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В Совфеде заявили о формировании нового мирового центра силы - РИА Новости Крым, 26.08.2022
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В Совфеде заявили о формировании нового мирового центра силы
В Совфеде заявили о формировании нового мирового центра силы - РИА Новости Крым, 26.08.2022
В Совфеде заявили о формировании нового мирового центра силы
Результаты голосования в Организации Объединенных Наций (ООН) по антироссийскому заявлению о ситуации на Украине свидетельствуют, что США и Европа, пытаясь... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T03:31
2022-08-26T03:31
мнения
сергей цеков
политика
российская федерация (россия, рф)
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Результаты голосования в Организации Объединенных Наций (ООН) по антироссийскому заявлению о ситуации на Украине свидетельствуют, что США и Европа, пытаясь добиться международной изоляции России, сами попали в эту ловушку. Такое мнение РИА Новости Крым высказал сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в ООН состоялось рассмотрение заявления Киева о ситуации на Украине. В нем от имени государств, в частности, выражается требование к России немедленно прекратить специальную военную операцию. Документ подписали только 54 страны из 193, которые входят в ООН."Говорят, "50 с лишним государств выступили против России…". По факту – только США, Великобритания, Япония, Австралия, Новая Зеландия и Евросоюз, который фактически является одним государством, а также некоторые страны, которые мечтают в ЕС войти, например, Грузия, Черногория, Молдавия. Это провал попыток изолировать Россию. В изоляции уже, наоборот, находится Евросоюз. Мы видим, что мир устал от того, что США и ЕС диктуют всем свои условия. Полагаю, рано или поздно мы станем свидетелями их поражения", – сказал Цеков.При этом, по словам сенатора, в Европе уже тоже постепенно начинают осознавать, чем для них чревато противостояние с Россией. Он считает, что на данный момент именно Евросоюз больше всех проиграл от украинского конфликта.По мнению политика, постепенно формируется новый мировой центр силы, который хотя и сильно размыт географически, но в то же время обладает огромным потенциалом, в первую очередь экономическим."Это, конечно, Россия, Китай, Индия, Саудовская Аравия, Иран, Турция, ЮАР, Бразилия, Аргентина. Кто станет ядром этой консолидации? Думаю, Россия и Китай. У Китая с Индией сложные отношения. Если бы они жили в дружбе и согласии, тогда эти государства определяли бы международную политику", – считает сенатор.Что касается позиции Турции, в частности, по принадлежности Крыма, этот фактор вряд ли может существенно помешать ее сближению с Россией, полагает Цеков."(Президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган проводит политику многовекторности. Да, он заявляет, что Крым – украинский, но сам прекрасно понимает, что возвращения полуострова Украине не произойдет. Это дежурные заявления. Для Турции занимать такую позицию выгодно. Россия это понимает и учитывает. Никакой угрозы Крыму от слов, которые говорит Эрдоган, я не вижу", – сказал он.
https://crimea.ria.ru/20220714/turtsiya-saudovskaya-araviya-i-egipet-planiruyut-vstupit-v-briks-1123839265.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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мнения, сергей цеков, политика, российская федерация (россия, рф), в мире
В Совфеде заявили о формировании нового мирового центра силы

Сенатор Цеков: голосование в ООН показало полный провал попыток Запада изолировать Россию

03:31 26.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела "Россия" появилась в ДНР на границе с Украиной
Стела Россия появилась в ДНР на границе с Украиной - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Результаты голосования в Организации Объединенных Наций (ООН) по антироссийскому заявлению о ситуации на Украине свидетельствуют, что США и Европа, пытаясь добиться международной изоляции России, сами попали в эту ловушку. Такое мнение РИА Новости Крым высказал сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в ООН состоялось рассмотрение заявления Киева о ситуации на Украине. В нем от имени государств, в частности, выражается требование к России немедленно прекратить специальную военную операцию. Документ подписали только 54 страны из 193, которые входят в ООН.
"Говорят, "50 с лишним государств выступили против России…". По факту – только США, Великобритания, Япония, Австралия, Новая Зеландия и Евросоюз, который фактически является одним государством, а также некоторые страны, которые мечтают в ЕС войти, например, Грузия, Черногория, Молдавия. Это провал попыток изолировать Россию. В изоляции уже, наоборот, находится Евросоюз. Мы видим, что мир устал от того, что США и ЕС диктуют всем свои условия. Полагаю, рано или поздно мы станем свидетелями их поражения", – сказал Цеков.
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При этом, по словам сенатора, в Европе уже тоже постепенно начинают осознавать, чем для них чревато противостояние с Россией. Он считает, что на данный момент именно Евросоюз больше всех проиграл от украинского конфликта.
"Евро уже дешевле доллара, экономика ЕС в кризисе, и это еще не вечер, ведь скоро зима. Проблема Европы – в заскорузлости и догматичности ее элиты. Они полагали, что вместе с США "держат весь мир за бороду". Но ситуация меняется. Не зря (президент Франции Эммануэль) Макрон заявил, что "период изобилия" прошел. Он тоже начинает прозревать", - отметил Цеков.
По мнению политика, постепенно формируется новый мировой центр силы, который хотя и сильно размыт географически, но в то же время обладает огромным потенциалом, в первую очередь экономическим.
"Это, конечно, Россия, Китай, Индия, Саудовская Аравия, Иран, Турция, ЮАР, Бразилия, Аргентина. Кто станет ядром этой консолидации? Думаю, Россия и Китай. У Китая с Индией сложные отношения. Если бы они жили в дружбе и согласии, тогда эти государства определяли бы международную политику", – считает сенатор.
Что касается позиции Турции, в частности, по принадлежности Крыма, этот фактор вряд ли может существенно помешать ее сближению с Россией, полагает Цеков.
"(Президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган проводит политику многовекторности. Да, он заявляет, что Крым – украинский, но сам прекрасно понимает, что возвращения полуострова Украине не произойдет. Это дежурные заявления. Для Турции занимать такую позицию выгодно. Россия это понимает и учитывает. Никакой угрозы Крыму от слов, которые говорит Эрдоган, я не вижу", – сказал он.
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