАЭС: снаряды упали у энергоблока и хранилища ядерного топлива

14:03 28.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Украинская артиллерия в очередной раз обстреляла Запорожскую АЭС – некоторые снаряды упали у хранилища ядерного топлива и радиоактивных отходов, сообщили в МинобороныРФ .
"Всего было выпущено 9 снарядов, три из которых упали в районе спецкорпуса № 2, в котором хранится новое ядерное топливо фирмы "ТВЭЛ" и твердые радиоактивные отходы", – говорится в сообщении.
Кроме того, осколками поражены линии трубопроводов, уточнили в ведомстве. Отмечается, что это уже второй обстрел ЗАЭС за сутки.

"В результате второго обстрела один снаряд упал в районе 6-го энергоблока, а пять других – напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение данного реактора", – рассказали в МО.
Миссия МАГАТЭ готовится прибыть на ЗАЭС в ближайшие дни – СМИ>>

Сообщается, что обстрел атомной станции украинская артиллерией ведет со стороны села Марьевка Днепропетровской области.

Ранее власти Запорожской области сообщили о готовности эвакуировать население в случае появления угроз, спровоцированных обстрелами ВСУ атомной электростанции.

Еще по теме: Миссия МАГАТЭ готовится прибыть на ЗАЭС в ближайшие дни https://crimea.ria.ru/20220828/missiya-magate-gotovitsya-pribyt-na-zaes-v-blizhayshie-dni--smi-1124319623.html
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхЗапорожская областьУкраинаПроисшествия
 
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