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Учения Китая являются предпосылками к началу глобальной войны – политолог - РИА Новости Крым, 02.08.2022
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Учения Китая являются предпосылками к началу глобальной войны – политолог
Учения Китая являются предпосылками к началу глобальной войны – политолог - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Учения Китая являются предпосылками к началу глобальной войны – политолог
Объявленные Китаем 2 августа военные учения вокруг Тайваня являются предпосылками к началу неизбежной глобальной войны, которая начнется и завершится в... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T22:25
2022-08-02T22:26
ситуация на тайвани
китай
сша
в мире
политика
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Объявленные Китаем 2 августа военные учения вокруг Тайваня являются предпосылками к началу неизбежной глобальной войны, которая начнется и завершится в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Такое мнение РИА Новости Крым высказал доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин.Вечером 2 августа Китай анонсировал старт военных учений с боевыми стрельбами и испытаниями ракеты "с неядерной боевой частью" вокруг Тайваня. Заявление было сделано на фоне визита на остров спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, самолет которой приземлился в аэропорту Суншань, несмотря на недвусмысленные предостережения китайских властей о недопустимости внешнего вмешательства в тайваньский вопрос в сложившейся ситуации. По мнению Ирхина, на обострение в Азиатско-Тихоокеанском регионе Америка идет в очередной попытке вынести внутренний кризис за пределы США и поддержать свою экономику, как это делают сегодня все элиты крупных держав после двухлетки глобальной экономической рецессии."Начиная с Вестфальского мира в 1648 году каждая последующая система международных отношений строилась после больших войн, которым всегда предшествовала рецессия. Сегодня каждая из элит пытается перенести социально-экономический и, следовательно, политический кризис за пределы своих государств. Америка не исключение", – сказал Ирхин.Как и все глобальные войны, нынешняя также начинается с периферии, на этот раз это Черноморский регион, где сейчас идет специальная военная операция РФ на Украине –территории столкновения Запада и России, считает политолог. Сегодня становится все более вероятным, что основные масштабные военные действия начнутся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, там же они и закончатся после того, как определится победитель и начнется новая эпоха миропорядка, добавил политолог.Он добавил, что Америка в противостоянии с Китаем сегодня выглядит победителем: самолет Пелоси остался цел и приземлился в аэропорту Тайваня. Но такое впечатление обманчиво.
https://crimea.ria.ru/20220802/mid-rossii-nazval-vizit-pelosi-na-tayvan-yavnoy-provokatsiey-ssha-1124043998.html
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Анна Петрова
Анна Петрова
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
ситуация на тайвани, китай, сша, в мире, политика, авторы
Учения Китая являются предпосылками к началу глобальной войны – политолог

Политолог рассказал о предпосылках к неизбежной глобальной войне и где она начнется

22:25 02.08.2022 (обновлено: 22:26 02.08.2022)
 
© AP Photo AP Photo/Mark SchiefelbeinСолдаты Народно-освободительной армии Китая
Солдаты Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo AP Photo/Mark Schiefelbein
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Объявленные Китаем 2 августа военные учения вокруг Тайваня являются предпосылками к началу неизбежной глобальной войны, которая начнется и завершится в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Такое мнение РИА Новости Крым высказал доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин.
Вечером 2 августа Китай анонсировал старт военных учений с боевыми стрельбами и испытаниями ракеты "с неядерной боевой частью" вокруг Тайваня. Заявление было сделано на фоне визита на остров спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, самолет которой приземлился в аэропорту Суншань, несмотря на недвусмысленные предостережения китайских властей о недопустимости внешнего вмешательства в тайваньский вопрос в сложившейся ситуации.
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По мнению Ирхина, на обострение в Азиатско-Тихоокеанском регионе Америка идет в очередной попытке вынести внутренний кризис за пределы США и поддержать свою экономику, как это делают сегодня все элиты крупных держав после двухлетки глобальной экономической рецессии.
"Начиная с Вестфальского мира в 1648 году каждая последующая система международных отношений строилась после больших войн, которым всегда предшествовала рецессия. Сегодня каждая из элит пытается перенести социально-экономический и, следовательно, политический кризис за пределы своих государств. Америка не исключение", – сказал Ирхин.
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Как и все глобальные войны, нынешняя также начинается с периферии, на этот раз это Черноморский регион, где сейчас идет специальная военная операция РФ на Украине –территории столкновения Запада и России, считает политолог.
"Своими действиями втягивая РФ в войну на Украине США и Великобритания предполагали, что некоторое время спустя они нанесут ей военное поражение, Россия надломется, начнется внутреннеполитический кризис, и тогда ее используют против Китая как "пехоту" – так же, как использовали Украину против РФ. Но этого не произошло, а любая система сдерживания Китая без России малоэффективна".
Сегодня становится все более вероятным, что основные масштабные военные действия начнутся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, там же они и закончатся после того, как определится победитель и начнется новая эпоха миропорядка, добавил политолог.
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"Китаю создают все условия для того, чтобы он совершил "прыжок дракона" на остров Тайвань. Война между Тайванем и Китаем незамедлительно интегрирует в конфликт США, региональных союзников Америки и их союзников: Японию, Австралию, Великобританию, Южная Корею. Это предпосылки к началу глобальной войны, которая, к сожалению, неизбежна", – сказал Ирхин.
Он добавил, что Америка в противостоянии с Китаем сегодня выглядит победителем: самолет Пелоси остался цел и приземлился в аэропорту Тайваня. Но такое впечатление обманчиво.
"Китай не может выйти побежденным из этого кризиса, так как понимает, что без решения тайваньского вопроса не является полноценной глобальной державой. Геополитическая игра остается за Китаем, и он переиграет. Как – вопрос".
Военнослужащие вооруженных сил Китая - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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