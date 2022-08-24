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В Донецке горит здание ТЦ после обстрела ВСУ: что известно - РИА Новости Крым, 24.08.2022
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В Донецке горит здание ТЦ после обстрела ВСУ: что известно
В Донецке горит здание ТЦ после обстрела ВСУ: что известно - РИА Новости Крым, 24.08.2022
В Донецке горит здание ТЦ после обстрела ВСУ: что известно
В результате прямого удара ВСУ по торговому центру "Галактика" в Донецке в здании возник пожар – по сообщениям МЧС республики в данный момент огнем охвачен весь РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T12:10
2022-08-24T12:10
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В результате прямого удара ВСУ по торговому центру "Галактика" в Донецке в здании возник пожар – по сообщениям МЧС республики в данный момент огнем охвачен весь центр."По уточненным данным огнем охвачена вся площадь здания ТЦ "Галактика", – говорится в сообщении ведомства в Telegram.Ранее сообщалось, что площадь пожара составляла 5 000 м².Информация о попадании взрывоопасного предмета в ТЦ "Галактика", расположенного в Кировском районе Донецка на улице Шутова, поступила в 10 утра.К месту были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. От МЧС ДНР в операции задействовано 20 отделений на пожарных автоцистернах и служба пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях.Штаб теробороны ДНР сообщает, что пожар возник в результате возгорания поддонов со стройматериалами."Произведена эвакуация персонала торгового центра. По предварительным данным, пострадавших нет", – указали в штабе.Ранее глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил об отмене массовых мероприятий, в частности Дня города, в связи с ужесточившимися за последние сутки обстрелами со стороны ВФУ.
https://crimea.ria.ru/20220824/v-donetske-iz-za-obstrelov-vsu-otmenili-massovye-meropriyatiya-1124270477.html
https://crimea.ria.ru/20220823/vsu-obstrelyali-donetsk-artilleriey-nato--est-zhertvy-1124259939.html
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353
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
В Донецке горит здание ТЦ после обстрела ВСУ: что известно

МЧС ДНР: в Донецке огнем охвачено здание ТЦ "Галактика" после обстрела ВСУ

12:10 24.08.2022
 
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея КулемзинаПоследствия обстрела ТЦ "Галактика" в Донецке
Последствия обстрела ТЦ Галактика в Донецке
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
Читать в
СИМЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В результате прямого удара ВСУ по торговому центру "Галактика" в Донецке в здании возник пожар – по сообщениям МЧС республики в данный момент огнем охвачен весь центр.
"По уточненным данным огнем охвачена вся площадь здания ТЦ "Галактика", – говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Несколько районов Донецка подверглись обстрелу - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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В Донецке из-за обстрелов ВСУ отменили массовые мероприятия
Ранее сообщалось, что площадь пожара составляла 5 000 м².
Информация о попадании взрывоопасного предмета в ТЦ "Галактика", расположенного в Кировском районе Донецка на улице Шутова, поступила в 10 утра.
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея КулемзинаПоследствия обстрела ТЦ "Галактика" в Донецке
Последствия обстрела ТЦ Галактика в Донецке
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
Последствия обстрела ТЦ "Галактика" в Донецке
К месту были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. От МЧС ДНР в операции задействовано 20 отделений на пожарных автоцистернах и служба пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях.
Штаб теробороны ДНР сообщает, что пожар возник в результате возгорания поддонов со стройматериалами.
"Произведена эвакуация персонала торгового центра. По предварительным данным, пострадавших нет", – указали в штабе.
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Ранее глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил об отмене массовых мероприятий, в частности Дня города, в связи с ужесточившимися за последние сутки обстрелами со стороны ВФУ.
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)Ситуация в Донбассе: новости и комментарииПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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