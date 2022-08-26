https://crimea.ria.ru/20220826/glavnye-sobytiya-i-kommentarii-dnya-26-avgusta-1124310620.html

Главные события и комментарии дня: 26 августа

Главные события и комментарии дня: 26 августа - РИА Новости Крым, 26.08.2022

Главные события и комментарии дня: 26 августа

Олаф Шольц отказался поставлять оружие Украине. Власти Гааги просят ЕС временно отказаться от санкций против России. Грядущая зима станет самой сложной в... РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T22:02

2022-08-26T22:02

2022-08-26T18:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Олаф Шольц отказался поставлять оружие Украине. Власти Гааги просят ЕС временно отказаться от санкций против России. Грядущая зима станет самой сложной в истории Украины. Россияне смогут получать пенсии в иностранных банках. МАГАТЭ получило гарантии безопасности для отправки миссии на Запорожскую ЗАЭС, которую отключили от энергосети Украины. В Бердянске прогремел взрыв, есть погибшие. СБУ предъявила обвинение Рамзану Кадырову. Школьные линейки в Крыму пройдут по плану.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Грядущая зима станет самой сложной в истории УкраиныУкраинский президент Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима станет самой сложной в истории страны из-за стоимости газа. По его словам, цена на голубое топливо в Европе уже превысила 3500 долларов за тысячу кубометров, и сейчас Киев пытается сделать все, чтобы подготовить страну к холодам.Шольц отказался поставлять оружие УкраинеФРГ не будет поставлять Украине оружие для ударов по территории России из-за риска эскалации конфликта, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, в этом вопросе Берлин придерживается позиции своих союзников, в том числе США.Власти Гааги призовут временно отказаться от санкций ЕС против РоссииВласти Гааги просят Евросоюз временно освободить город от введенных санкций ЕС против России. Просьба связана с тем, что в данный момент Гаага ищет замену поставкам газа от российского "Газпрома", однако пока попытки определить новых поставщиков не увенчались успехом.Россияне смогут получать пенсии в иностранных банкахГраждане РФ смогут получать пенсии в заграничных банках, находясь за рубежом. Соответствующее постановление правительства России опубликовано на официальном портале правовой информации. Документ предполагает возможность зачисления средств на банковские счета в валюте РФ, открытие в кредитных организациях за пределами России.ЗАЭС отключена от энергосети УкраиныКомпания-оператор украинских станций "Энергоатом" сообщила, что все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети Украины, а потребности станции в электричестве сейчас обеспечиваются по линии из энергосистемы Украины. В тот же день ВСУ перебили последнюю, четвертую линию электропередачи с Запорожской АЭС на Украину. Ближе к вечеру стало известно, что снаряды ВСУ попали в район хранилища радиоактивных изотопов. При этом чо инфраструктура и ключевые узлы станции не получили повреждений.МАГАТЭ получило гарантии безопасности от России и УкраиныФранцузский президент Эммануэль Макрон заявил, что МАГАТЭ и Франция получили от России и Украины гарантии безопасности для отправки миссии на Запорожскую АЭС.Школьные линейки в Крыму пройдут по плануШкольные линейки в Крыму не отменят из-за роста показателей заболеваемости COVID-19, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад.По ее словам, уровень заболеваемости в организованных коллективах всегда повышается. И в школах ожидаются новые случаи коронавирусной инфекции, и рост заболеваемости внебольничной пневмонией. При этом Роспотребнадзор сохраняет требования по соблюдению профилактических мер, о введении каких-либо ограничений речь не идет.В Бердянске прогремел взрыв, есть погибшиеВ пятницу днем в городе Бердянск Запорожской области рядом с оздоровительным центром прогремел взрыв. Пострадавший замначальника ГАИ города Александр Колесников скончался. По информации местных властей, основной версией следствия является теракт с целью покушения на жизни и запугивания мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя.СБУ предъявила обвинение Рамзану КадыровуСлужба безопасности Украины предъявила главе Чечни Рамзану Кадырову обвинение в "военных преступлениях". В частности, украинская спецслужба вменяет Кадырову "личное руководство разработкой и планированием отдельных военных операций, отдачу приказов, заслушивание отчетов и доклады руководителей батальонов". Обвинение также предъявлено заместителю главы управления Росгвардии по республике Даниилу Мартынову и командиру батальона "Юг" Росгвардии Хусейну Межидову. Позже Кадыров заявил о готовности встретиться с СБУ, чтобы разобраться с обвинениями Киева.

https://crimea.ria.ru/20220826/sholts-otkazalsya-postavlyat-oruzhie-ukraine-1124297944.html

https://crimea.ria.ru/20220826/vsu-obstrelyali-khranilische-radioaktivnykh-izotopov-na-zaes-1124309615.html

https://crimea.ria.ru/20220826/zamnachalnika-gai-berdyanska-umer-ot-raneniy-posle-vzryva-1124308651.html

https://crimea.ria.ru/20220826/nazovite-mesto-i-vremya-kadyrov-vyzval-sbu-na-razgovor-1124307970.html

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