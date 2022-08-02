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СМИ сообщили о приземлении самолета с Пелоси на Тайване - РИА Новости Крым, 02.08.2022
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СМИ сообщили о приземлении самолета с Пелоси на Тайване
СМИ сообщили о приземлении самолета с Пелоси на Тайване - РИА Новости Крым, 02.08.2022
СМИ сообщили о приземлении самолета с Пелоси на Тайване
Самолет, в котором предположительно находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, приземлился на Тайвани. Об этом со ссылкой прямую трансляцию... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T17:48
2022-08-02T17:55
ситуация на тайвани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Самолет, в котором предположительно находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, приземлился на Тайвани. Об этом со ссылкой прямую трансляцию телеканала CTITV сообщает РИА Новости.Ситуация вокруг Тайваня в последние недели накалена из-за сообщений о возможном визите на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Ее действия ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита американской чиновницы на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.
ситуация на тайвани
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Новости
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
ситуация на тайвани
Материал дополняется
СМИ сообщили о приземлении самолета с Пелоси на Тайване

СМИ: самолет предположительно с Пелоси на борту приземлился на Тайване

17:48 02.08.2022 (обновлено: 17:55 02.08.2022)
 
© AP Photo Chiang Ying-ying / AP PhotoСамолет США в аэропорту Тайбэй Суншань в Тайбэе, Тайвань
Самолет США в аэропорту Тайбэй Суншань в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo Chiang Ying-ying / AP Photo
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Самолет, в котором предположительно находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, приземлился на Тайвани. Об этом со ссылкой прямую трансляцию телеканала CTITV сообщает РИА Новости.
Ситуация вокруг Тайваня в последние недели накалена из-за сообщений о возможном визите на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Ее действия ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита американской чиновницы на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.
 
Ситуация на Тайвани
 
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17:48СМИ сообщили о приземлении самолета с Пелоси на Тайване
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