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Эксперт оценил шансы Тайваня в войне с Китаем - РИА Новости Крым, 02.08.2022
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Эксперт оценил шансы Тайваня в войне с Китаем
Эксперт оценил шансы Тайваня в войне с Китаем - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Эксперт оценил шансы Тайваня в войне с Китаем
Военное столкновение Китая с Тайванем рано или поздно произойдет, Тайвань способен эффективно обороняться даже без существенной военной помощи со стороны США... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T17:17
2022-08-02T17:17
ситуация на тайвани
китай
сша
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Военное столкновение Китая с Тайванем рано или поздно произойдет, Тайвань способен эффективно обороняться даже без существенной военной помощи со стороны США. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий."Вероятность войны очень высока... Сейчас или не сейчас, но мы движемся к открытому противостоянию Тайваня с Китаем. Какие-то десантные операции Китаю будет проводить очень сложно. США, может быть, и не будут оказывать Тайваню прямую военную поддержку, но однозначно будут снабжать Тайбэй разведданными, как они делают это на Украине. Вооружение у Тайваня есть, довольно хорошее, и оборонять остров они смогут. Война сопряжена с очень серьезными потерями для Китая", – считает эксперт.По мнению Бедрицкого, главные союзники США в Юго-Восточной Азии – Япония и Южная Корея – также вряд ли будут оказывать Тайваню военную помощь в случае конфликта, но могут ввести экономические санкции против Китая. Это сыграет на руку американцам, полагает аналитик.Ситуация вокруг Тайваня в последние недели накалена из-за сообщений о возможном визите на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Ее действия ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита американской чиновницы на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.Визит американской делегации во главе с Пелоси в Тайвань запланирован на 2 августа. По данным СМИ, самолет, на котором может находиться спикер палаты представителей США, направляется в Тайбэй.
https://crimea.ria.ru/20220802/vozmozhnyy-vizit-pelosi-na-tayvan-yavlyaetsya-novoy-provokatsiey-ssha--mid-1124036725.html
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ситуация на тайвани
китай
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Алексей Гончаров
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
ситуация на тайвани, китай, сша, в мире, авторы
Эксперт оценил шансы Тайваня в войне с Китаем

Политолог Бедрицкий: Китай понесет значительные потери в случае войны с Тайванем

17:17 02.08.2022
 
© AP / PHOTO PROVIDED BY THE TAIWAN MINISTRY OF NATIONAL DEFENSEСолдаты тайваньских вооруженных сил
Солдаты тайваньских вооруженных сил
© AP / PHOTO PROVIDED BY THE TAIWAN MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE
Читать в
Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Военное столкновение Китая с Тайванем рано или поздно произойдет, Тайвань способен эффективно обороняться даже без существенной военной помощи со стороны США. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий.
"Вероятность войны очень высока... Сейчас или не сейчас, но мы движемся к открытому противостоянию Тайваня с Китаем. Какие-то десантные операции Китаю будет проводить очень сложно. США, может быть, и не будут оказывать Тайваню прямую военную поддержку, но однозначно будут снабжать Тайбэй разведданными, как они делают это на Украине. Вооружение у Тайваня есть, довольно хорошее, и оборонять остров они смогут. Война сопряжена с очень серьезными потерями для Китая", – считает эксперт.
Страны мира. Китай - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
14:38
Возможный визит Пелоси на Тайвань является новой провокацией США – МИД
По мнению Бедрицкого, главные союзники США в Юго-Восточной Азии – Япония и Южная Корея – также вряд ли будут оказывать Тайваню военную помощь в случае конфликта, но могут ввести экономические санкции против Китая. Это сыграет на руку американцам, полагает аналитик.
"В случае войны будет развиваться та же модель, что и в отношении России – изоляция. Украинский кризис тоже привел к определенным экономическим издержкам во всех без исключения странах. Сейчас можно совершенно четко сказать, что Европа уже проиграла. Примерно то же самое будет в Юго-Восточной Азии. Если Япония и Южная Корея присоединятся к экономическому давлению на Китай, они точно так же проиграют. То есть США еще и зачищают эту площадку от вроде бы союзников, но на самом деле еще и экономических конкурентов", – пояснил политолог.
Военнослужащий США - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 19:31Радио "Спутник в Крыму"
Почему США не будут воевать за Тайвань - эксперт
Ситуация вокруг Тайваня в последние недели накалена из-за сообщений о возможном визите на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Ее действия ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита американской чиновницы на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.
Визит американской делегации во главе с Пелоси в Тайвань запланирован на 2 августа. По данным СМИ, самолет, на котором может находиться спикер палаты представителей США, направляется в Тайбэй.
 
Ситуация на ТайваниКитайСШАВ миреАвторы
 
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