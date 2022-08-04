https://crimea.ria.ru/20220804/kitay-nachal-ucheniya-s-boevymi-strelbami-vozle-tayvanya-1124058099.html

Китай начал учения с боевыми стрельбами возле Тайваня

Китай начал учения с боевыми стрельбами возле Тайваня - РИА Новости Крым, 04.08.2022

Китай начал учения с боевыми стрельбами возле Тайваня

Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным учениям вокруг Тайваня. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T09:00

2022-08-04T09:00

2022-08-04T09:00

китай

ситуация на тайване

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным учениям вокруг Тайваня. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая сообщает РИА Новости.Военные маневры начались в четверг в шести районах акватории вокруг острова. Ожидается, что учения продлятся до полудня воскресенья. На этот период действует ограничение для морских судов и самолетов на заход в акваторию и воздушное пространство, это касается районов, где проводятся активные учебные тренировки.Маневры вокруг Тайваня стали ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Это был первый приезд спикера палаты представителей Конгресса США на Тайвань с 1997 года. Визит Пелоси стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Китай объявил о проведении военных учений с 4 по 7 августа, а также ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня ряда видов продукции.По мнению главы Минвостокразвития России Алексея Чекункова, турне Пелоси на Тайвань поставит жирную точку на полувековой гармонии межгосударственных экономических отношений США и Китая – теперь торговля и инвестиции "будут сжиматься".

https://crimea.ria.ru/20220803/pochemu-kitay-nakhoditsya-v-bezvykhodnoy-situatsii---ekspert-1124048150.html

китай

ситуация на тайване

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, ситуация на тайване, политика