Рейтинг@Mail.ru
Миссия МАГАТЭ готовится прибыть на ЗАЭС в ближайшие дни – СМИ - РИА Новости Крым, 28.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220828/missiya-magate-gotovitsya-pribyt-na-zaes-v-blizhayshie-dni--smi-1124319623.html
Миссия МАГАТЭ готовится прибыть на ЗАЭС в ближайшие дни – СМИ
Миссия МАГАТЭ готовится прибыть на ЗАЭС в ближайшие дни – СМИ - РИА Новости Крым, 28.08.2022
Миссия МАГАТЭ готовится прибыть на ЗАЭС в ближайшие дни – СМИ
Миссия МАГАТЭ для визита на Запорожскую атомную станцию сформирована и прибудет на следующей неделе. Об этом сообщает The New York Times, со ссылкой на... РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T10:01
2022-08-28T10:01
новая жизнь на освобожденных территориях
в мире
политика
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124080126_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc6553bc991b3920d07027d732580f7d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Миссия МАГАТЭ для визита на Запорожскую атомную станцию сформирована и прибудет на следующей неделе. Об этом сообщает The New York Times, со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издания документы. "Ядерный наблюдатель ООН собрал группу экспертов для посещения Запорожской атомной электростанции на юго-востоке Украины — крупнейшей атомной электростанции в Европе — уже на следующей неделе", – говорится в материале.В штаб-квартире МАГАТЭ в Вене отказались комментировать планируемую миссию."Пресс-секретарь подтвердил, что агентство ведет активные консультации по поводу неизбежного миссии МАГАТЭ на завод", – сообщают американские журналисты.Коварство Киева и обстрелы ЗАЭС: в Запорожской области готовы к эвакуации&gt;&gt;Отмечается, что согласно списку, с которым ознакомились журналисты издания, включает в себя главу МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси из Аргентины и еще тринадцать экспертов из "преимущественно нейтральных стран"."Ни США, ни Великобритания – страны, которые Россия презирает как несправедливо предвзятые из-за их решительной поддержки Украины, не представлены", – говорится в статье.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что миссия МАГАТЭ в начале следующей недели "почти наверняка" посетит ЗАЭС, хотя детали все еще обсуждаются. Тогда источник отметил, что идет "лихорадочные приготовления".26 августа президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что МАГАТЭ получило от России и Украины гарантии безопасности для отправки миссии на Запорожскую АЭС.
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124080126_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_b6853f3ff9befa2fc5ef3dd296841e02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, политика, запорожская область
Миссия МАГАТЭ готовится прибыть на ЗАЭС в ближайшие дни – СМИ

The New York Times: миссия МАГАТЭ сформирована и прибудет на ЗАЭС на следующей неделе

10:01 28.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Миссия МАГАТЭ для визита на Запорожскую атомную станцию сформирована и прибудет на следующей неделе. Об этом сообщает The New York Times, со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издания документы.

"Ядерный наблюдатель ООН собрал группу экспертов для посещения Запорожской атомной электростанции на юго-востоке Украины — крупнейшей атомной электростанции в Европе — уже на следующей неделе", – говорится в материале.
В штаб-квартире МАГАТЭ в Вене отказались комментировать планируемую миссию.

"Пресс-секретарь подтвердил, что агентство ведет активные консультации по поводу неизбежного миссии МАГАТЭ на завод", – сообщают американские журналисты.
Коварство Киева и обстрелы ЗАЭС: в Запорожской области готовы к эвакуации>>

Отмечается, что согласно списку, с которым ознакомились журналисты издания, включает в себя главу МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси из Аргентины и еще тринадцать экспертов из "преимущественно нейтральных стран".
"Ни США, ни Великобритания – страны, которые Россия презирает как несправедливо предвзятые из-за их решительной поддержки Украины, не представлены", – говорится в статье.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что миссия МАГАТЭ в начале следующей недели "почти наверняка" посетит ЗАЭС, хотя детали все еще обсуждаются. Тогда источник отметил, что идет "лихорадочные приготовления".

26 августа президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что МАГАТЭ получило от России и Украины гарантии безопасности для отправки миссии на Запорожскую АЭС.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхВ миреПолитикаЗапорожская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:33Почти 50 тысяч случаев за сутки: коронавирус в России
10:56Еще шесть судов с зерном покинули Украину
10:47Вооруженные силы Китая приведены в боевую готовность из-за действий США
10:17В Крыму и Севастополе более 700 заболевших COVID-19 за сутки
10:04Меньше, да лучше: сколько должен весить портфель школьника
10:01Миссия МАГАТЭ готовится прибыть на ЗАЭС в ближайшие дни – СМИ
09:45Автобус с людьми перевернулся в Иркутской области: что известно
09:14Коварство Киева и обстрелы ЗАЭС: в Запорожской области готовы к эвакуации
09:03Живая проблема: как вылечить педикулез у детей - советы эксперта
08:27Донбасс может заменить ряд санкционной для РФ продукции — промышленник
08:01Что уместно дарить учителям в День знаний
03:31Как проверить готовность своего дома к отопительному сезону
00:01Прогноз погоды для Крыма на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 28 августа
23:41Сербия и Косово урегулировали спор о документах на въезд - Боррель
22:06Электроснабжение в Херсонской области восстановили
20:04Главные события и заявления дня: 27 августа
19:54Умер известный российский военный журналист Дмитрий Литовкин
19:29Херсон снова без света: электричества нет в связи с ремонтом - власти
19:27Эксперт рассказала, как должен "звучать" спелый арбуз
Лента новостейМолния