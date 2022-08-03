https://crimea.ria.ru/20220803/ssha-ni-v-grosh-ne-stavyat-nikogo--zakharova-o-vizite-pelosi-na-tayvan-1124046030.html

"США ни в грош не ставят никого" — Захарова о визите Пелоси на Тайвань

"США ни в грош не ставят никого" — Захарова о визите Пелоси на Тайвань - РИА Новости Крым, 03.08.2022

"США ни в грош не ставят никого" — Захарова о визите Пелоси на Тайвань

Действия спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси демонстрирует то, что Вашингтон абсолютно не считается с мнением других стран. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T09:56

2022-08-03T09:56

2022-08-03T09:56

ситуация на тайвани

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сша

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Действия спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси демонстрирует то, что Вашингтон абсолютно не считается с мнением других стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputink.По ее словам, действия Америки направлены на получение "пресловутого пиара, сиюминутной выгоды и моментальной конъюнктуры ", и они готовы ради этого " жертвовать всем, в том числе и остатками собственного реноме"."Для чего сейчас потребовалась эта дикая акция? Этого требует политическая конъюнктура", — сказала дипломат.Вечером 2 августа Китай анонсировал старт военных учений с боевыми стрельбами и испытаниями ракеты "с неядерной боевой частью" вокруг Тайваня. Заявление было сделано на фоне визита на остров спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, самолет которой приземлился в аэропорту Суншань, несмотря на недвусмысленные предостережения китайских властей о недопустимости внешнего вмешательства в тайваньский вопрос в сложившейся ситуации.

https://crimea.ria.ru/20220802/ucheniya-kitaya-yavlyayutsya-predposylkami-k-nachalu-globalnoy-voyny--politolog-1124044587.html

ситуация на тайвани

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на тайвани, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), сша, политика