В Греции опровергли причастность к атакам турецких самолетов
В Минобороны Греции категорически опровергли выпуск С-300 по турецким истребителям F-16
15:36 28.08.2022 (обновлено: 15:39 28.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Греции назвали заявление Турции о выпуске ракет по турецким самолетам-разведчикам ВВС F-16 очередным мифом и провокацией Турции. Об этом сообщает издание Newsbomb со ссылкой на источники в ведомстве.
Источники греческого издания отмечают, что эта провокационная "утечка информации" из Минобороны Турции, ставшая достоянием общественности, уже третья по счету за последние дни. Таким образом Турция пытается вовлечь вооруженные силы Греции в предполагаемые сценарии "опасного поведения по отношению к государству-члену НАТО".
Источники греческого издания отмечают, что эта провокационная "утечка информации" из Минобороны Турции, ставшая достоянием общественности, уже третья по счету за последние дни. Таким образом Турция пытается вовлечь вооруженные силы Греции в предполагаемые сценарии "опасного поведения по отношению к государству-члену НАТО".
"Сценарий провокации хочет, чтобы греческие ракеты, "заблокировавшие" турецкие F-16, находились на Крите, в то время как турецкие истребители находились на разведывательной операции на расстоянии 3 километров к западу от Родоса", – пишет Newsbomb, цитируя собеседника в оборонном ведомстве.
В связи с этим, сообщения о том, что турецкие самолеты оказались в ловушке из-за С-300, выпущенных ВС Греции не имеет под собой никаких оснований.
"Перехват турецких истребителей, когда и когда это будет сочтено необходимым, осуществляется истребительной авиацией ВВС в соответствии с международными правила и в соответствии с установившейся практикой", – сообщили источники в греческом МО.
Также, по мнению греческих источников, турецкая сторона таким образом выказывает свое раздражение в свете того, что ранее глава комитета сената США Роберт Менендес выступил против продажи Анкере истребителей F-16 из-за того, что Турция закупила российскую систему противоракетной обороны С-400.
Ранее сообщалось, что Греция из российской системы ПВО выпустила ракеты по турецким-самолетам-разведчикам во время их полетов в международном воздушном пространстве в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.
"Перехват турецких истребителей, когда и когда это будет сочтено необходимым, осуществляется истребительной авиацией ВВС в соответствии с международными правила и в соответствии с установившейся практикой", – сообщили источники в греческом МО.
Также, по мнению греческих источников, турецкая сторона таким образом выказывает свое раздражение в свете того, что ранее глава комитета сената США Роберт Менендес выступил против продажи Анкере истребителей F-16 из-за того, что Турция закупила российскую систему противоракетной обороны С-400.
Ранее сообщалось, что Греция из российской системы ПВО выпустила ракеты по турецким-самолетам-разведчикам во время их полетов в международном воздушном пространстве в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.