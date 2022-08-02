https://crimea.ria.ru/20220802/smi-soobschili-o-prizemlenii-samoleta-s-pelosi-na-tayvan-1124041458.html
СМИ сообщили о приземлении самолета с Пелоси на Тайване
СМИ сообщили о приземлении самолета с Пелоси на Тайване - РИА Новости Крым, 02.08.2022
СМИ сообщили о приземлении самолета с Пелоси на Тайване
Самолет, в котором предположительно находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, приземлился на Тайвани. Об этом со ссылкой прямую трансляцию... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T17:48
2022-08-02T17:48
2022-08-02T17:55
ситуация на тайвани
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/02/1124041513_0:47:1024:623_1920x0_80_0_0_0bf801a4aa1ec47c5c17e222e622d4f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Самолет, в котором предположительно находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, приземлился на Тайвани. Об этом со ссылкой прямую трансляцию телеканала CTITV сообщает РИА Новости.Ситуация вокруг Тайваня в последние недели накалена из-за сообщений о возможном визите на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Ее действия ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита американской чиновницы на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.
ситуация на тайвани
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/02/1124041513_193:0:1024:623_1920x0_80_0_0_ba9eacceffdc8dc2a4a110b8cf5622e0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на тайвани
Материал дополняется
СМИ сообщили о приземлении самолета с Пелоси на Тайване
СМИ: самолет предположительно с Пелоси на борту приземлился на Тайване
17:48 02.08.2022 (обновлено: 17:55 02.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Самолет, в котором предположительно находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, приземлился на Тайвани. Об этом со ссылкой прямую трансляцию телеканала CTITV сообщает РИА Новости.
Ситуация вокруг Тайваня в последние недели накалена из-за сообщений о возможном визите на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Ее действия ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита американской чиновницы на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.