https://crimea.ria.ru/20220828/vooruzhennye-sily-kitaya-privedeny-v-boevuyu-gotovnost-iz-za-deystviy-ssha-1124319930.html

Вооруженные силы Китая приведены в боевую готовность из-за действий США

Вооруженные силы Китая приведены в боевую готовность из-за действий США - РИА Новости Крым, 28.08.2022

Вооруженные силы Китая приведены в боевую готовность из-за действий США

Вооруженные силы Китая приведены в повышенную боевую готовность в связи с прохождением в Тайваньском проливе крейсеров США. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T10:47

2022-08-28T10:47

2022-08-28T10:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Китая приведены в повышенную боевую готовность в связи с прохождением в Тайваньском проливе крейсеров США. Об этом сообщает официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И, его цитирует РИА Новости.По его словам, Восточная зона боевого командования НОАК осуществила сопровождение крейсеров США с полным контролем за их деятельностью.Ранее агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщало, что два корабля ВМС США осуществляют проход через Тайваньский пролив впервые с начала роста напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном.В Совфеде заявили о формировании нового мирового центра силы>>Напомним, ухудшению отношений КНР и Соединенных Штатов поспособствовал августовский визит на Тайвань в рамках азиатского турне спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за четверть века.Пелоси провела на острове меньше суток, назвав свой визит на Тайвань "свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии". Китай в тот же день анонсировал начало масштабных военных учений с боевыми стрельбами и испытаниями ракет вокруг Тайваня. В МИД РФ назвали визит Пелоси на Тайвань "явной провокацией США".Двумя днями спустя Пелоси заявила о договоренностях США и Японии "поддерживать мир и стабильность" в Тайваньском проливе в связи с "провокационными действиями Китая". В США признали, что Путин победит>>

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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