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В Севастополе системы ПВО сбили беспилотник– губернатор - РИА Новости Крым, 28.08.2022
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В Севастополе системы ПВО сбили беспилотник– губернатор
В Севастополе системы ПВО сбили беспилотник– губернатор - РИА Новости Крым, 28.08.2022
В Севастополе системы ПВО сбили беспилотник– губернатор
В Севастополе по цели над морем в очередной раз отработала ПВО – сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T19:21
2022-08-28T19:26
михаил развожаев
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе по цели над морем в очередной раз отработала ПВО – сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он уточнил, что беспилотник был уничтожен над морем в районе мыса Херсонес.Почему нельзя глушить дроны – военный эксперт &gt;&gt;"Ситуация полностью под контролем", – заверил глава города.Ранее о работе ПВО в Севастополе над мысом Херсонес Развожаев сообщал 23 августа.Системы противовоздушной обороны в Севастополе сбивают БПЛА регулярно с 18 августа. Тогда системы ПВО отработали по БПЛА в районе военного аэродрома Бельбек на Северной стороне Севастополя. 19 августа громкие взрывы в небе жители и гости города хорошо слышали в районе центра и Стрелецкой бухты. На уничтожение работала корабельная артиллерия.Утром в субботу, 20 августа, беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Его сбили в воздухе — сработал пост воздушной обороны ЧФ, устройство упало на крышу здания штаба и загорелось.Вечером, 23 августа, ПВО отработала по целям в районе села Верхнесадовое в Нахимовском районе Севастополя.
https://crimea.ria.ru/20220823/nad-sevastopolem-prodolzhaetsya-rabota-pvo---sbivayut-bespilotniki-1124267786.html
https://crimea.ria.ru/20220821/v-sevastopole-pvo-otrabotali-po-obektam-na-podkhodakh-k-belbeku-1124242031.html
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РИА Новости Крым
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96
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михаил развожаев, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, севастополь
В Севастополе системы ПВО сбили беспилотник– губернатор

Губернатор Развожаев: в Севастополе над морем сбили очередной БПЛА

19:21 28.08.2022 (обновлено: 19:26 28.08.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид на Севастополь из окна самолёта
Вид на Севастополь из окна самолёта - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе по цели над морем в очередной раз отработала ПВО – сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что беспилотник был уничтожен над морем в районе мыса Херсонес.
Почему нельзя глушить дроны – военный эксперт >>
"Ситуация полностью под контролем", – заверил глава города.
Ранее о работе ПВО в Севастополе над мысом Херсонес Развожаев сообщал 23 августа.
Весна в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 21:16
Над Севастополем продолжается работа ПВО - сбивают беспилотники
Системы противовоздушной обороны в Севастополе сбивают БПЛА регулярно с 18 августа. Тогда системы ПВО отработали по БПЛА в районе военного аэродрома Бельбек на Северной стороне Севастополя. 19 августа громкие взрывы в небе жители и гости города хорошо слышали в районе центра и Стрелецкой бухты. На уничтожение работала корабельная артиллерия.
Утром в субботу, 20 августа, беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Его сбили в воздухе — сработал пост воздушной обороны ЧФ, устройство упало на крышу здания штаба и загорелось.
Вечером, 23 августа, ПВО отработала по целям в районе села Верхнесадовое в Нахимовском районе Севастополя.
Вечерний Севастополь
21 августа, 21:38
Очередная попытка атаковать Бельбек - сработали системы ПВО
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