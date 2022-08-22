https://crimea.ria.ru/20220822/v-ssha-priznali-chto-putin-pobedit-1124243497.html
В США признали, что Путин победит
В США признали, что Путин победит - РИА Новости Крым, 22.08.2022
В США признали, что Путин победит
США потерпят стратегическое поражение независимо от результатов конфликта на Украине, президент России Владимир Путин выстроит партнерские отношение с рядом... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T10:54
2022-08-22T10:54
2022-08-22T10:54
российская федерация (россия, рф)
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владимир путин (политик)
европейский союз
китай
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. США потерпят стратегическое поражение независимо от результатов конфликта на Украине, президент России Владимир Путин выстроит партнерские отношение с рядом стран Евразийского континента и окажется в выигрыше. Об этом со ссылкой на статью Рамона Маркса для издания The National Interest сообщает РИА Новости.Автор полагает, что президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин в стремлении сдержать Вашингтон будут разыгрывать свои карты, точно так же, как президенты США Ричард Никсон и Генри Киссинджер в свое время разыграли китайскую карту, чтобы изолировать СССР во время холодной войны.Маркс считает, что в ближайшие годы Пекин и Москва предпримут обоюдные усилия для расширения маршрутов транспортировки нефти и газа между двумя странами, что позволит России стать ключевым поставщиком топлива в Китай. Для Пекина это также важно и нужно, поскольку это позволит уменьшить зависимость от поставок с Ближнего Востока.Прочувствуют Штаты и эффект от антироссийских санкций, которые уже бумерангом ударили по Евросоюзу, вызвав инфляцию и серьезные перебои с поставками энергоносителей, добавил Маркс. В заключении статьи автор приходит к выводу, что США больше не являются единственной доминирующей державой в мире и им пора это признать.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы— привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
https://crimea.ria.ru/20220813/chto-khochet-bayden-ot-rossii--priznanie-iz-ssha-1124155061.html
https://crimea.ria.ru/20220622/antirossiyskie-sanktsii-udarili-po-ssha-priznal-bayden-1123625601.html
https://crimea.ria.ru/20220803/kak-sanktsii-protiv-rossii-vliyayut-na-razvitie-chekhii--vzglyad-iznutri-1124042994.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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российская федерация (россия, рф), сша, политика, в мире, владимир путин (политик), европейский союз, китай
В США признали, что Путин победит
Автор National Interest Маркс уверен, что президент Путин победит США их же способом
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. США потерпят стратегическое поражение независимо от результатов конфликта на Украине, президент России Владимир Путин выстроит партнерские отношение с рядом стран Евразийского континента и окажется в выигрыше. Об этом со ссылкой на статью Рамона Маркса для издания The National Interest сообщает РИА Новости.
"Независимо от того, как закончится украинский конфликт, США окажутся в стратегическом проигрыше. Россия будет строить более тесные отношения с Китаем и другими странами Евразийского континента, включая Индию, Иран, Саудовскую Аравию и страны Персидского залива", — говорится в статье американского журнала.
Автор полагает, что президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин в стремлении сдержать Вашингтон будут разыгрывать свои карты, точно так же, как президенты США Ричард Никсон и Генри Киссинджер в свое время разыграли китайскую карту, чтобы изолировать СССР во время холодной войны.
Маркс считает, что в ближайшие годы Пекин и Москва предпримут обоюдные усилия для расширения маршрутов транспортировки нефти и газа между двумя странами, что позволит России стать ключевым поставщиком топлива в Китай. Для Пекина это также важно и нужно, поскольку это позволит уменьшить зависимость от поставок с Ближнего Востока.
"Россия также значительно расширила свой энергетический бизнес с Индией. Увеличение продаж российского ископаемого топлива в эту страну нанесет ущерб усилиям США, Австралии и Японии по сближению с Дели", — добавил журналист.
Прочувствуют Штаты и эффект от антироссийских санкций, которые уже бумерангом ударили по Евросоюзу, вызвав инфляцию и серьезные перебои с поставками энергоносителей, добавил Маркс. В заключении статьи автор приходит к выводу, что США больше не являются единственной доминирующей державой в мире и им пора это признать.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы— привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.