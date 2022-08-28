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В Греции опровергли причастность к атакам турецких самолетов - РИА Новости Крым, 28.08.2022
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В Греции опровергли причастность к атакам турецких самолетов
В Греции опровергли причастность к атакам турецких самолетов - РИА Новости Крым, 28.08.2022
В Греции опровергли причастность к атакам турецких самолетов
со ссылкой на источники в ведомстве.Источники греческого издания отмечают, что эта провокационная "утечка информации" из Минобороны Турции, ставшая достоянием... РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T15:36
2022-08-28T15:39
политика
в мире
турция
греция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Греции назвали заявление Турции о выпуске ракет по турецким самолетам-разведчикам ВВС F-16 очередным мифом и провокацией Турции. Об этом сообщает издание Newsbomb со ссылкой на источники в ведомстве.Источники греческого издания отмечают, что эта провокационная "утечка информации" из Минобороны Турции, ставшая достоянием общественности, уже третья по счету за последние дни. Таким образом Турция пытается вовлечь вооруженные силы Греции в предполагаемые сценарии "опасного поведения по отношению к государству-члену НАТО".В связи с этим, сообщения о том, что турецкие самолеты оказались в ловушке из-за С-300, выпущенных ВС Греции не имеет под собой никаких оснований."Перехват турецких истребителей, когда и когда это будет сочтено необходимым, осуществляется истребительной авиацией ВВС в соответствии с международными правила и в соответствии с установившейся практикой", – сообщили источники в греческом МО.Также, по мнению греческих источников, турецкая сторона таким образом выказывает свое раздражение в свете того, что ранее глава комитета сената США Роберт Менендес выступил против продажи Анкере истребителей F-16 из-за того, что Турция закупила российскую систему противоракетной обороны С-400.Ранее сообщалось, что Греция из российской системы ПВО выпустила ракеты по турецким-самолетам-разведчикам во время их полетов в международном воздушном пространстве в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.
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политика, в мире, турция, греция
В Греции опровергли причастность к атакам турецких самолетов

В Минобороны Греции категорически опровергли выпуск С-300 по турецким истребителям F-16

15:36 28.08.2022 (обновлено: 15:39 28.08.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Греции и ЕС в парламенте Греции
Флаг Греции и ЕС в парламенте Греции - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Греции назвали заявление Турции о выпуске ракет по турецким самолетам-разведчикам ВВС F-16 очередным мифом и провокацией Турции. Об этом сообщает издание Newsbomb со ссылкой на источники в ведомстве.

Источники греческого издания отмечают, что эта провокационная "утечка информации" из Минобороны Турции, ставшая достоянием общественности, уже третья по счету за последние дни. Таким образом Турция пытается вовлечь вооруженные силы Греции в предполагаемые сценарии "опасного поведения по отношению к государству-члену НАТО".
"Сценарий провокации хочет, чтобы греческие ракеты, "заблокировавшие" турецкие F-16, находились на Крите, в то время как турецкие истребители находились на разведывательной операции на расстоянии 3 километров к западу от Родоса", – пишет Newsbomb, цитируя собеседника в оборонном ведомстве.
В связи с этим, сообщения о том, что турецкие самолеты оказались в ловушке из-за С-300, выпущенных ВС Греции не имеет под собой никаких оснований.

"Перехват турецких истребителей, когда и когда это будет сочтено необходимым, осуществляется истребительной авиацией ВВС в соответствии с международными правила и в соответствии с установившейся практикой", – сообщили источники в греческом МО.

Также, по мнению греческих источников, турецкая сторона таким образом выказывает свое раздражение в свете того, что ранее глава комитета сената США Роберт Менендес выступил против продажи Анкере истребителей F-16 из-за того, что Турция закупила российскую систему противоракетной обороны С-400.

Ранее сообщалось, что Греция из российской системы ПВО выпустила ракеты по турецким-самолетам-разведчикам во время их полетов в международном воздушном пространстве в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.
 
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