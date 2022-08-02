https://crimea.ria.ru/20220802/mid-rossii-nazval-vizit-pelosi-na-tayvan-yavnoy-provokatsiey-ssha-1124043998.html

МИД России назвал визит Пелоси на Тайвань "явной провокацией США"

МИД России назвал визит Пелоси на Тайвань "явной провокацией США" - РИА Новости Крым, 02.08.2022

МИД России назвал визит Пелоси на Тайвань "явной провокацией США"

МИД России рассматривает визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань как явную провокацию в духе агрессивной линии США на... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T20:44

2022-08-02T20:44

2022-08-02T20:45

министерство иностранных дел рф (мид рф)

ситуация на тайвани

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. МИД России рассматривает визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР.В ведомстве подчеркнули, что отношения между сторонами Тайваньского пролива – это внутреннее дело Китая и страна вправе предпринимать меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.В ведомстве также призвали Вашингтон "воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, и признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии".Спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань во вторник вечером спецбортом правительства США. Она заявила, что ее визит является "свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии".В МИД КНР выразили решительный протест из-за визита спикера США на Тайвань и призвали Вашингтон перестать вмешиваться во внутренние дела страны и разыгрывать тайваньскую карту.Позже армия Китая анонсировала начало крупных военных учений вокруг острова с испытанием ракеты с неядерной боевой частью.

https://crimea.ria.ru/20220802/ekspert-otsenil-shansy-tayvanya-v-voyne-s-kitaem-1124040092.html

https://crimea.ria.ru/20220802/vozmozhnyy-vizit-pelosi-na-tayvan-yavlyaetsya-novoy-provokatsiey-ssha--mid-1124036725.html

https://crimea.ria.ru/20220802/kitay-nachinaet-voennye-ucheniya-vokrug-tayvanya--smi-1124042711.html

ситуация на тайвани

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министерство иностранных дел рф (мид рф), ситуация на тайвани