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Пожар на рынке в Волжском локализован - РИА Новости Крым, 28.08.2022
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Пожар на рынке в Волжском локализован
Пожар на рынке в Волжском локализован - РИА Новости Крым, 28.08.2022
Пожар на рынке в Волжском локализован
Пожар на рынке в городе Волжском локализован, сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T20:02
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происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Пожар на рынке в городе Волжском локализован, сообщили в МЧС России.Также в МЧС опровергли информацию о том, что огонь, охвативший рынок, якобы перешел на рядом стоящий дом."Угроза распространения пожара за территорию рынка отсутствует", – заверили в ведомстве. По информации представителя ГУМЧС РФ по региону, пожар в квартире многоэтажного дома, расположенного рядом с горящим рынком, действительно произошел. Однако он не связан с масштабным ЧП поблизости."На балконе в доме пожар", – сообщил собеседник агентства. Сообщение о возгорании на территории рынка в городе Волжский на улице 40 лет Побед поступило оперативному дежурному в 17.05. Возгорание началось с кровли павильона, охватив 100 кв. метров, после чего перекинулось на другие павильоны и припаркованные автомобили.Ранее сообщалось о том, что пожар на рынке охватил 7 тыс. кв. метров, проводится эвакуация.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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353
60
происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Пожар на рынке в Волжском локализован

Пожар на рынке в Волжском локализован

20:02 28.08.2022 (обновлено: 20:03 28.08.2022)
 
© ГУ МЧС России по Севастополюпожарные Севастополя
пожарные Севастополя
© ГУ МЧС России по Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Пожар на рынке в городе Волжском локализован, сообщили в МЧС России.
"Пожар на рынке в Волжском локализован на площади 7 тысяч квадратных метров. Проводится проливка и разборка конструкций", – сообщили в МЧС. Отмечается, что пострадавших от пожара нет.
Также в МЧС опровергли информацию о том, что огонь, охвативший рынок, якобы перешел на рядом стоящий дом.
"Угроза распространения пожара за территорию рынка отсутствует", – заверили в ведомстве.

По информации представителя ГУМЧС РФ по региону, пожар в квартире многоэтажного дома, расположенного рядом с горящим рынком, действительно произошел. Однако он не связан с масштабным ЧП поблизости.

"На балконе в доме пожар", – сообщил собеседник агентства.

Сообщение о возгорании на территории рынка в городе Волжский на улице 40 лет Побед поступило оперативному дежурному в 17.05. Возгорание началось с кровли павильона, охватив 100 кв. метров, после чего перекинулось на другие павильоны и припаркованные автомобили.

Ранее сообщалось о том, что пожар на рынке охватил 7 тыс. кв. метров, проводится эвакуация.
 
ПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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