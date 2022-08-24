https://crimea.ria.ru/20220824/v-donetske-gorit-zdanie-tts-posle-obstrela-vsu-chto-izvestno-1124272599.html
В Донецке горит здание ТЦ после обстрела ВСУ: что известно
В Донецке горит здание ТЦ после обстрела ВСУ: что известно - РИА Новости Крым, 24.08.2022
В Донецке горит здание ТЦ после обстрела ВСУ: что известно
В результате прямого удара ВСУ по торговому центру "Галактика" в Донецке в здании возник пожар – по сообщениям МЧС республики в данный момент огнем охвачен весь РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T12:10
2022-08-24T12:10
2022-08-24T12:10
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124271909_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_d2a4f1e964d6e4e0c09308d20669742b.jpg
СИМЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В результате прямого удара ВСУ по торговому центру "Галактика" в Донецке в здании возник пожар – по сообщениям МЧС республики в данный момент огнем охвачен весь центр."По уточненным данным огнем охвачена вся площадь здания ТЦ "Галактика", – говорится в сообщении ведомства в Telegram.Ранее сообщалось, что площадь пожара составляла 5 000 м².Информация о попадании взрывоопасного предмета в ТЦ "Галактика", расположенного в Кировском районе Донецка на улице Шутова, поступила в 10 утра.К месту были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. От МЧС ДНР в операции задействовано 20 отделений на пожарных автоцистернах и служба пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях.Штаб теробороны ДНР сообщает, что пожар возник в результате возгорания поддонов со стройматериалами."Произведена эвакуация персонала торгового центра. По предварительным данным, пострадавших нет", – указали в штабе.Ранее глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил об отмене массовых мероприятий, в частности Дня города, в связи с ужесточившимися за последние сутки обстрелами со стороны ВФУ.
https://crimea.ria.ru/20220824/v-donetske-iz-za-obstrelov-vsu-otmenili-massovye-meropriyatiya-1124270477.html
https://crimea.ria.ru/20220823/vsu-obstrelyali-donetsk-artilleriey-nato--est-zhertvy-1124259939.html
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124271909_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4bb55bd18b873e0ec1c756453a05048d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
В Донецке горит здание ТЦ после обстрела ВСУ: что известно
МЧС ДНР: в Донецке огнем охвачено здание ТЦ "Галактика" после обстрела ВСУ
СИМЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В результате прямого удара ВСУ по торговому центру "Галактика" в Донецке в здании возник пожар – по сообщениям МЧС республики в данный момент огнем охвачен весь центр.
"По уточненным данным огнем охвачена вся площадь здания ТЦ "Галактика", – говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Ранее сообщалось, что площадь пожара составляла 5 000 м².
Информация о попадании взрывоопасного предмета в ТЦ "Галактика", расположенного в Кировском районе Донецка на улице Шутова, поступила в 10 утра.
К месту были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. От МЧС ДНР в операции задействовано 20 отделений на пожарных автоцистернах и служба пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях.
Штаб теробороны ДНР сообщает, что пожар возник в результате возгорания поддонов со стройматериалами.
"Произведена эвакуация персонала торгового центра. По предварительным данным, пострадавших нет", – указали в штабе.
Ранее глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил об отмене массовых мероприятий
, в частности Дня города, в связи с ужесточившимися за последние сутки обстрелами со стороны ВФУ.