https://crimea.ria.ru/20220828/pozhar-v-volzhskom-razrossya-do-7-tysyach-kv-metrov--lyudey-evakuiruyut-1124325515.html

Пожар в Волжском разросся до 7 тысяч кв. метров – людей эвакуируют

Пожар в Волжском разросся до 7 тысяч кв. метров – людей эвакуируют - РИА Новости Крым, 28.08.2022

Пожар в Волжском разросся до 7 тысяч кв. метров – людей эвакуируют

Площадь горения на рынке в городе Волжский Волгоградской области выросла до 7 000 кв. метров, людей из ближайших домов эвакуируют. Об этом сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T19:32

2022-08-28T19:32

2022-08-28T19:32

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Площадь горения на рынке в городе Волжский Волгоградской области выросла до 7 000 кв. метров, людей из ближайших домов эвакуируют. Об этом сообщили в ГУ МЧС по области."Площадь горения увеличилась до 7 тысяч квадратных метров. Проводится эвакуация", – сообщили в ведомстве.По информации МЧС России, к тушению пожара привлечены более 40 человек и 25 единиц техники."Проводится наращивание сил и средств", – сообщили в министерстве.Сообщение о возгорании на территории рынка в городе Волжский на улице 40 лет Побед поступило оперативному дежурному в 17.05. Возгорание началось с кровли павильона, охватив 100 кв. метров, после чего перекинулось на другие павильоны и припаркованные автомобили.

https://crimea.ria.ru/20220828/krupnyy-pozhar-na-rynke-v-volzhskom-chto-izvestno-1124325072.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)