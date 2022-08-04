https://crimea.ria.ru/20220804/garmonii-rynka-ssha-i-kitaya-s-vizitom-pelosi-prishel-konets--mnenie-1124056350.html

Гармонии рынка США и Китая с визитом Пелоси пришел конец – мнение

Гармонии рынка США и Китая с визитом Пелоси пришел конец – мнение - РИА Новости Крым, 04.08.2022

Гармонии рынка США и Китая с визитом Пелоси пришел конец – мнение

Визит Пелоси на Тайвань поставит жирную точку на полувековой гармонии межгосударственных экономических отношений США и Китая – теперь торговля и инвестиции... РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T08:45

2022-08-04T08:45

2022-08-04T08:45

ситуация на тайване

китай

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Визит Пелоси на Тайвань поставит жирную точку на полувековой гармонии межгосударственных экономических отношений США и Китая – теперь торговля и инвестиции "будут сжиматься". Такое мнение высказал глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.По словам Чекунова, Китай – "территория символов", которые меняют жизнь страны. Как пример он привел из истории КНР два из них: "заплыв Мао в Янцзы" в 1966-м (основатель и первый правитель КНР Мао Цзэдун переплыл великую китайскую реку в Ухане чуть больше, чем за час – ред.), давший старт культурной революции, и "южное турне Дэн Сяопина" в 1992-м, спровоцировавшее рыночные реформы.Визит Пелоси – точно такое же событие-символ, считает Чекунков.Он отметил, что полувековой период американо-китайской гармонии озолотил Китай, который за это время продал в Америку товаров больше чем на 8 трлн долларов, а импортировал – на 2 трлн. Прибыль 6 трлн долларов осталась в КНР – деньги инвестировали в дороги, электростанции, фабрики и аэропорты.Теперь привычная парадигма рушится: "время для новых комбинаций", отметил Чекунов."Дальше эта магистраль углубляться не будет. Взаимная торговля и инвестиции КНР и США будут сжиматься", – заключил он.Накануне, 2 августа, в аэропорту Суншань приземлился американский борт, которым на Тайвань прибыла спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, несмотря на все предостережения Пекина о недопустимости внешнего вмешательства в нынешней ситуации обострившегося тайваньского вопроса.По словам самой Пелоси, ее визит не противоречит политике США в отношении Тайваня и является "свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии".В МИД России назвали событие "явной провокацией Америки". На фоне произошедшего в тот же вечер Китай объявил о старте военных учений с боевыми стрельбами в шести регионах вокруг острова Тайвань.В кругах политологов зазвучали мнения о том, что такие учения не что иное, как предпосылки к началу глобальной войны, в которой шансы Тайваня в войне с Китаем не малы.

https://crimea.ria.ru/20220802/ucheniya-kitaya-yavlyayutsya-predposylkami-k-nachalu-globalnoy-voyny--politolog-1124044587.html

ситуация на тайване

китай

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на тайване, китай, политика