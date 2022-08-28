Киев обстрелял ЗАЭС: снаряды упали у хранилища ядерного топлива
Артиллерия ВСУ обстреляла ЗАЭС: снаряды упали у энергоблока и хранилища ядерного топлива
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Украинская артиллерия в очередной раз обстреляла Запорожскую АЭС – некоторые снаряды упали у хранилища ядерного топлива и радиоактивных отходов, сообщили в МинобороныРФ .
"Всего было выпущено 9 снарядов, три из которых упали в районе спецкорпуса № 2, в котором хранится новое ядерное топливо фирмы "ТВЭЛ" и твердые радиоактивные отходы", – говорится в сообщении.
Кроме того, осколками поражены линии трубопроводов, уточнили в ведомстве. Отмечается, что это уже второй обстрел ЗАЭС за сутки.
"В результате второго обстрела один снаряд упал в районе 6-го энергоблока, а пять других – напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение данного реактора", – рассказали в МО.
"В результате второго обстрела один снаряд упал в районе 6-го энергоблока, а пять других – напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение данного реактора", – рассказали в МО.
Миссия МАГАТЭ готовится прибыть на ЗАЭС в ближайшие дни – СМИ>>
Сообщается, что обстрел атомной станции украинская артиллерией ведет со стороны села Марьевка Днепропетровской области.
Ранее власти Запорожской области сообщили о готовности эвакуировать население в случае появления угроз, спровоцированных обстрелами ВСУ атомной электростанции.
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Сообщается, что обстрел атомной станции украинская артиллерией ведет со стороны села Марьевка Днепропетровской области.
Ранее власти Запорожской области сообщили о готовности эвакуировать население в случае появления угроз, спровоцированных обстрелами ВСУ атомной электростанции.
Еще по теме: Миссия МАГАТЭ готовится прибыть на ЗАЭС в ближайшие дни https://crimea.ria.ru/20220828/missiya-magate-gotovitsya-pribyt-na-zaes-v-blizhayshie-dni--smi-1124319623.html