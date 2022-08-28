https://crimea.ria.ru/20220828/krupnyy-pozhar-na-rynke-v-volzhskom-chto-izvestno-1124325072.html

Крупный пожар на рынке в Волжском: что известно

Крупный пожар на рынке в Волжском: что известно - РИА Новости Крым, 28.08.2022

Крупный пожар на рынке в Волжском: что известно

В городе Волжский Волгоградской области возник пожар на крупном рынке "Людмила" – огонь с павильонов перекинулся на автомобили, на месте работают спецслужбы. Об РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T18:21

2022-08-28T18:21

2022-08-28T18:21

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В городе Волжский Волгоградской области возник пожар на крупном рынке "Людмила" – огонь с павильонов перекинулся на автомобили, на месте работают спецслужбы. Об этом местному изданию "Высота 102" сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России."На улице 40 лет Победы горит кровля павильона на площади 100 квадратных метров", – сообщили в ведомстве.Отмечается, что сигнал о возгорании поступил в 17.05 по московскому времени. На месте работают пожарные расчеты отрядов ФПС. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет – информация уточняется.Как сообщили изданию очевидцы, на месте пожары слышны взрывы. Свидетели инцидента рассказали, что видели рабочих, крывших крышу на одном из павильонов, и у них якобы взорвался баллон, что и привело к возгоранию. С горящего павильона огонь перекинулся на припаркованные на территории рынка автомобили.На кадрах видео, видно, что в небо вздымаются клубы черного дыма.Ранее сообщалось, что в Донецке в результате обстрелов ВСУ загорелось здание крупного торгового центра.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)