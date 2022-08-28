Крупный пожар на рынке в Волжском: что известно
В Волгоградской области в городе Волжский горит рынок – огонь перешел на автомобили - видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В городе Волжский Волгоградской области возник пожар на крупном рынке "Людмила" – огонь с павильонов перекинулся на автомобили, на месте работают спецслужбы. Об этом местному изданию "Высота 102" сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.
"На улице 40 лет Победы горит кровля павильона на площади 100 квадратных метров", – сообщили в ведомстве.
"На улице 40 лет Победы горит кровля павильона на площади 100 квадратных метров", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что сигнал о возгорании поступил в 17.05 по московскому времени. На месте работают пожарные расчеты отрядов ФПС. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет – информация уточняется.
Как сообщили изданию очевидцы, на месте пожары слышны взрывы. Свидетели инцидента рассказали, что видели рабочих, крывших крышу на одном из павильонов, и у них якобы взорвался баллон, что и привело к возгоранию.
С горящего павильона огонь перекинулся на припаркованные на территории рынка автомобили.
На кадрах видео, видно, что в небо вздымаются клубы черного дыма.
Ранее сообщалось, что в Донецке в результате обстрелов ВСУ загорелось здание крупного торгового центра.
Как сообщили изданию очевидцы, на месте пожары слышны взрывы. Свидетели инцидента рассказали, что видели рабочих, крывших крышу на одном из павильонов, и у них якобы взорвался баллон, что и привело к возгоранию.
С горящего павильона огонь перекинулся на припаркованные на территории рынка автомобили.
На кадрах видео, видно, что в небо вздымаются клубы черного дыма.
Ранее сообщалось, что в Донецке в результате обстрелов ВСУ загорелось здание крупного торгового центра.