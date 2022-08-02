https://crimea.ria.ru/20220802/smi-soobschili-o-prizemlenii-samoleta-s-pelosi-na-tayvan-1124041458.html

СМИ сообщили о приземлении самолета с Пелоси на Тайване

СМИ сообщили о приземлении самолета с Пелоси на Тайване - РИА Новости Крым, 02.08.2022

СМИ сообщили о приземлении самолета с Пелоси на Тайване

Самолет, в котором предположительно находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, приземлился на Тайвани. Об этом со ссылкой прямую трансляцию... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T17:48

2022-08-02T17:48

2022-08-02T17:55

ситуация на тайвани

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Самолет, в котором предположительно находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, приземлился на Тайвани. Об этом со ссылкой прямую трансляцию телеканала CTITV сообщает РИА Новости.Ситуация вокруг Тайваня в последние недели накалена из-за сообщений о возможном визите на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Ее действия ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита американской чиновницы на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.

ситуация на тайвани

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на тайвани