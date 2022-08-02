https://crimea.ria.ru/20220802/ucheniya-kitaya-yavlyayutsya-predposylkami-k-nachalu-globalnoy-voyny--politolog-1124044587.html

Учения Китая являются предпосылками к началу глобальной войны – политолог

Учения Китая являются предпосылками к началу глобальной войны – политолог - РИА Новости Крым, 02.08.2022

Учения Китая являются предпосылками к началу глобальной войны – политолог

Объявленные Китаем 2 августа военные учения вокруг Тайваня являются предпосылками к началу неизбежной глобальной войны, которая начнется и завершится в... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T22:25

2022-08-02T22:25

2022-08-02T22:26

ситуация на тайвани

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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Объявленные Китаем 2 августа военные учения вокруг Тайваня являются предпосылками к началу неизбежной глобальной войны, которая начнется и завершится в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Такое мнение РИА Новости Крым высказал доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин.Вечером 2 августа Китай анонсировал старт военных учений с боевыми стрельбами и испытаниями ракеты "с неядерной боевой частью" вокруг Тайваня. Заявление было сделано на фоне визита на остров спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, самолет которой приземлился в аэропорту Суншань, несмотря на недвусмысленные предостережения китайских властей о недопустимости внешнего вмешательства в тайваньский вопрос в сложившейся ситуации. По мнению Ирхина, на обострение в Азиатско-Тихоокеанском регионе Америка идет в очередной попытке вынести внутренний кризис за пределы США и поддержать свою экономику, как это делают сегодня все элиты крупных держав после двухлетки глобальной экономической рецессии."Начиная с Вестфальского мира в 1648 году каждая последующая система международных отношений строилась после больших войн, которым всегда предшествовала рецессия. Сегодня каждая из элит пытается перенести социально-экономический и, следовательно, политический кризис за пределы своих государств. Америка не исключение", – сказал Ирхин.Как и все глобальные войны, нынешняя также начинается с периферии, на этот раз это Черноморский регион, где сейчас идет специальная военная операция РФ на Украине –территории столкновения Запада и России, считает политолог. Сегодня становится все более вероятным, что основные масштабные военные действия начнутся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, там же они и закончатся после того, как определится победитель и начнется новая эпоха миропорядка, добавил политолог.Он добавил, что Америка в противостоянии с Китаем сегодня выглядит победителем: самолет Пелоси остался цел и приземлился в аэропорту Тайваня. Но такое впечатление обманчиво.

https://crimea.ria.ru/20220802/mid-rossii-nazval-vizit-pelosi-na-tayvan-yavnoy-provokatsiey-ssha-1124043998.html

https://crimea.ria.ru/20220802/ekspert-otsenil-shansy-tayvanya-v-voyne-s-kitaem-1124040092.html

https://crimea.ria.ru/20220801/pochemu-ssha-ne-budut-voevat-za-tayvan-1124026723.html

https://crimea.ria.ru/20220802/kitay-nachinaet-voennye-ucheniya-vokrug-tayvanya--smi-1124042711.html

ситуация на тайвани

китай

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Анна Петрова

Анна Петрова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

ситуация на тайвани, китай, сша, в мире, политика, авторы