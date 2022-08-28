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Крупный пожар на рынке в Волжском: что известно - РИА Новости Крым, 28.08.2022
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Крупный пожар на рынке в Волжском: что известно
Крупный пожар на рынке в Волжском: что известно - РИА Новости Крым, 28.08.2022
Крупный пожар на рынке в Волжском: что известно
В городе Волжский Волгоградской области возник пожар на крупном рынке "Людмила" – огонь с павильонов перекинулся на автомобили, на месте работают спецслужбы. Об РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T18:21
2022-08-28T18:21
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В городе Волжский Волгоградской области возник пожар на крупном рынке "Людмила" – огонь с павильонов перекинулся на автомобили, на месте работают спецслужбы. Об этом местному изданию "Высота 102" сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России."На улице 40 лет Победы горит кровля павильона на площади 100 квадратных метров", – сообщили в ведомстве.Отмечается, что сигнал о возгорании поступил в 17.05 по московскому времени. На месте работают пожарные расчеты отрядов ФПС. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет – информация уточняется.Как сообщили изданию очевидцы, на месте пожары слышны взрывы. Свидетели инцидента рассказали, что видели рабочих, крывших крышу на одном из павильонов, и у них якобы взорвался баллон, что и привело к возгоранию. С горящего павильона огонь перекинулся на припаркованные на территории рынка автомобили.На кадрах видео, видно, что в небо вздымаются клубы черного дыма.Ранее сообщалось, что в Донецке в результате обстрелов ВСУ загорелось здание крупного торгового центра.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Крупный пожар на рынке в Волжском: что известно

В Волгоградской области в городе Волжский горит рынок – огонь перешел на автомобили - видео

18:21 28.08.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В городе Волжский Волгоградской области возник пожар на крупном рынке "Людмила" – огонь с павильонов перекинулся на автомобили, на месте работают спецслужбы. Об этом местному изданию "Высота 102" сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

"На улице 40 лет Победы горит кровля павильона на площади 100 квадратных метров", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что сигнал о возгорании поступил в 17.05 по московскому времени. На месте работают пожарные расчеты отрядов ФПС. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет – информация уточняется.

Как сообщили изданию очевидцы, на месте пожары слышны взрывы. Свидетели инцидента рассказали, что видели рабочих, крывших крышу на одном из павильонов, и у них якобы взорвался баллон, что и привело к возгоранию.

С горящего павильона огонь перекинулся на припаркованные на территории рынка автомобили.

На кадрах видео, видно, что в небо вздымаются клубы черного дыма.

Ранее сообщалось, что в Донецке в результате обстрелов ВСУ загорелось здание крупного торгового центра.
 
ПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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