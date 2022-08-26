Рейтинг@Mail.ru
Могут ли отменить школьные линейки в Крыму – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220826/mogut-li-otmenit-shkolnye-lineyki-v-krymu--rospotrebnadzor-1124304549.html
Могут ли отменить школьные линейки в Крыму – Роспотребнадзор
Могут ли отменить школьные линейки в Крыму – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Могут ли отменить школьные линейки в Крыму – Роспотребнадзор
Школьные линейки в Крыму не отменят из-за роста показателей заболеваемости COVID-19, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T15:04
2022-08-26T15:04
крым
коронавирус в крыму
общество
образование в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110709/03/1107090368_0:258:5760:3498_1920x0_80_0_0_d7a9a75436886fe0ee2244956429afa9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Школьные линейки в Крыму не отменят из-за роста показателей заболеваемости COVID-19, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад.По ее словам, уровень заболеваемости в организованных коллективах всегда повышается. Так в школах ожидаются новые случаи коронавирусной инфекции и рост заболеваемости внебольничной пневмонией. При этом Роспотребнадзор сохраняет требования по соблюдению профилактических мер, о введении каких-либо ограничений речь не идет."В организованных коллективах обязательны профилактические меры. Они вводятся не зависимо от других ограничительных мероприятий, потому что мы говорим о детях и начале учебного года. Меры по дезинфекции в школах, выявлению учеников и педагогов с признаками респираторных заболеваний остаются актуальны. В зависимости от развития ситуации будут вводится дополнительные противоэпидемические мероприятия", – сказала она.В тоже время врач-педиатр городской детской клинической больницы в Симферополе Галина Левицкая отметила, что темпы вакцинации подростков снизились в летний период. Специалист связывает это с тем, что большинство готовились к экзаменам и поступлению в вузы. Левицкая полагает, что с наступлением осени родители будут чаще обращаться в медучреждения за прививками для детей, в том числе против коронавируса.Листопад в свою очередь добавила, что потребность введения мер в связи с ростом заболеваемости в регионе дополнительно рассмотрели в пятницу, 26 августа, в рамках заседания санитарной противоэпидемической комиссии при Совете министров РК."Утвержден комплексный план мероприятий, где задействованы практически все органы исполнительной власти с их подведомственными учреждениями, подготовлены распорядительные документы", – резюмировала эксперт.Ранее врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко прогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в связи с предстоящим осенним похолоданием и началом учебного года.
https://crimea.ria.ru/20220823/v-rospotrebnadzore-otsenili-perspektivu-ogranicheniy-po-covid-19-v-shkolakh-1124265160.html
https://crimea.ria.ru/20220826/v-sevastopole-shkoly-perepolneny-uchenikami--klassov-ne-khvataet-1124299250.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110709/03/1107090368_297:0:5417:3840_1920x0_80_0_0_03945f0d2341ec9a44ef2e48e47451c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, коронавирус в крыму, общество, образование в крыму и севастополе
Могут ли отменить школьные линейки в Крыму – Роспотребнадзор

Роспотребнадзор: торжественные линейки в школах Крыма пройдут по плану

15:04 26.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Вячеслав КалининПраздничная линейка 1 сентября в общеобразовательной школе I-III ступеней №31, г. Симферополь
Праздничная линейка 1 сентября в общеобразовательной школе I-III ступеней №31, г. Симферополь - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости Крым . Вячеслав Калинин
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Школьные линейки в Крыму не отменят из-за роста показателей заболеваемости COVID-19, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад.
По ее словам, уровень заболеваемости в организованных коллективах всегда повышается. Так в школах ожидаются новые случаи коронавирусной инфекции и рост заболеваемости внебольничной пневмонией. При этом Роспотребнадзор сохраняет требования по соблюдению профилактических мер, о введении каких-либо ограничений речь не идет.
Дезинфекция помещений школы от Covid-19 в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 19:30
В Роспотребнадзоре оценили перспективу ограничений по COVID-19 в школах
"В организованных коллективах обязательны профилактические меры. Они вводятся не зависимо от других ограничительных мероприятий, потому что мы говорим о детях и начале учебного года. Меры по дезинфекции в школах, выявлению учеников и педагогов с признаками респираторных заболеваний остаются актуальны. В зависимости от развития ситуации будут вводится дополнительные противоэпидемические мероприятия", – сказала она.
В тоже время врач-педиатр городской детской клинической больницы в Симферополе Галина Левицкая отметила, что темпы вакцинации подростков снизились в летний период. Специалист связывает это с тем, что большинство готовились к экзаменам и поступлению в вузы. Левицкая полагает, что с наступлением осени родители будут чаще обращаться в медучреждения за прививками для детей, в том числе против коронавируса.
Школьный звонок - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
10:55
В Севастополе школы переполнены учениками — классов не хватает
Листопад в свою очередь добавила, что потребность введения мер в связи с ростом заболеваемости в регионе дополнительно рассмотрели в пятницу, 26 августа, в рамках заседания санитарной противоэпидемической комиссии при Совете министров РК.
"Утвержден комплексный план мероприятий, где задействованы практически все органы исполнительной власти с их подведомственными учреждениями, подготовлены распорядительные документы", – резюмировала эксперт.
Ранее врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко прогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в связи с предстоящим осенним похолоданием и началом учебного года.
 
КрымКоронавирус в КрымуОбществоОбразование в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:24Назовите место и время: Кадыров вызвал СБУ на разговор
16:17ПВО отразила массированную ракетную атаку на Херсон
16:07В России определят условия въезда и выезда иностранцев — Медведев
15:58В Киеве считают переговоры с Россией смертным приговором
15:49Эксперт назвал фантомными болями грезы Киева о базе НАТО в Крыму
15:34В Бердянске прогремел взрыв, есть пострадавший
15:18Крымчанин пырнул ножом свою знакомую и бросил умирать на улице
15:17Каким препаратом можно привиться от ковида в Крыму
15:04Могут ли отменить школьные линейки в Крыму – Роспотребнадзор
14:53Лукашенко: Беларусь готова встретить НАТО самолетами с ядерным оружием
14:38СБУ предъявила обвинение Рамзану Кадырову
14:07Для чего самолет НАТО приблизился к Крымскому мосту – военный эксперт
14:06МАГАТЭ получило гарантии безопасности от России и Украины
13:51Подразделения ВСУ оставили позиции на Харьковщине и в ДНР – Минобороны
13:44"Шоу-бизнес не про меня" – SHAMAN о патриотизме, имидже и хитах
13:41ФСБ: главбух Крымской железной дороги попалась на хищении 10 млн рублей
13:23Три взвода РСЗО и два взвода гаубиц ВСУ уничтожены — Минобороны
13:11Армия России уничтожила гаубицу М777, которая стреляла по ЗАЭС
13:05Кокаин для Зеленского и легализацию наркотиков в Германии оценили в МИДе
12:56В Крыму ждут вспышку гриппа
Лента новостейМолния