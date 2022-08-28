Вооруженные силы Китая приведены в боевую готовность из-за действий США
ВС Китая приведены в боевую готовность из-за крейсеров США, зашедших в Тайваньский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Китая приведены в повышенную боевую готовность в связи с прохождением в Тайваньском проливе крейсеров США. Об этом сообщает официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И, его цитирует РИА Новости.
"Крейсеры ВМС США Chancellorsville и Antietam 28 августа осуществили проход через Тайваньский пролив, вызвав всеобщее внимание. <...> Подразделения командования находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы своевременно пресечь любые провокации", – отметил Ши И.
По его словам, Восточная зона боевого командования НОАК осуществила сопровождение крейсеров США с полным контролем за их деятельностью.
Ранее агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщало, что два корабля ВМС США осуществляют проход через Тайваньский пролив впервые с начала роста напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном.
Ранее агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщало, что два корабля ВМС США осуществляют проход через Тайваньский пролив впервые с начала роста напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном.
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Напомним, ухудшению отношений КНР и Соединенных Штатов поспособствовал августовский визит на Тайвань в рамках азиатского турне спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за четверть века.
Пелоси провела на острове меньше суток, назвав свой визит на Тайвань "свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии". Китай в тот же день анонсировал начало масштабных военных учений с боевыми стрельбами и испытаниями ракет вокруг Тайваня. В МИД РФ назвали визит Пелоси на Тайвань "явной провокацией США".
Двумя днями спустя Пелоси заявила о договоренностях США и Японии "поддерживать мир и стабильность" в Тайваньском проливе в связи с "провокационными действиями Китая".
Напомним, ухудшению отношений КНР и Соединенных Штатов поспособствовал августовский визит на Тайвань в рамках азиатского турне спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за четверть века.
Пелоси провела на острове меньше суток, назвав свой визит на Тайвань "свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии". Китай в тот же день анонсировал начало масштабных военных учений с боевыми стрельбами и испытаниями ракет вокруг Тайваня. В МИД РФ назвали визит Пелоси на Тайвань "явной провокацией США".
Двумя днями спустя Пелоси заявила о договоренностях США и Японии "поддерживать мир и стабильность" в Тайваньском проливе в связи с "провокационными действиями Китая".