https://crimea.ria.ru/20220804/kitay-nachal-ucheniya-s-boevymi-strelbami-vozle-tayvanya-1124058099.html
Китай начал учения с боевыми стрельбами возле Тайваня
Китай начал учения с боевыми стрельбами возле Тайваня - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Китай начал учения с боевыми стрельбами возле Тайваня
Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным учениям вокруг Тайваня. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T09:00
2022-08-04T09:00
2022-08-04T09:00
китай
ситуация на тайване
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным учениям вокруг Тайваня. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая сообщает РИА Новости.Военные маневры начались в четверг в шести районах акватории вокруг острова. Ожидается, что учения продлятся до полудня воскресенья. На этот период действует ограничение для морских судов и самолетов на заход в акваторию и воздушное пространство, это касается районов, где проводятся активные учебные тренировки.Маневры вокруг Тайваня стали ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Это был первый приезд спикера палаты представителей Конгресса США на Тайвань с 1997 года. Визит Пелоси стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Китай объявил о проведении военных учений с 4 по 7 августа, а также ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня ряда видов продукции.По мнению главы Минвостокразвития России Алексея Чекункова, турне Пелоси на Тайвань поставит жирную точку на полувековой гармонии межгосударственных экономических отношений США и Китая – теперь торговля и инвестиции "будут сжиматься".
https://crimea.ria.ru/20220803/pochemu-kitay-nakhoditsya-v-bezvykhodnoy-situatsii---ekspert-1124048150.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, ситуация на тайване, политика
Китай начал учения с боевыми стрельбами возле Тайваня
Военные Китая начали масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным учениям вокруг Тайваня. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая сообщает РИА Новости.
Военные маневры начались в четверг в шести районах акватории вокруг острова. Ожидается, что учения продлятся до полудня воскресенья. На этот период действует ограничение для морских судов и самолетов на заход в акваторию и воздушное пространство, это касается районов, где проводятся активные учебные тренировки.
Маневры вокруг Тайваня стали ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Это был первый приезд спикера палаты представителей Конгресса США на Тайвань с 1997 года. Визит Пелоси стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Китай объявил о проведении военных учений с 4 по 7 августа, а также ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня ряда видов продукции.
По мнению главы Минвостокразвития России Алексея Чекункова, турне Пелоси на Тайвань поставит жирную точку на полувековой гармонии межгосударственных экономических отношений США и Китая
– теперь торговля и инвестиции "будут сжиматься".