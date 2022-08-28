https://crimea.ria.ru/20220828/v-gretsii-oprovergli-prichastnost-k-atakam-turetskikh-samoletov-1124323201.html

В Греции опровергли причастность к атакам турецких самолетов

В Греции опровергли причастность к атакам турецких самолетов - РИА Новости Крым, 28.08.2022

В Греции опровергли причастность к атакам турецких самолетов

со ссылкой на источники в ведомстве.Источники греческого издания отмечают, что эта провокационная "утечка информации" из Минобороны Турции, ставшая достоянием... РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T15:36

2022-08-28T15:36

2022-08-28T15:39

политика

в мире

турция

греция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1c/1124323271_0:959:2048:2111_1920x0_80_0_0_c1147a3afcd2741649904f312ce962a8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Греции назвали заявление Турции о выпуске ракет по турецким самолетам-разведчикам ВВС F-16 очередным мифом и провокацией Турции. Об этом сообщает издание Newsbomb со ссылкой на источники в ведомстве.Источники греческого издания отмечают, что эта провокационная "утечка информации" из Минобороны Турции, ставшая достоянием общественности, уже третья по счету за последние дни. Таким образом Турция пытается вовлечь вооруженные силы Греции в предполагаемые сценарии "опасного поведения по отношению к государству-члену НАТО".В связи с этим, сообщения о том, что турецкие самолеты оказались в ловушке из-за С-300, выпущенных ВС Греции не имеет под собой никаких оснований."Перехват турецких истребителей, когда и когда это будет сочтено необходимым, осуществляется истребительной авиацией ВВС в соответствии с международными правила и в соответствии с установившейся практикой", – сообщили источники в греческом МО.Также, по мнению греческих источников, турецкая сторона таким образом выказывает свое раздражение в свете того, что ранее глава комитета сената США Роберт Менендес выступил против продажи Анкере истребителей F-16 из-за того, что Турция закупила российскую систему противоракетной обороны С-400.Ранее сообщалось, что Греция из российской системы ПВО выпустила ракеты по турецким-самолетам-разведчикам во время их полетов в международном воздушном пространстве в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

турция

греция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, в мире, турция, греция