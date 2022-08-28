https://crimea.ria.ru/20220828/v-sevastopole-sistemy-pvo-sbili-bespilotnik-gubernator-1124325241.html

В Севастополе системы ПВО сбили беспилотник– губернатор

В Севастополе системы ПВО сбили беспилотник– губернатор - РИА Новости Крым, 28.08.2022

В Севастополе системы ПВО сбили беспилотник– губернатор

В Севастополе по цели над морем в очередной раз отработала ПВО – сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T19:21

2022-08-28T19:21

2022-08-28T19:26

михаил развожаев

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе по цели над морем в очередной раз отработала ПВО – сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он уточнил, что беспилотник был уничтожен над морем в районе мыса Херсонес.Почему нельзя глушить дроны – военный эксперт >>"Ситуация полностью под контролем", – заверил глава города.Ранее о работе ПВО в Севастополе над мысом Херсонес Развожаев сообщал 23 августа.Системы противовоздушной обороны в Севастополе сбивают БПЛА регулярно с 18 августа. Тогда системы ПВО отработали по БПЛА в районе военного аэродрома Бельбек на Северной стороне Севастополя. 19 августа громкие взрывы в небе жители и гости города хорошо слышали в районе центра и Стрелецкой бухты. На уничтожение работала корабельная артиллерия.Утром в субботу, 20 августа, беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Его сбили в воздухе — сработал пост воздушной обороны ЧФ, устройство упало на крышу здания штаба и загорелось.Вечером, 23 августа, ПВО отработала по целям в районе села Верхнесадовое в Нахимовском районе Севастополя.

https://crimea.ria.ru/20220823/nad-sevastopolem-prodolzhaetsya-rabota-pvo---sbivayut-bespilotniki-1124267786.html

https://crimea.ria.ru/20220821/v-sevastopole-pvo-otrabotali-po-obektam-na-podkhodakh-k-belbeku-1124242031.html

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михаил развожаев, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, севастополь