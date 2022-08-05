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США и Япония договорились "поддерживать мир" в Тайваньском проливе - РИА Новости Крым, 05.08.2022
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США и Япония договорились "поддерживать мир" в Тайваньском проливе
США и Япония договорились "поддерживать мир" в Тайваньском проливе - РИА Новости Крым, 05.08.2022
США и Япония договорились "поддерживать мир" в Тайваньском проливе
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси договорились о совместной работе по поддержанию мира и стабильности в... РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T10:09
2022-08-05T10:09
китай
ситуация на тайване
сша
япония
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси договорились о совместной работе по поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе и осудили учения Китая. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на японские СМИ."Я проинформировал спикера Пелоси, что тот факт, что китайские баллистические ракеты приземлились вблизи японских вод, включая исключительную экономическую зону, угрожает нашей национальной безопасности и что Япония решительно осудила такие действия", – сказал Кисида журналистам по итогам встречи.Он также отметил, что Япония намерена продолжать сотрудничество с Америкой для обеспечения стабильности в этом регионе и за его пределами, на которую сегодня серьезным образом влияет "поведение Китая"."Мы подтвердили продолжение тесного сотрудничества для поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе", – заявил он.Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Японию после визита в Южную Корею в четверг, 3 августа, где намеревалась поддержать денуклеаризацию Северной Кореи.Ранее, 4 августа, сообщалось, что МИД Японии обратился с призывом к властям Китая незамедлительно прекратить учения вокруг Тайваня. Известно, что баллистические ракеты, выпущенные КНР в рамках учений, попали в исключительную экономическую зону Японии, упав к юго-западу от острова Хатэрума. Он располагается недалеко от Тайваня и от контролируемых Токио островов Сэнкаку в Восточно-Китайском море, территориальную принадлежность которых оспаривает Пекин.О начале учений с боевыми стрельбами Китай объявил вечером 2 августа на фоне прибытия Нэнси Пелоси на Тайвань. Самолет со спикером палаты представителей США на борту приземлился в аэропорту Суншань, несмотря на неоднократные предупреждения властей КНР о недопустимости внешнего вмешательства.Американский политик назвала свой визит на Тайвань поддержкой на фоне "растущей агрессии со стороны Китая", отметив, что США не могут оставаться в стороне.МИД России назвал визит Пелоси на Тайвань "явной провокацией США".На фоне прибытия "летающего спикера Пелоси", как высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Китай объявил об учениях с боевыми стрельбами в Тайваньском проливе в этот же вечер, а также анонсировал начало масштабных учений вокруг острова с проведением испытаний ракеты с неядерной боевой частью.4 августа Народно-освободительная армия Китая начала масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Военные маневры проходят в шести регионах.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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китай, ситуация на тайване, сша, япония, в мире
США и Япония договорились "поддерживать мир" в Тайваньском проливе

США и Япония договорились "поддерживать мир" в Тайваньском проливе и осудили действия КНР

10:09 05.08.2022
 
© JAPAN POOL/JIJI PRESS/AFPСпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси с премьер-министром Японии Фумио Кисида
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси с премьер-министром Японии Фумио Кисида
© JAPAN POOL/JIJI PRESS/AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси договорились о совместной работе по поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе и осудили учения Китая. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на японские СМИ.
"Я проинформировал спикера Пелоси, что тот факт, что китайские баллистические ракеты приземлились вблизи японских вод, включая исключительную экономическую зону, угрожает нашей национальной безопасности и что Япония решительно осудила такие действия", – сказал Кисида журналистам по итогам встречи.
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Он также отметил, что Япония намерена продолжать сотрудничество с Америкой для обеспечения стабильности в этом регионе и за его пределами, на которую сегодня серьезным образом влияет "поведение Китая".
"Мы подтвердили продолжение тесного сотрудничества для поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе", – заявил он.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Японию после визита в Южную Корею в четверг, 3 августа, где намеревалась поддержать денуклеаризацию Северной Кореи.
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Ранее, 4 августа, сообщалось, что МИД Японии обратился с призывом к властям Китая незамедлительно прекратить учения вокруг Тайваня. Известно, что баллистические ракеты, выпущенные КНР в рамках учений, попали в исключительную экономическую зону Японии, упав к юго-западу от острова Хатэрума. Он располагается недалеко от Тайваня и от контролируемых Токио островов Сэнкаку в Восточно-Китайском море, территориальную принадлежность которых оспаривает Пекин.
О начале учений с боевыми стрельбами Китай объявил вечером 2 августа на фоне прибытия Нэнси Пелоси на Тайвань. Самолет со спикером палаты представителей США на борту приземлился в аэропорту Суншань, несмотря на неоднократные предупреждения властей КНР о недопустимости внешнего вмешательства.
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МИД России назвал визит Пелоси на Тайвань "явной провокацией США".
На фоне прибытия "летающего спикера Пелоси", как высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Китай объявил об учениях с боевыми стрельбами в Тайваньском проливе в этот же вечер, а также анонсировал начало масштабных учений вокруг острова с проведением испытаний ракеты с неядерной боевой частью.
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