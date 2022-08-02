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Китай начинает военные учения вокруг Тайваня – СМИ - РИА Новости Крым, 02.08.2022
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Китай начинает военные учения вокруг Тайваня – СМИ
Китай начинает военные учения вокруг Тайваня – СМИ - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Китай начинает военные учения вокруг Тайваня – СМИ
Армия Китая начинает крупные военные учения вокруг Тайваня. Маневры стартуют вечером 2 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T18:54
2022-08-02T18:55
китай
ситуация на тайвани
в мире
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Армия Китая начинает крупные военные учения вокруг Тайваня. Маневры стартуют вечером 2 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Отмечается, что будет также проведено испытание ракеты с неядерной боевой частью."Народно-освободительная армия Китая проведет значительные военные учения и учебные мероприятия, в том числе учения с боевой стрельбой, в шести регионах, окружающих остров Тайвань", – сообщает издание Global Times.Новость о крупных учебно-боевых маневрах появилась на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. О приземлении самолета с Пелоси на борту сообщалось около шести вечера по московскому времени 2 августа. В аэропорту Суншань ее встретили представители местных властей.Свой визит на Тайвань американский политик назвала поддержкой страны на фоне "растущей агрессии со стороны Китая", отметив, что США в этом случае не могут оставаться в стороне.В МИД Китая призывали США соблюдать выполнение взятых на себя обязательств и перестать искажать принцип "одного Китая" и не "идти все дальше и дальше по опасному пути".26 июля официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что армия КНР примет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства в случае, если представитель США вознамерится посетить Тайвань.
https://crimea.ria.ru/20220802/smi-soobschili-o-prizemlenii-samoleta-s-pelosi-na-tayvan-1124041458.html
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китай, ситуация на тайвани, в мире
Китай начинает военные учения вокруг Тайваня – СМИ

СМИ: Китай анонсировал военные учения вокруг границ Тайваня с вечера 2 августа

18:54 02.08.2022 (обновлено: 18:55 02.08.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил Китая
Военнослужащие вооруженных сил Китая - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Армия Китая начинает крупные военные учения вокруг Тайваня. Маневры стартуют вечером 2 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"Восточная зона боевого командования армии КНР сообщила, что проведет боевую стрельбу на дальние дистанции в Тайваньском проливе", – пишут СМИ со ссылкой на заявление боевого командования армии КНР.

Отмечается, что будет также проведено испытание ракеты с неядерной боевой частью.
Самолет США в аэропорту Тайбэй Суншань в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
17:48
СМИ сообщили о приземлении самолета с Пелоси на Тайване
"Народно-освободительная армия Китая проведет значительные военные учения и учебные мероприятия, в том числе учения с боевой стрельбой, в шести регионах, окружающих остров Тайвань", – сообщает издание Global Times.
Новость о крупных учебно-боевых маневрах появилась на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. О приземлении самолета с Пелоси на борту сообщалось около шести вечера по московскому времени 2 августа. В аэропорту Суншань ее встретили представители местных властей.
Свой визит на Тайвань американский политик назвала поддержкой страны на фоне "растущей агрессии со стороны Китая", отметив, что США в этом случае не могут оставаться в стороне.
В МИД Китая призывали США соблюдать выполнение взятых на себя обязательств и перестать искажать принцип "одного Китая" и не "идти все дальше и дальше по опасному пути".
Солдаты тайваньских вооруженных сил
17:17
Эксперт оценил шансы Тайваня в войне с Китаем
26 июля официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что армия КНР примет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства в случае, если представитель США вознамерится посетить Тайвань.
 
КитайСитуация на ТайваниВ мире
 
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