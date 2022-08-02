https://crimea.ria.ru/20220802/kitay-nachinaet-voennye-ucheniya-vokrug-tayvanya--smi-1124042711.html

Китай начинает военные учения вокруг Тайваня – СМИ

Китай начинает военные учения вокруг Тайваня – СМИ - РИА Новости Крым, 02.08.2022

Китай начинает военные учения вокруг Тайваня – СМИ

Армия Китая начинает крупные военные учения вокруг Тайваня. Маневры стартуют вечером 2 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T18:54

2022-08-02T18:54

2022-08-02T18:55

китай

ситуация на тайвани

в мире

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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Армия Китая начинает крупные военные учения вокруг Тайваня. Маневры стартуют вечером 2 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Отмечается, что будет также проведено испытание ракеты с неядерной боевой частью."Народно-освободительная армия Китая проведет значительные военные учения и учебные мероприятия, в том числе учения с боевой стрельбой, в шести регионах, окружающих остров Тайвань", – сообщает издание Global Times.Новость о крупных учебно-боевых маневрах появилась на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. О приземлении самолета с Пелоси на борту сообщалось около шести вечера по московскому времени 2 августа. В аэропорту Суншань ее встретили представители местных властей.Свой визит на Тайвань американский политик назвала поддержкой страны на фоне "растущей агрессии со стороны Китая", отметив, что США в этом случае не могут оставаться в стороне.В МИД Китая призывали США соблюдать выполнение взятых на себя обязательств и перестать искажать принцип "одного Китая" и не "идти все дальше и дальше по опасному пути".26 июля официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что армия КНР примет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства в случае, если представитель США вознамерится посетить Тайвань.

https://crimea.ria.ru/20220802/smi-soobschili-o-prizemlenii-samoleta-s-pelosi-na-tayvan-1124041458.html

https://crimea.ria.ru/20220802/ekspert-otsenil-shansy-tayvanya-v-voyne-s-kitaem-1124040092.html

китай

ситуация на тайвани

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, ситуация на тайвани, в мире