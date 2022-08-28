Пожар на рынке в Волжском локализован
Пожар на рынке в Волжском локализован
20:02 28.08.2022 (обновлено: 20:03 28.08.2022)
© ГУ МЧС России по Севастополюпожарные Севастополя
© ГУ МЧС России по Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Пожар на рынке в городе Волжском локализован, сообщили в МЧС России.
"Пожар на рынке в Волжском локализован на площади 7 тысяч квадратных метров. Проводится проливка и разборка конструкций", – сообщили в МЧС. Отмечается, что пострадавших от пожара нет.
Также в МЧС опровергли информацию о том, что огонь, охвативший рынок, якобы перешел на рядом стоящий дом.
"Угроза распространения пожара за территорию рынка отсутствует", – заверили в ведомстве.
По информации представителя ГУМЧС РФ по региону, пожар в квартире многоэтажного дома, расположенного рядом с горящим рынком, действительно произошел. Однако он не связан с масштабным ЧП поблизости.
"На балконе в доме пожар", – сообщил собеседник агентства.
Сообщение о возгорании на территории рынка в городе Волжский на улице 40 лет Побед поступило оперативному дежурному в 17.05. Возгорание началось с кровли павильона, охватив 100 кв. метров, после чего перекинулось на другие павильоны и припаркованные автомобили.
Ранее сообщалось о том, что пожар на рынке охватил 7 тыс. кв. метров, проводится эвакуация.
По информации представителя ГУМЧС РФ по региону, пожар в квартире многоэтажного дома, расположенного рядом с горящим рынком, действительно произошел. Однако он не связан с масштабным ЧП поблизости.
"На балконе в доме пожар", – сообщил собеседник агентства.
Сообщение о возгорании на территории рынка в городе Волжский на улице 40 лет Побед поступило оперативному дежурному в 17.05. Возгорание началось с кровли павильона, охватив 100 кв. метров, после чего перекинулось на другие павильоны и припаркованные автомобили.
Ранее сообщалось о том, что пожар на рынке охватил 7 тыс. кв. метров, проводится эвакуация.