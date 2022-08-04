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Гармонии рынка США и Китая с визитом Пелоси пришел конец – мнение - РИА Новости Крым, 04.08.2022
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Гармонии рынка США и Китая с визитом Пелоси пришел конец – мнение
Гармонии рынка США и Китая с визитом Пелоси пришел конец – мнение - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Гармонии рынка США и Китая с визитом Пелоси пришел конец – мнение
Визит Пелоси на Тайвань поставит жирную точку на полувековой гармонии межгосударственных экономических отношений США и Китая – теперь торговля и инвестиции... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T08:45
2022-08-04T08:45
ситуация на тайване
китай
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Визит Пелоси на Тайвань поставит жирную точку на полувековой гармонии межгосударственных экономических отношений США и Китая – теперь торговля и инвестиции "будут сжиматься". Такое мнение высказал глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.По словам Чекунова, Китай – "территория символов", которые меняют жизнь страны. Как пример он привел из истории КНР два из них: "заплыв Мао в Янцзы" в 1966-м (основатель и первый правитель КНР Мао Цзэдун переплыл великую китайскую реку в Ухане чуть больше, чем за час – ред.), давший старт культурной революции, и "южное турне Дэн Сяопина" в 1992-м, спровоцировавшее рыночные реформы.Визит Пелоси – точно такое же событие-символ, считает Чекунков.Он отметил, что полувековой период американо-китайской гармонии озолотил Китай, который за это время продал в Америку товаров больше чем на 8 трлн долларов, а импортировал – на 2 трлн. Прибыль 6 трлн долларов осталась в КНР – деньги инвестировали в дороги, электростанции, фабрики и аэропорты.Теперь привычная парадигма рушится: "время для новых комбинаций", отметил Чекунов."Дальше эта магистраль углубляться не будет. Взаимная торговля и инвестиции КНР и США будут сжиматься", – заключил он.Накануне, 2 августа, в аэропорту Суншань приземлился американский борт, которым на Тайвань прибыла спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, несмотря на все предостережения Пекина о недопустимости внешнего вмешательства в нынешней ситуации обострившегося тайваньского вопроса.По словам самой Пелоси, ее визит не противоречит политике США в отношении Тайваня и является "свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии".В МИД России назвали событие "явной провокацией Америки". На фоне произошедшего в тот же вечер Китай объявил о старте военных учений с боевыми стрельбами в шести регионах вокруг острова Тайвань.В кругах политологов зазвучали мнения о том, что такие учения не что иное, как предпосылки к началу глобальной войны, в которой шансы Тайваня в войне с Китаем не малы.
https://crimea.ria.ru/20220802/ucheniya-kitaya-yavlyayutsya-predposylkami-k-nachalu-globalnoy-voyny--politolog-1124044587.html
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ситуация на тайване, китай, политика
Гармонии рынка США и Китая с визитом Пелоси пришел конец – мнение

Минвостокразвития: визит Пелоси на Тайвань поставил точку на гармонии рынка США и Китая

08:45 04.08.2022
 
© Taiwan Ministry of Foreign Affairs via APСпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси (в центре) позирует для фотографий после прибытия в Тайбэй, Тайвань
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси (в центре) позирует для фотографий после прибытия в Тайбэй, Тайвань
© Taiwan Ministry of Foreign Affairs via AP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Визит Пелоси на Тайвань поставит жирную точку на полувековой гармонии межгосударственных экономических отношений США и Китая – теперь торговля и инвестиции "будут сжиматься". Такое мнение высказал глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.
По словам Чекунова, Китай – "территория символов", которые меняют жизнь страны. Как пример он привел из истории КНР два из них: "заплыв Мао в Янцзы" в 1966-м (основатель и первый правитель КНР Мао Цзэдун переплыл великую китайскую реку в Ухане чуть больше, чем за час – ред.), давший старт культурной революции, и "южное турне Дэн Сяопина" в 1992-м, спровоцировавшее рыночные реформы.
Визит Пелоси – точно такое же событие-символ, считает Чекунков.
"Китай запомнит его как жирную точку в историческом отрезке от визита Никсона в 1972, когда штаты оттянули миллиард китайцев в сторону западных рынков", – написал политик в своем Telegram-канале.
Он отметил, что полувековой период американо-китайской гармонии озолотил Китай, который за это время продал в Америку товаров больше чем на 8 трлн долларов, а импортировал – на 2 трлн. Прибыль 6 трлн долларов осталась в КНР – деньги инвестировали в дороги, электростанции, фабрики и аэропорты.
Теперь привычная парадигма рушится: "время для новых комбинаций", отметил Чекунов.
"Дальше эта магистраль углубляться не будет. Взаимная торговля и инвестиции КНР и США будут сжиматься", – заключил он.
Накануне, 2 августа, в аэропорту Суншань приземлился американский борт, которым на Тайвань прибыла спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, несмотря на все предостережения Пекина о недопустимости внешнего вмешательства в нынешней ситуации обострившегося тайваньского вопроса.
По словам самой Пелоси, ее визит не противоречит политике США в отношении Тайваня и является "свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии".
В МИД России назвали событие "явной провокацией Америки".
На фоне произошедшего в тот же вечер Китай объявил о старте военных учений с боевыми стрельбами в шести регионах вокруг острова Тайвань.
В кругах политологов зазвучали мнения о том, что такие учения не что иное, как предпосылки к началу глобальной войны, в которой шансы Тайваня в войне с Китаем не малы.
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