https://crimea.ria.ru/20220826/v-sovfede-zayavili-o-formirovanii-novogo-mirovogo-tsentra-sily-1124294592.html

В Совфеде заявили о формировании нового мирового центра силы

В Совфеде заявили о формировании нового мирового центра силы - РИА Новости Крым, 26.08.2022

В Совфеде заявили о формировании нового мирового центра силы

Результаты голосования в Организации Объединенных Наций (ООН) по антироссийскому заявлению о ситуации на Украине свидетельствуют, что США и Европа, пытаясь... РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T03:31

2022-08-26T03:31

2022-08-26T03:31

мнения

сергей цеков

политика

российская федерация (россия, рф)

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Результаты голосования в Организации Объединенных Наций (ООН) по антироссийскому заявлению о ситуации на Украине свидетельствуют, что США и Европа, пытаясь добиться международной изоляции России, сами попали в эту ловушку. Такое мнение РИА Новости Крым высказал сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в ООН состоялось рассмотрение заявления Киева о ситуации на Украине. В нем от имени государств, в частности, выражается требование к России немедленно прекратить специальную военную операцию. Документ подписали только 54 страны из 193, которые входят в ООН."Говорят, "50 с лишним государств выступили против России…". По факту – только США, Великобритания, Япония, Австралия, Новая Зеландия и Евросоюз, который фактически является одним государством, а также некоторые страны, которые мечтают в ЕС войти, например, Грузия, Черногория, Молдавия. Это провал попыток изолировать Россию. В изоляции уже, наоборот, находится Евросоюз. Мы видим, что мир устал от того, что США и ЕС диктуют всем свои условия. Полагаю, рано или поздно мы станем свидетелями их поражения", – сказал Цеков.При этом, по словам сенатора, в Европе уже тоже постепенно начинают осознавать, чем для них чревато противостояние с Россией. Он считает, что на данный момент именно Евросоюз больше всех проиграл от украинского конфликта.По мнению политика, постепенно формируется новый мировой центр силы, который хотя и сильно размыт географически, но в то же время обладает огромным потенциалом, в первую очередь экономическим."Это, конечно, Россия, Китай, Индия, Саудовская Аравия, Иран, Турция, ЮАР, Бразилия, Аргентина. Кто станет ядром этой консолидации? Думаю, Россия и Китай. У Китая с Индией сложные отношения. Если бы они жили в дружбе и согласии, тогда эти государства определяли бы международную политику", – считает сенатор.Что касается позиции Турции, в частности, по принадлежности Крыма, этот фактор вряд ли может существенно помешать ее сближению с Россией, полагает Цеков."(Президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган проводит политику многовекторности. Да, он заявляет, что Крым – украинский, но сам прекрасно понимает, что возвращения полуострова Украине не произойдет. Это дежурные заявления. Для Турции занимать такую позицию выгодно. Россия это понимает и учитывает. Никакой угрозы Крыму от слов, которые говорит Эрдоган, я не вижу", – сказал он.

https://crimea.ria.ru/20220714/turtsiya-saudovskaya-araviya-i-egipet-planiruyut-vstupit-v-briks-1123839265.html

https://crimea.ria.ru/20220825/krizis-na-ukraine--vremya-vozmozhnostey-dlya-erdogana-1124282871.html

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

мнения, сергей цеков, политика, российская федерация (россия, рф), в мире