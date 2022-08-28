https://crimea.ria.ru/20220828/missiya-magate-gotovitsya-pribyt-na-zaes-v-blizhayshie-dni--smi-1124319623.html

Миссия МАГАТЭ готовится прибыть на ЗАЭС в ближайшие дни – СМИ

Миссия МАГАТЭ готовится прибыть на ЗАЭС в ближайшие дни – СМИ - РИА Новости Крым, 28.08.2022

Миссия МАГАТЭ готовится прибыть на ЗАЭС в ближайшие дни – СМИ

Миссия МАГАТЭ для визита на Запорожскую атомную станцию сформирована и прибудет на следующей неделе. Об этом сообщает The New York Times, со ссылкой на... РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T10:01

2022-08-28T10:01

2022-08-28T10:01

новая жизнь на освобожденных территориях

в мире

политика

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124080126_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc6553bc991b3920d07027d732580f7d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Миссия МАГАТЭ для визита на Запорожскую атомную станцию сформирована и прибудет на следующей неделе. Об этом сообщает The New York Times, со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издания документы. "Ядерный наблюдатель ООН собрал группу экспертов для посещения Запорожской атомной электростанции на юго-востоке Украины — крупнейшей атомной электростанции в Европе — уже на следующей неделе", – говорится в материале.В штаб-квартире МАГАТЭ в Вене отказались комментировать планируемую миссию."Пресс-секретарь подтвердил, что агентство ведет активные консультации по поводу неизбежного миссии МАГАТЭ на завод", – сообщают американские журналисты.Коварство Киева и обстрелы ЗАЭС: в Запорожской области готовы к эвакуации>>Отмечается, что согласно списку, с которым ознакомились журналисты издания, включает в себя главу МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси из Аргентины и еще тринадцать экспертов из "преимущественно нейтральных стран"."Ни США, ни Великобритания – страны, которые Россия презирает как несправедливо предвзятые из-за их решительной поддержки Украины, не представлены", – говорится в статье.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что миссия МАГАТЭ в начале следующей недели "почти наверняка" посетит ЗАЭС, хотя детали все еще обсуждаются. Тогда источник отметил, что идет "лихорадочные приготовления".26 августа президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что МАГАТЭ получило от России и Украины гарантии безопасности для отправки миссии на Запорожскую АЭС.

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, политика, запорожская область