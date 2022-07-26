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Китай пообещал решительный ответ в случае визита Пелоси на Тайвань - РИА Новости Крым, 26.07.2022
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Китай пообещал решительный ответ в случае визита Пелоси на Тайвань
Китай пообещал решительный ответ в случае визита Пелоси на Тайвань - РИА Новости Крым, 26.07.2022
Китай пообещал решительный ответ в случае визита Пелоси на Тайвань
Армия Китая примет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом... РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T14:26
2022-07-26T14:26
китай
сша
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Армия Китая примет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом предупредил официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй, пишет РИА НовостиТакая реакция объясняется тем, что визитом Пелоси США нарушит принцип "одного Китая", обозначенный в совместных коммюнике, так как она является третьим по значимости человеком в американском правительстве."Он (визит) сильно навредит отношениям Китая и США в военной сфере и приведет к обострению ситуации в Тайваньском проливе", — пояснил Тань Кэфэй.Ранее президент США Джо Байден, сославшись на позицию Пентагона, заявил, что планируемая поездка Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей, а официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер палаты представителей посетит Тайвань.Напряженность вокруг Тайваня обострилась в том числе из-за участившихся "залетов" китайских самолетов в его зону ПВО. В ходе недавнего визита в Японию Байден пообещал защищать Тайвань в случае нападения. Позже в Белом доме заявили, что политика "стратегической неопределенности" Вашингтона в вопросе этого потенциально возможного конфликта остается неизменной.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов считает что Китай должен реагировать на угрозы США в лице Тайваня из-за усталости своего населения от нападений со стороны, но Запад не понимает, чем может обернуться такая провокация.
https://crimea.ria.ru/20220415/ssha-peresekli-krasnuyu-chertu-chto-proizoshlo-na-tayvane-1122962728.html
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китай, сша, политика, в мире
Китай пообещал решительный ответ в случае визита Пелоси на Тайвань

Армия Китая пригрозила США "решительным ответом" на визит Пелоси на Тайвань

14:26 26.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил Китая
Военнослужащие вооруженных сил Китая - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Армия Китая примет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом предупредил официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй, пишет РИА Новости
"Китай требует, чтобы США реальными действиями выполняли свое обещание не поддерживать "независимость Тайваня", а также, чтобы они не организовывали поездку Пелоси на Тайвань. Но, если все же американская сторона продолжит действовать по-своему, армия Китая не будет наблюдать за этим, сидя сложа руки, и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань, решительно встанет на защиту государственного суверенитета и территориальной целостности", — цитирует министра обороны КНР агентство.
Такая реакция объясняется тем, что визитом Пелоси США нарушит принцип "одного Китая", обозначенный в совместных коммюнике, так как она является третьим по значимости человеком в американском правительстве.
"Он (визит) сильно навредит отношениям Китая и США в военной сфере и приведет к обострению ситуации в Тайваньском проливе", — пояснил Тань Кэфэй.
Ранее президент США Джо Байден, сославшись на позицию Пентагона, заявил, что планируемая поездка Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей, а официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер палаты представителей посетит Тайвань.
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Напряженность вокруг Тайваня обострилась в том числе из-за участившихся "залетов" китайских самолетов в его зону ПВО. В ходе недавнего визита в Японию Байден пообещал защищать Тайвань в случае нападения. Позже в Белом доме заявили, что политика "стратегической неопределенности" Вашингтона в вопросе этого потенциально возможного конфликта остается неизменной.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов считает что Китай должен реагировать на угрозы США в лице Тайваня из-за усталости своего населения от нападений со стороны, но Запад не понимает, чем может обернуться такая провокация.
 
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