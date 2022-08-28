https://crimea.ria.ru/20220828/kiev-obstrelyal-zaes-snaryady-upali-u-khranilischa-yadernogo-topliva-1124322337.html

Киев обстрелял ЗАЭС: снаряды упали у хранилища ядерного топлива

Киев обстрелял ЗАЭС: снаряды упали у хранилища ядерного топлива - РИА Новости Крым, 28.08.2022

Киев обстрелял ЗАЭС: снаряды упали у хранилища ядерного топлива

Украинская артиллерия в очередной раз обстреляла Запорожскую АЭС – некоторые снаряды упали у хранилища ядерного топлива и радиоактивных отходов, сообщили в... РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T14:03

2022-08-28T14:03

2022-08-28T14:03

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

украина

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Украинская артиллерия в очередной раз обстреляла Запорожскую АЭС – некоторые снаряды упали у хранилища ядерного топлива и радиоактивных отходов, сообщили в МинобороныРФ . Кроме того, осколками поражены линии трубопроводов, уточнили в ведомстве. Отмечается, что это уже второй обстрел ЗАЭС за сутки."В результате второго обстрела один снаряд упал в районе 6-го энергоблока, а пять других – напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение данного реактора", – рассказали в МО.Миссия МАГАТЭ готовится прибыть на ЗАЭС в ближайшие дни – СМИ>>Сообщается, что обстрел атомной станции украинская артиллерией ведет со стороны села Марьевка Днепропетровской области.Ранее власти Запорожской области сообщили о готовности эвакуировать население в случае появления угроз, спровоцированных обстрелами ВСУ атомной электростанции.Еще по теме: Миссия МАГАТЭ готовится прибыть на ЗАЭС в ближайшие дни https://crimea.ria.ru/20220828/missiya-magate-gotovitsya-pribyt-na-zaes-v-blizhayshie-dni--smi-1124319623.html

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запорожская область, украина, происшествия