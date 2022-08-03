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"США ни в грош не ставят никого" — Захарова о визите Пелоси на Тайвань
"США ни в грош не ставят никого" — Захарова о визите Пелоси на Тайвань - РИА Новости Крым, 03.08.2022
"США ни в грош не ставят никого" — Захарова о визите Пелоси на Тайвань
Действия спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси демонстрирует то, что Вашингтон абсолютно не считается с мнением других стран. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T09:56
2022-08-03T09:56
2022-08-03T09:56
ситуация на тайвани
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сша
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Действия спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси демонстрирует то, что Вашингтон абсолютно не считается с мнением других стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputink.По ее словам, действия Америки направлены на получение "пресловутого пиара, сиюминутной выгоды и моментальной конъюнктуры ", и они готовы ради этого " жертвовать всем, в том числе и остатками собственного реноме"."Для чего сейчас потребовалась эта дикая акция? Этого требует политическая конъюнктура", — сказала дипломат.Вечером 2 августа Китай анонсировал старт военных учений с боевыми стрельбами и испытаниями ракеты "с неядерной боевой частью" вокруг Тайваня. Заявление было сделано на фоне визита на остров спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, самолет которой приземлился в аэропорту Суншань, несмотря на недвусмысленные предостережения китайских властей о недопустимости внешнего вмешательства в тайваньский вопрос в сложившейся ситуации.
https://crimea.ria.ru/20220802/ucheniya-kitaya-yavlyayutsya-predposylkami-k-nachalu-globalnoy-voyny--politolog-1124044587.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ситуация на тайвани, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), сша, политика
"США ни в грош не ставят никого" — Захарова о визите Пелоси на Тайвань
МИД РФ: "США ни в грош не ставят никого из своих партнеров"