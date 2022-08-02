https://crimea.ria.ru/20220802/ekspert-otsenil-shansy-tayvanya-v-voyne-s-kitaem-1124040092.html

Эксперт оценил шансы Тайваня в войне с Китаем

Эксперт оценил шансы Тайваня в войне с Китаем - РИА Новости Крым, 02.08.2022

Эксперт оценил шансы Тайваня в войне с Китаем

Военное столкновение Китая с Тайванем рано или поздно произойдет, Тайвань способен эффективно обороняться даже без существенной военной помощи со стороны США... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T17:17

2022-08-02T17:17

2022-08-02T17:17

ситуация на тайвани

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сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Военное столкновение Китая с Тайванем рано или поздно произойдет, Тайвань способен эффективно обороняться даже без существенной военной помощи со стороны США. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий."Вероятность войны очень высока... Сейчас или не сейчас, но мы движемся к открытому противостоянию Тайваня с Китаем. Какие-то десантные операции Китаю будет проводить очень сложно. США, может быть, и не будут оказывать Тайваню прямую военную поддержку, но однозначно будут снабжать Тайбэй разведданными, как они делают это на Украине. Вооружение у Тайваня есть, довольно хорошее, и оборонять остров они смогут. Война сопряжена с очень серьезными потерями для Китая", – считает эксперт.По мнению Бедрицкого, главные союзники США в Юго-Восточной Азии – Япония и Южная Корея – также вряд ли будут оказывать Тайваню военную помощь в случае конфликта, но могут ввести экономические санкции против Китая. Это сыграет на руку американцам, полагает аналитик.Ситуация вокруг Тайваня в последние недели накалена из-за сообщений о возможном визите на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Ее действия ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита американской чиновницы на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.Визит американской делегации во главе с Пелоси в Тайвань запланирован на 2 августа. По данным СМИ, самолет, на котором может находиться спикер палаты представителей США, направляется в Тайбэй.

https://crimea.ria.ru/20220802/vozmozhnyy-vizit-pelosi-na-tayvan-yavlyaetsya-novoy-provokatsiey-ssha--mid-1124036725.html

https://crimea.ria.ru/20220801/pochemu-ssha-ne-budut-voevat-za-tayvan-1124026723.html

ситуация на тайвани

китай

сша

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

ситуация на тайвани, китай, сша, в мире, авторы