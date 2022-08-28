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Пожар в Волжском разросся до 7 тысяч кв. метров – людей эвакуируют - РИА Новости Крым, 28.08.2022
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Пожар в Волжском разросся до 7 тысяч кв. метров – людей эвакуируют
Пожар в Волжском разросся до 7 тысяч кв. метров – людей эвакуируют - РИА Новости Крым, 28.08.2022
Пожар в Волжском разросся до 7 тысяч кв. метров – людей эвакуируют
Площадь горения на рынке в городе Волжский Волгоградской области выросла до 7 000 кв. метров, людей из ближайших домов эвакуируют. Об этом сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T19:32
2022-08-28T19:32
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Площадь горения на рынке в городе Волжский Волгоградской области выросла до 7 000 кв. метров, людей из ближайших домов эвакуируют. Об этом сообщили в ГУ МЧС по области."Площадь горения увеличилась до 7 тысяч квадратных метров. Проводится эвакуация", – сообщили в ведомстве.По информации МЧС России, к тушению пожара привлечены более 40 человек и 25 единиц техники."Проводится наращивание сил и средств", – сообщили в министерстве.Сообщение о возгорании на территории рынка в городе Волжский на улице 40 лет Побед поступило оперативному дежурному в 17.05. Возгорание началось с кровли павильона, охватив 100 кв. метров, после чего перекинулось на другие павильоны и припаркованные автомобили.
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60
происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Пожар в Волжском разросся до 7 тысяч кв. метров – людей эвакуируют

Площадь пожара на рынке под Волгоградом достигла 7 тыс. кв. метров – людей эвакуируют

19:32 28.08.2022
 
© ГУ МЧС России по Волгоградской областиПожар на рынке в Волгоградской области
Пожар на рынке в Волгоградской области
© ГУ МЧС России по Волгоградской области
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Площадь горения на рынке в городе Волжский Волгоградской области выросла до 7 000 кв. метров, людей из ближайших домов эвакуируют. Об этом сообщили в ГУ МЧС по области.
"Площадь горения увеличилась до 7 тысяч квадратных метров. Проводится эвакуация", – сообщили в ведомстве.
Около семи часов вечера из опасной зоны были эвакуированы более 150 человек, уточнили в ведомстве. По предварительной информации, погибших, пострадавших нет, уточнили в ведомстве.
По информации МЧС России, к тушению пожара привлечены более 40 человек и 25 единиц техники.
"Проводится наращивание сил и средств", – сообщили в министерстве.
Сообщение о возгорании на территории рынка в городе Волжский на улице 40 лет Побед поступило оперативному дежурному в 17.05. Возгорание началось с кровли павильона, охватив 100 кв. метров, после чего перекинулось на другие павильоны и припаркованные автомобили.
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