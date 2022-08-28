https://crimea.ria.ru/20220828/pozhar-na-rynke-v-volzhskom-lokalizovan-1124325785.html

Пожар на рынке в Волжском локализован

Пожар на рынке в Волжском локализован - РИА Новости Крым, 28.08.2022

Пожар на рынке в Волжском локализован

Пожар на рынке в городе Волжском локализован, сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T20:02

2022-08-28T20:02

2022-08-28T20:03

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Пожар на рынке в городе Волжском локализован, сообщили в МЧС России.Также в МЧС опровергли информацию о том, что огонь, охвативший рынок, якобы перешел на рядом стоящий дом."Угроза распространения пожара за территорию рынка отсутствует", – заверили в ведомстве. По информации представителя ГУМЧС РФ по региону, пожар в квартире многоэтажного дома, расположенного рядом с горящим рынком, действительно произошел. Однако он не связан с масштабным ЧП поблизости."На балконе в доме пожар", – сообщил собеседник агентства. Сообщение о возгорании на территории рынка в городе Волжский на улице 40 лет Побед поступило оперативному дежурному в 17.05. Возгорание началось с кровли павильона, охватив 100 кв. метров, после чего перекинулось на другие павильоны и припаркованные автомобили.Ранее сообщалось о том, что пожар на рынке охватил 7 тыс. кв. метров, проводится эвакуация.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)