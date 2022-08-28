Миссия МАГАТЭ готовится прибыть на ЗАЭС в ближайшие дни – СМИ
The New York Times: миссия МАГАТЭ сформирована и прибудет на ЗАЭС на следующей неделе
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Миссия МАГАТЭ для визита на Запорожскую атомную станцию сформирована и прибудет на следующей неделе. Об этом сообщает The New York Times, со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издания документы.
"Ядерный наблюдатель ООН собрал группу экспертов для посещения Запорожской атомной электростанции на юго-востоке Украины — крупнейшей атомной электростанции в Европе — уже на следующей неделе", – говорится в материале.
"Ядерный наблюдатель ООН собрал группу экспертов для посещения Запорожской атомной электростанции на юго-востоке Украины — крупнейшей атомной электростанции в Европе — уже на следующей неделе", – говорится в материале.
В штаб-квартире МАГАТЭ в Вене отказались комментировать планируемую миссию.
"Пресс-секретарь подтвердил, что агентство ведет активные консультации по поводу неизбежного миссии МАГАТЭ на завод", – сообщают американские журналисты.
"Пресс-секретарь подтвердил, что агентство ведет активные консультации по поводу неизбежного миссии МАГАТЭ на завод", – сообщают американские журналисты.
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Отмечается, что согласно списку, с которым ознакомились журналисты издания, включает в себя главу МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси из Аргентины и еще тринадцать экспертов из "преимущественно нейтральных стран".
Отмечается, что согласно списку, с которым ознакомились журналисты издания, включает в себя главу МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси из Аргентины и еще тринадцать экспертов из "преимущественно нейтральных стран".
"Ни США, ни Великобритания – страны, которые Россия презирает как несправедливо предвзятые из-за их решительной поддержки Украины, не представлены", – говорится в статье.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что миссия МАГАТЭ в начале следующей недели "почти наверняка" посетит ЗАЭС, хотя детали все еще обсуждаются. Тогда источник отметил, что идет "лихорадочные приготовления".
26 августа президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что МАГАТЭ получило от России и Украины гарантии безопасности для отправки миссии на Запорожскую АЭС.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что миссия МАГАТЭ в начале следующей недели "почти наверняка" посетит ЗАЭС, хотя детали все еще обсуждаются. Тогда источник отметил, что идет "лихорадочные приготовления".
26 августа президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что МАГАТЭ получило от России и Украины гарантии безопасности для отправки миссии на Запорожскую АЭС.