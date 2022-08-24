https://crimea.ria.ru/20220824/v-donetske-gorit-zdanie-tts-posle-obstrela-vsu-chto-izvestno-1124272599.html

В Донецке горит здание ТЦ после обстрела ВСУ: что известно

В Донецке горит здание ТЦ после обстрела ВСУ: что известно - РИА Новости Крым, 24.08.2022

В Донецке горит здание ТЦ после обстрела ВСУ: что известно

В результате прямого удара ВСУ по торговому центру "Галактика" в Донецке в здании возник пожар – по сообщениям МЧС республики в данный момент огнем охвачен весь РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T12:10

2022-08-24T12:10

2022-08-24T12:10

донецкая народная республика (днр)

ситуация в донбассе: новости и комментарии

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В результате прямого удара ВСУ по торговому центру "Галактика" в Донецке в здании возник пожар – по сообщениям МЧС республики в данный момент огнем охвачен весь центр."По уточненным данным огнем охвачена вся площадь здания ТЦ "Галактика", – говорится в сообщении ведомства в Telegram.Ранее сообщалось, что площадь пожара составляла 5 000 м².Информация о попадании взрывоопасного предмета в ТЦ "Галактика", расположенного в Кировском районе Донецка на улице Шутова, поступила в 10 утра.К месту были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. От МЧС ДНР в операции задействовано 20 отделений на пожарных автоцистернах и служба пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях.Штаб теробороны ДНР сообщает, что пожар возник в результате возгорания поддонов со стройматериалами."Произведена эвакуация персонала торгового центра. По предварительным данным, пострадавших нет", – указали в штабе.Ранее глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил об отмене массовых мероприятий, в частности Дня города, в связи с ужесточившимися за последние сутки обстрелами со стороны ВФУ.

https://crimea.ria.ru/20220824/v-donetske-iz-za-obstrelov-vsu-otmenili-massovye-meropriyatiya-1124270477.html

https://crimea.ria.ru/20220823/vsu-obstrelyali-donetsk-artilleriey-nato--est-zhertvy-1124259939.html

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донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, происшествия, всу (вооруженные силы украины)