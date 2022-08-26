https://crimea.ria.ru/20220826/mogut-li-otmenit-shkolnye-lineyki-v-krymu--rospotrebnadzor-1124304549.html
Могут ли отменить школьные линейки в Крыму – Роспотребнадзор
Могут ли отменить школьные линейки в Крыму – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Могут ли отменить школьные линейки в Крыму – Роспотребнадзор
Школьные линейки в Крыму не отменят из-за роста показателей заболеваемости COVID-19, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T15:04
2022-08-26T15:04
2022-08-26T15:04
крым
коронавирус в крыму
общество
образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Школьные линейки в Крыму не отменят из-за роста показателей заболеваемости COVID-19, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад.По ее словам, уровень заболеваемости в организованных коллективах всегда повышается. Так в школах ожидаются новые случаи коронавирусной инфекции и рост заболеваемости внебольничной пневмонией. При этом Роспотребнадзор сохраняет требования по соблюдению профилактических мер, о введении каких-либо ограничений речь не идет."В организованных коллективах обязательны профилактические меры. Они вводятся не зависимо от других ограничительных мероприятий, потому что мы говорим о детях и начале учебного года. Меры по дезинфекции в школах, выявлению учеников и педагогов с признаками респираторных заболеваний остаются актуальны. В зависимости от развития ситуации будут вводится дополнительные противоэпидемические мероприятия", – сказала она.В тоже время врач-педиатр городской детской клинической больницы в Симферополе Галина Левицкая отметила, что темпы вакцинации подростков снизились в летний период. Специалист связывает это с тем, что большинство готовились к экзаменам и поступлению в вузы. Левицкая полагает, что с наступлением осени родители будут чаще обращаться в медучреждения за прививками для детей, в том числе против коронавируса.Листопад в свою очередь добавила, что потребность введения мер в связи с ростом заболеваемости в регионе дополнительно рассмотрели в пятницу, 26 августа, в рамках заседания санитарной противоэпидемической комиссии при Совете министров РК."Утвержден комплексный план мероприятий, где задействованы практически все органы исполнительной власти с их подведомственными учреждениями, подготовлены распорядительные документы", – резюмировала эксперт.Ранее врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко прогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в связи с предстоящим осенним похолоданием и началом учебного года.
https://crimea.ria.ru/20220823/v-rospotrebnadzore-otsenili-perspektivu-ogranicheniy-po-covid-19-v-shkolakh-1124265160.html
https://crimea.ria.ru/20220826/v-sevastopole-shkoly-perepolneny-uchenikami--klassov-ne-khvataet-1124299250.html
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РИА Новости Крым
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крым, коронавирус в крыму, общество, образование в крыму и севастополе
Могут ли отменить школьные линейки в Крыму – Роспотребнадзор
Роспотребнадзор: торжественные линейки в школах Крыма пройдут по плану
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Школьные линейки в Крыму не отменят из-за роста показателей заболеваемости COVID-19, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад.
По ее словам, уровень заболеваемости в организованных коллективах всегда повышается. Так в школах ожидаются новые случаи коронавирусной инфекции и рост заболеваемости внебольничной пневмонией. При этом Роспотребнадзор сохраняет требования по соблюдению профилактических мер, о введении каких-либо ограничений речь не идет.
"В организованных коллективах обязательны профилактические меры. Они вводятся не зависимо от других ограничительных мероприятий, потому что мы говорим о детях и начале учебного года. Меры по дезинфекции в школах, выявлению учеников и педагогов с признаками респираторных заболеваний остаются актуальны. В зависимости от развития ситуации будут вводится дополнительные противоэпидемические мероприятия", – сказала она.
В тоже время врач-педиатр городской детской клинической больницы в Симферополе Галина Левицкая отметила, что темпы вакцинации подростков снизились в летний период. Специалист связывает это с тем, что большинство готовились к экзаменам и поступлению в вузы. Левицкая полагает, что с наступлением осени родители будут чаще обращаться в медучреждения за прививками для детей, в том числе против коронавируса.
Листопад в свою очередь добавила, что потребность введения мер в связи с ростом заболеваемости в регионе дополнительно рассмотрели в пятницу, 26 августа, в рамках заседания санитарной противоэпидемической комиссии при Совете министров РК.
"Утвержден комплексный план мероприятий, где задействованы практически все органы исполнительной власти с их подведомственными учреждениями, подготовлены распорядительные документы", – резюмировала эксперт.
Ранее врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко прогнозировал
рост заболеваемости COVID-19 в связи с предстоящим осенним похолоданием и началом учебного года.