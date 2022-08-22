https://crimea.ria.ru/20220822/v-ssha-priznali-chto-putin-pobedit-1124243497.html

В США признали, что Путин победит

В США признали, что Путин победит - РИА Новости Крым, 22.08.2022

В США признали, что Путин победит

США потерпят стратегическое поражение независимо от результатов конфликта на Украине, президент России Владимир Путин выстроит партнерские отношение с рядом... РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T10:54

2022-08-22T10:54

2022-08-22T10:54

российская федерация (россия, рф)

сша

политика

в мире

владимир путин (политик)

европейский союз

китай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. США потерпят стратегическое поражение независимо от результатов конфликта на Украине, президент России Владимир Путин выстроит партнерские отношение с рядом стран Евразийского континента и окажется в выигрыше. Об этом со ссылкой на статью Рамона Маркса для издания The National Interest сообщает РИА Новости.Автор полагает, что президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин в стремлении сдержать Вашингтон будут разыгрывать свои карты, точно так же, как президенты США Ричард Никсон и Генри Киссинджер в свое время разыграли китайскую карту, чтобы изолировать СССР во время холодной войны.Маркс считает, что в ближайшие годы Пекин и Москва предпримут обоюдные усилия для расширения маршрутов транспортировки нефти и газа между двумя странами, что позволит России стать ключевым поставщиком топлива в Китай. Для Пекина это также важно и нужно, поскольку это позволит уменьшить зависимость от поставок с Ближнего Востока.Прочувствуют Штаты и эффект от антироссийских санкций, которые уже бумерангом ударили по Евросоюзу, вызвав инфляцию и серьезные перебои с поставками энергоносителей, добавил Маркс. В заключении статьи автор приходит к выводу, что США больше не являются единственной доминирующей державой в мире и им пора это признать.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы— привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.

https://crimea.ria.ru/20220813/chto-khochet-bayden-ot-rossii--priznanie-iz-ssha-1124155061.html

https://crimea.ria.ru/20220622/antirossiyskie-sanktsii-udarili-po-ssha-priznal-bayden-1123625601.html

https://crimea.ria.ru/20220803/kak-sanktsii-protiv-rossii-vliyayut-na-razvitie-chekhii--vzglyad-iznutri-1124042994.html

российская федерация (россия, рф)

сша

китай

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), сша, политика, в мире, владимир путин (политик), европейский союз, китай